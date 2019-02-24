Venezuela muhalefeti dış müdahale isteyecek

ABD destekli sağcı muhalefetin Nicolas Maduro hükümetini devirmeye çalıştığı Venezuela’da gerilim yükseliyor. Cumartesi günü Venezuela-Kolombiya sınırındaki köprüler üzerinden ABD’den gelen “yardım kamyonları”nın ülkeye sokulmaya çalışılması üzerine çatışma yaşandı. Muhalefet kaynakları hükümete bağlı güvenlik güçlerinin üç kamyonu yaktığını ileri sürerken, hükümete yakın medya kuruluşları ise kamyonları dış müdahaleye gerekçe yaratmak isteyen muhalif göstericilerin yaktığını yazdı. Kendini başkan ilan eden sağcı muhalefet lideri Juan Guaido ise yaşananları gerekçe göstererek twitter hesabından dış müdahale çağrısı yaptı. Kolombiya’ya gitmesi beklenen Guaido’nun ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşeceği açıklandı. Bir tweetle mesajı paylaşan Guaido, “uluslararası topluluğa” “Ülkenin kurtuluşu için tüm seçeneklere açık olmamız gerektiğini resmi olarak ileteceklerini” belirtti.

"İNSANİ YARDIM" ÇATIŞMASI

Kolombiya’nın Venezuela sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği “insani yardımların” Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya teslim edilmesi ve ülkeye sokulmaya çalışılması sırasında güvenlik güçleri ve muhalifler arasında çatışma çıktı. Kolombiya ile Venezuela’yı bağlayan uluslararası Simon Bolivar Köprüsü’nde güvenlik güçleri, molotof kokteyli ve taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kolombiya-Venezuela sınırındaki diğer bir köprü Francisco de Paula Santander’de ise yardım kamyonlarının yanması tartışmalara neden oldu. Hükümete yakın kaynaklar, kamyonların muhalifler tarafından provokatif amaçla yakıldığını, muhalif kaynaklar ise kamyonların Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafından ateşe verildiğini ileri sürdü.

Muhaliflere yakın Venezuelalı STK Foro Penal, sınır noktalarındaki çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200’den fazla kişinin yaralandığını ve 51 kişinin de gözaltına alındığını iddia etti.

Öte yandan sabah saatlerinde Venezuela’ya Porto Riko’dan gelmesi beklenen 200 tonluk “insani yardım” taşıyan geminin, uluslararası sularda Venezuela donanmasından çekinerek ilerleyişini durdurduğu iddia edildi.

Fotoğraf: Daniel Salgar Antolinez/AA

CARACAS’TA "TRUMP ELİNİ ÇEK" MİTİNGİ

Venezuela’nın sınırında “insani yardım” çıkmazı sürerken, başkent Caracas’ta ise binlerce kişi “Trump Venezuela’dan elini çek” mitinginde bir araya geldi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro burada yaptığı konuşmada, “Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya ile her türlü siyasi ve diplomatik ilişkinin kesilmesi kararını aldım” diyerek Kolombiyalı diplomatlara Venezuela’yı terk etmeleri için 24 saat verdi.

KOLOMBİYA MADURO'NUN KARARINI TANIMADI

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo Almagro ise Maduro’nun ülkesiyle siyasi ve diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadığını belirterek, Kolombiya’nın Venezuela’da meşru devlet başkanı olarak Maduro’yu değil, Juan Guaido’yu tanıdığını yineledi.

GUAIDO, ABD’Lİ PENCE İLE GÖRÜŞECEK

Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden sağ muhalefet lideri Juan Guaido, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yarın yapılması beklenen Venezuela karşıtı Lima Grubu toplantısında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşeceğini açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ve Guaido, Venezuela ile sınır kenti Cucuta’da basın toplantısı düzenledi.

Guaido, acil insani yardım geçirme talebi nedeniyle farklı sınır kapılarında yaşanan çatışmalara ilişkin Maduro’yu suçlayarak, “Bugün açların ihtiyacı olan gıdayı, hastaların ihtiyacı olan ilacı yakmaktan çekinmeyen bir adam gördük” ifadelerini kullandı. Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan ve son kararlarına Meksika’nın katılmadığı Lima Grubunun (Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Şili ile Kanada’nın temsilcileri) Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yarın düzenleyeceği zirveye katılacağını duyuran Guaido, burada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşeceğini vurguladı.

Venezuela ordusunun Devlet Başkanı Maduro’ya itaat etmek zorunda olmadığını ifade eden Guaido, bundan sonra muhalefeti sürekli eylem düzenlemeye çağırdı.

Fotoğraf: Daniel Salgar Antolinez/AA

"60 ASKER KOLOMBİYA’YA SIĞINDI"

Bu arada, Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo da ülkesinde, Venezuela’ya “insani yardım” malzemesi sokma girişimi sırasında çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Olaylarlarda toplam 285 kişinin yaralandığını ve bu yaralılardan 30’unun Kolombiya vatandaşı olduğunu kaydeden Trujillo, Kolombiya’ya sığınan asker sayısının ise 61’e yükseldiği bildirdi.

GUAIDO’DAN "MÜDAHALE İSTEYECEĞİZ" TWEETİ

Bu arada Juan Guaido, Twitter’dan paylaştığı bir mesajında ise açıktan dış müdahale çağrısı yaptı. Guaido, “Bugünkü olaylar beni bir karar almaya zorladı: Uluslararası kamuoyuna, resmi olarak, mücadele eden ve edecek olan ülkenin kurtuluşunu sağlamak için tüm seçeneklere açık olmamız gerektiğini söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

SANDERS’A VENEZUELA TEPKİSİ

ABD’de 2020’de başkanlık seçimlerine aday olacağını açıklayan ve kendini “demokrat sosyalist” olarak nitelendiren Demokrat Senatör Bernie Sanders’ın Trump yönetiminin Venezuela planına destek vermesi tepkilere yol açtı.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Venezuela halkının ciddi bir insani kriz yaşadığını yazan Sanders, “Maduro hükümeti halkın ihtiyaçlarını birinci sıraya koymalı, insani yardımın ülkeye girmesine izin vermeli ve protestoculara şiddet uygulamaktan kaçınmalı” ifadelerini kullandı. Desteğin yanında tepki de gören Sanders’ın mesajına bir yanıt da ünlü Pink Floyd müzik grubunun kurucusu İngiliz Müzisyen Roger Waters’dan geldi. Waters, “Bernie benimle dalga mı geçiyorsun! Eğer Trump, Bolton, Abrams, Rubio çizgisini, “insani müdahale”yi ve Venezuela’nın yıkımı için çevrilen dolapları yutuyorsan ABD başkanlığı için güvenilir aday değilsin. Ya da belki öylesindir, yüzde 1 için mükemmelsindir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti. (DIŞ HABERLER)

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