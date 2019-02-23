Duque: Yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu Maduro olacaktır

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela'ya gönderilmek istenen insani yardımlara ilişkin "Bu süreçte yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu gaspçı Nicolas Maduro olacaktır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının geçtiği bilgiye göre, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Tienditas köprüsünde basına açıklamalarda bulundu.

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Kolombiya Devlet Başkanı Duque, 100 tondan fazla 14 tırlık insani yardımın Guaido'ya teslim edildiğini belirterek şöyle devam etti: Bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere pasif şekilde Venezuela topraklarına girişine izin verilmesini istiyoruz. Bunu engellemek, insan haklarına karşı saldırıdır ve insanlığa karşı işlenen suç çerçevesinde ele alınabilir. Bu süreçte yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu gaspçı Nicolas Maduro olacaktır. Venezuela silahlı kuvvetlerinden doğru tarafta olmalarını ve insani yardım taşıyan kardeşlerini kabul etmelerini talep ediyoruz.

Guaido da insani yardımların Venezuela'ya barışçıl şekilde ulaştırılması çağrısını yineleyerek Venezuela halkını insani yardımları kabul etmeye davet etti. (HABER MERKEZİ)

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