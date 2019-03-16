16 Mart 2019 00:36

CHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Baba-oğula karşı yarışıyoruz

CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın seçim çalışmalarının bir gününü takip ettik. Taş: "Beyoğlu’yu mahalle meclisleri ile yöneteceğiz"

CHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Baba-oğula karşı yarışıyoruz

Fotoğraf: Evrensel

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    Meltem AKYOL
    İstanbul

    Deyim yerindeyse seçimlerde son düzlüğe girdik. Mahalleler de meydanlar da daha hareketli. AKP-MHP cephesi, meydanlarda muhalefeti hedef alan sözlerinin dozunu artırıyor. Bu söylemlerden nasibini alan adaylardan biri de CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş. Taş aynı zamanda ÖDP’nin başkanlar kurulu üyesi. Seçim çalışmalarının bir gününü takip ettiğimiz Alper Taş, Beyoğlu’da AKP’nin belediye başkan adayına karşı değil, Cumhurbaşkanına karşı yarıştıklarını, Süleyman Soylu ve Bilal Erdoğan’ın da bölgede çalıştığını söylüyor.

    "OY VERECEĞİZ AMA SANDIKLARI KORUYUN"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa da dahil 45 mahallenin bulunduğu ilçede 170 bin 603 seçmen var. CHP’nin 15 seçim bürosu bulunuyor burada, Kasımpaşa bürosundan başlıyoruz işe. Burası kalabalık, hareketli. ÖDP, CHP ve İYİ Partililer ortak çalışmalar yapıyor burada. Kapı kapı geziyorlar, ev ziyaretleri yapıyorlar, esnaf ile bir araya geliyorlar. Herkesin ortak gözlemi daha önce gitmekte zorlandıkları bölgelere bu seçimde daha rahat gidiyor olmak. Kulaksız Mahallesi örneğin, geçen seçimlerde muhalefet partilerine dönük saldırıların yaşandığı bir bölge, orada da hiçbir sorun yaşanmadığını aktarıyor bürodakiler. Kapısını çaldıkları bir evde yaşlıca bir kadının kendilerine “Size oy vermek istiyorum ama o zaman Erdoğan düşmez değil mi?” diye sorduğunu anlatıp ekliyorlar: “Cumhurbaşkanı o kadar çok seçim meydanlarına iniyor ki insanlar onun aday olduğunu düşünmeye başladı.”

    Fotoğraf: Evrensel

    Alper Taş tüm gün geziyor, kimseyi es geçmeden herkesle sohbet ediyor. Sokağın gündemi ekonomi, hemen herkes önce işsizlik-yoksulluk diyor. Taş ve ekibi tek tek not alıyor söylenenleri, eğitim çok kötü düzelmesi lazım diyen de var, emeklilerin durumuna dikkat çekerek zam yapılmasını isteyenler de... Spor tesislerinin eksik olduğunu dile getirenlerin yanında okullarda çocukların oynayabileceği bahçeler olmadığına dikkat çekenler de oluyor... 

    Seçim güvenliği ise hâlâ en önemli gündem. Oy vereceklerini söyleyenler hemen arkasından sıkı sıkı tembihliyor: “Biz oy vereceğiz ama siz de sandıkları koruyun!” 

    Fotoğraf: Evrensel

    KONUT SORUNU, İŞSİZLİK, YOKSULLUK...

    Bir kahvede mola verince Alper Taş’a, tespit ettikleri sorunları soruyoruz. 

    Üç temel sorunu ve çözümlerini sıralıyor:  

    - Tarihi Beyoğlu canlılığını kaybetti, işletmeler kapandı. Oranın yeniden işlevli ve canlı kılınması hedefimiz. Bununla birlikte Beyoğlu’da yaşayan gençlere de iş olanakları sağlanacak.

    - İnsanların kentsel dönüşüm nedeniyle yaşadıkları büyük sorunlar var. 50-60’lı yıllarda gelip, binbir güçlükle edindikleri evlerinin mülkiyetlerini alamamışlar, üstelik bir sürü de para ödemişler. Bu soruna yurttaşlarımızın talepleri doğrultusunda çözüm bulacağız. Doğup büyüdükleri yerlerde, sağlıklı konutlarda yaşamalarını temin edeceğiz.

    - Çok derin bir işsizlik ve yoksulluk var Beyoğlu’da, yerel yönetimlerde şirketleşme de bu yoksulluğu derinleştiriyor. Yerel yönetimleri yoksulluğa ve işsizliğe karşı bir kamu hizmeti veren bir hale dönüştüreceğiz.

    Bunlar dışında kreş sorunu öne çıkıyor. Mahallelerdeki kreş sayısını artırmayı planladıklarının altını çiziyor Taş. Buralarda mahalleli kadınların istihdam edileceğini de ekliyor: “Böylece hem çocukları güvenebilecekleri insanlara bırakacaklar hem de istihdam alanı açmış olacağız.”

    Fotoğraf: Evrensel

    AKP’LİLER HALKTAN KOPUK

    AKP’lilerin zenginleştiğini, halktan koptuğunu, insanların hayatlarının çok dışına konuşlandıklarını söyleyen Alper Taş, Okçular Vakfı örneğini veriyor: “Okçular Vakfı denilen yerde Oksporlu gençlerin bin kişilik futbol sahası vardı, gençler için tek kamusal alandı, futbol oynuyorlardı, bir mahalle kültürü oluşmuştu. Orayı bir gecede yıktılar, yerine Okçular Vakfı yaptılar ve etrafını da öyle çevirdiler ki dışarıdan bakan burada hapishane mi var diye düşünüyor.” Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyetinde olduğu, AKP’nin Beyoğlu Adayı Ali Haydar Yıldız’ın Okçular Vakfı Başkanı olduğunu da hatırlatmakta fayda var. 

    Taş’a göre AKP-MHP kanadınca sık kullanılan beka söylemleri de etkisinin yitirdi: “24 Haziran’ı ‘beka’ diyerek aldılar. Ama toplum şunu diyor şimdi; her seçim beka, her seçim beka. Bu yerel seçim, ne bekası...”

    Fotoğraf: Evrensel

    ALUCRALILARLA BULUŞTUK HEMEN ARKASINDAN SOYLU GELDİ

    Alper Taş, iktidarın Beyoğlu’da kendilerini hedef alan söylemlerinin dozunu artırdığını belirtiyor: “Önce bizi hafife aldılar, çok önemsemediler, işte ‘Bunlar Cihangir solcuları, ne yapacak bunlar, buraları da bilmezler, eee buralar zaten bizim’ diye düşündüler. Önemli bir etki yarattığımızı görünce de hedef almaya başladılar” diyerek başlıyor anlatmaya devam ediyor: “Hiçbir şey anlatmıyorlar, çünkü anlatacakları bir şey kalmamış, 25 yıl boyunca yapmadıkları ve anlatacakları bir şey de kalmadığı için kendilerinden olmayan herkesi diziyorlar karşılarına, vatan haini, dış güçlerin maşası, Kur’an, bayrak, ezan... Bize dair kara propaganda yapıyorlar, işte onlar gelecek camileri yıkacaktan tutun da bu teröristtir, Kandil’de gidip konuşma yaptı, PKK temsilcidir...”

    Beyoğlu’da nüfusun ağırlığını Giresunlular oluşturuyor. Onları Sivaslılar, Mardinliler ve Rizeliler izliyor. Bilindiği gibi Alper Taş Rizeli. İYİ Parti Beyoğlu İlçe Başkanı İsmail Hakkı Çavuşoğlu, Giresun Alucralı. Taş Çavuşoğlu ile birlikte Alucralılarla yaptıkları toplantıyı anlatıyor önce: “Giresun Alucralılar milliyetçi muhafazakar bir kesimdir. Onlarla bir araya geldik, her şeyi çok samimice anlattık, fikirlerimizi saklamıyoruz. Dedik böyle böyle, yerel yönetim anlayışımız da bu, bunları yapmak istiyoruz. Çok etkili de oldu bu. Bizden beş gün sonra İçişleri Bakanı geldi, direk Alucralılarla toplantı yaptı, bizi de terör örgütü temsilcisi ilan etti. Toplumu korkutmaya, sindirmeye dayalı bir tarzları var bunların, başka bir şey değil...”

    Fotoğraf: Evrensel

    "SANKİ CUMHURBAŞKANI ADAY"

    Cumhurbaşkanının sanki belediye başkanı adayıymış gibi her yerde sahaya çıktığını, bunun başkanlık sisteminin çarpıklığını ortaya koyduğunu söyleyen Taş, “Biz burada esasen AKP’nin adayı ile yarışmıyoruz. Cumhurbaşkanının semti burası, burada doğmuş, burada siyaset yapmış, burada sahaya çıkıyor, buraya çok önem veriyor. Hatta oğlu Bilal Erdoğan’ı burada konumlandırmış” diyor. 

    "BEYOĞLU’YU 45 MAHALLENİN MECLİSLERİ İLE YÖNETECEĞİZ"

    “Biz burada mahalle meclisleriyle bir demokrasi pratiği yaratmak istiyoruz” diyen Taş, Beyoğlu’nun Tünel’deki binadan yönetilmemesi gerektiğinin altını çiziyor: “Beyoğlu, 45 mahalleden yönetilmeli, oradaki meclislerden. Biz Evrensel gazetesinin okurlarına diyoruz ki, halkın iş, ekmek, özgürlük taleplerini, ‘söz, yetki, karar iktidar halka’ şiarıyla Beyoğlu özelinde birleştirmeyi öngörüyoruz. Bütün bu kara propagandaya karşı Kürt kardeşlerimize de, Karadenizlilere de, Alevilere de, tüm kesimlere sesleniyoruz. Biz gerçek bir halkçılığı uygulamak istiyoruz...”

    Fotoğraf: Evrensel

    GEÇMİŞ SEÇİM SONUÇLARI NE DİYOR?

    2014’te yapılan yerel seçimlerde Beyoğlu’da AKP’nin oyu 47.8; CHP’ninki ise 35.2. Bu iki partiyi 7.3 ile HDP ve 4.9 ile MHP takip ediyor. Saadet Partisinin oyu ise 3.2. Bu denklemde İYİ Parti henüz yok. Bu nedenle genel seçim olsa da 24 Haziran sonuçlarını da hatırlamakta fayda var: 

    24 Haziran seçimlerinde AKP-MHP’nin Cumhur İttifakı, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ise Millet İttifakı ile seçime gitmişti. Cumhur İttifakının toplam oyu 52.7 olurken ittifakı oluşturan partilerden AKP 45.1, MHP ise 7.6 oy almış. 

    Millet İttifakının oy oranı 30.2. Buradaki bulunan partilerin tek tek oyları ise şöyle: CHP 22.2, İYİ Parti: 6.2. Bu ittifakların dışında duran HDP’nin oyu ise 16.7. 

    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

    CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

    CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

    HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

    HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

    İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

    İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

    Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları

    Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları

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