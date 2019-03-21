21 Mart 2019 00:23
CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş’a sosyal medyadan destek
CHP Beyoğlu Başkan Adayı Alper Taş’ın Twitter'da başlattığı #BenimİçinBeyoğlu kampanyasına çok sayıda kişi destek verdi.
Fotoğraf: Evrensel
Sosyal medya kullanıcıları CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın başlattığı #BenimİçinBeyoğlu kampanyasıyla Beyoğlu’ya dair özlemlerini paylaştı.
Twitter kullanıcıları, 20 Mart günü akşam saatlerinde Alper Taş’ın başlattığı #BenimİçinBeyoğlu adlı sosyal medya kampanyasına paylaşımlarıyla destek verdi. #BenimİçinBeyoğlu hashtagi Twitter'da kısa sürede Türkiye'de en çok konuşulanlar sıralamasında üst sıraya yükseldi.
İşte Alper Taş’ın başlattığı #BenimiçinBeyoğlu kampanyasına gelen destek mesajlarından bazıları:
20 Mart 2019
20 Mart 2019
20 Mart 2019
20 Mart 2019
(HABER MERKEZİ)
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