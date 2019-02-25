25 Şubat 2019 18:04
Son Güncellenme Tarihi: 25 Şubat 2019 21:29

ABD'den Kolombiya'daki toplantıda Venezuela'ya karşı yaptırım çağrısı

Venezuela karşıtı Lima Grubu toplantısında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: ABD müttefiklerine 56 milyon dolar ek yardım yapacak.

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ABD'den Kolombiya'daki toplantıda Venezuela'ya karşı yaptırım çağrısı

Fotoğraf: Juan David Moreno Gallego/AA

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    Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yapılan Venezuela karşıtı Lima Grubu toplantısında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Juan Guaido'ya desteğini tekrar etti, "ABD bölgedeki müttefiklerine 56 milyon dolar ek yardımda bulunacak" dedi.

    Kolombiya'da ABD müttefiki gerici Latin Amerika yönetimlerini bir araya getiren 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı Venezuela başlığıyla toplandı. Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden sağ muhalefet lideri Juan Guaido'nun da toplantıda yer alıyor.

    Fotoğraf: Juan David Moreno Gallego/AA

    ABD'DEN LIMA GRUBUNA PDVSA'YA "YAPTIRIM YAPIN" ÇAĞRISI

    Burda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin Juan Guaido'ya desteğini tekrar etti: "Başkan Guaido, Başkan Donald Trump, size ve Venezuela halkına bir mesajı iletmem için burada bulunmamı istedi. Biz ABD olarak yüzde yüz sizinleyiz. Bugün burada bulunan bütün ülkelerle beraber Venezuela'da demokrasi ve özgürlük tesis edilene kadar sizi desteklemeye devam edeceğiz."

    "ABD bölgedeki müttefiklerine 56 milyon dolar ek yardımda bulunacak" diyen Pence, Lima Grubuna bağlı ülkere Venezuela devlet petrol şirketine ait bana hesaplarını dondurmasını ve Guaido'ya aktarılması gerektiğini savundu. 

    ABD'nin Venezuelalı üst düzey devlet görevlilerine ve Maduro hükümetine yaptırımların daha da artıracağını söyleyen Pence, "Maduro'ya yakın kişilere vizenin kısıtlanmasını ve Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası'nda Guaido’nun temsilcinin tanınmasını desteklemenizi bekliyoruz" diye konuştu.  Askeri müdahale konusuna açıkça değinmeyen Pence, Trump'ın "Venezuela konusunda bütün seçenekler masada" sözünü hatırlattı.

    ABD'DEN PDVSA'YA YENİ YAPTIRIM

    Öte yandan ABD yönetimi Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yeni yaptırım uygulama kararı aldı.

    ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın PDVSA'dan elde edilen gelirin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gitmesini engellemek için alındığı vurgulandı.

    PDVSA'nın ABD'deki tüm mal varlığının dondurulduğu kaydedilen açıklamada, Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapmasının yasaklandığı da aktarıldı.

    Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Venezuela'nın trajik düşüşüne sebep olanları sorumlu tutan ABD, 'Geçici Başkan' Juan Guaido, Venezuela Ulusal Meclisi ve Venezuela halkının demokrasilerini yeniden kazanma çabalarını desteklemek için, tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

    Yaptırım kararının, PDVSA'dan elde edilen gelirin Maduro tarafından yönetilmesini engelleyeceğini vurgulayan Mnuchin, böylelikle söz konusu gelirlerin Venezuela halkı için koruma altına alındığını ileri sürdü.

    Mnuchin ayrıca, yaptırımların, ancak yönetimin Maduro'dan demokratik olarak seçilmiş hükümet ve "Geçici Başkan" Guaido'ya geçmesiyle kaldırılacağını ifade etti.

    ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 15 Şubat'ta, PDVSA'nın Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 Venezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine almıştı.

    4 VENEZUELALI VALİYE YAPTIRIM

    ABD Dışişleri Bakanlığı da Venezuelalı 4 valiye yaptırım uyguladıklarını duyurdu.

    Bakanlığın açıklamasında, “gönderilen uluslararası insani yardımın ülkeye girmesini engellemek ve Venezuela halkına zarar veren yolsuzluklara bulaşmak” gerekçesiyle 4 valiye yaptırım uygulandığı belirtildi.

    Venezuela'nın Zulia, Carabobo, Apure ve Vargas kentlerinin valilerini hedef aldıklarını belirten bakanlık, “ABD, Venezuela halkının temel gereksinimlerden mahrum bırakılıp, gereksiz yere acı çekmesine seyirci kalmayacak. Bu eylemlerin sonuçları olacak” ifadesini kullandı.

    Bakanlık, ayrıca yaptırımların kalıcı olmadığını ve Maduro hükümetinin tavrını değiştirmeyi hedeflediğini belirterek, ABD'nin, ülkedeki gelişmelere göre adım atmaya devam edeceğini kaydetti.

    Venezuela muhalefeti dış müdahale isteyecek

    Venezuela muhalefeti dış müdahale isteyecek

    ABD’Lİ SENATÖRDEN ÖLÜM TEHDİDİ

    Öte yandan Venezuela ve Küba düşmanlığı ile tanınan Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun, Twitter’dan Libya’nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi’nin kanlı fotoğrafını paylaşması, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ‘açık tehdit’ olarak yorumlandı.

    KÜBA: VENEZUELA’YI SAVUNUYORUZ

    Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, “Venezuela üzerinden kıtanın itibarıyla oynanıyor” açıklamasında bulundu. Pazar günü ülkesindeki anayasa değişikliği referandumunda oy kullanırken basına açıklamalarda bulunan Canel, “Kübalılar olarak anayasamız için, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi için oy kullanıyoruz. Aynı zamanda Venezuela için de oy kullanıyor ve Venezuela’yı savunuyoruz çünkü Venezuela üzerinden kıtanın itibarıyla oynanıyor” dedi.

    İRAN: ABD MÜDAHALESİ BAŞARISIZ OLACAK

    Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Venezuela’ya karşı zor kullanma tehditlerinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve bu tür adımların “başarısız kalmaya mahkum olduğunu” söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamaya göre; Zarif, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Robin Daryo Molina ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Zarif görüşmede, her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını ve Venezuela hükümetini desteklediklerini ifade ederek, hükümet ile muhalefet arasında siyasi müzakere önerisini desteklediklerini de belirtti. Zarif’e bilgi veren Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Molina da ülkedeki siyasi durumun düzelmesi için verdiği destek için İran’a teşekkürlerini iletti.

    KOLOMBİYALI DİPLOMATLAR VENEZUELA’DAN AYRILDI

    Kolombiya Konsolosluğu’ndan üç diplomat aileleriyle birlikte, Venezuela’dan dün yürüyerek ayrıldı. Diplomat ve ailelerine Venezuela polisi eşlik etti.

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, cumartesi günü Kolombiya ile diplomatik ilişkilerini askıya aldığını açıklamıştı. Kolombiya yönetimi diplomatlarını en kısa sürede ülkeye geri çağıracağını belirtmişti. Venezuela ise diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 24 saat vermişti.

    GÜNEY KORE, GUAİDO'YU ‘GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI’ OLARAK TANIDI

    Güney Kore, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu bu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

    Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Seul hükümetinin, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanıdığı belirtildi.

    Açıklamada, hükümetin, "Venezuela'da Mayıs 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerinin meşruluk ve şeffaflıktan yoksun olmasından kaynaklanan mevcut kaostan duyulan endişeyi bir kez daha ifade ettiği" ve ülkede 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido’yu bu şekilde tanıdığı bildirildi.

    BREZİLYA: ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

    Brezilya'da yayın yapan Globo News televizyon kanalına açıklama yapan Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin, Venezuela'ya karşı askeri müdahalenin Brezilya toprakları üzerinden yapılmasına karşı olduğunu belirtti.

    Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Mourao, burada yaptığı konuşmada ise "Brezilya'nın tutumu, ABD tarafından Venezuela'ya yapılacak herhangi bir askeri müdahaleye karşıdır" ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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