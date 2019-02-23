Venezuela hükümeti Kolombiya sınırını kapattı

Venezuela hükümeti, Kolombiya'nın “ciddi ve yasa dışı tehditlerini” gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici olarak kapatma kararı aldı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kolombiya hükümetinden gelen Venezuela'nın egemenliği ve ülkedeki barışa karşı ciddi ve yasa dışı tehditler nedeniyle" iki ülke arasındaki üç geçişin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Hükümetin Kolombiya sınırını kapatma kararı, muhalefetin ülkeye "insani yardım" getirmek için verdiği 23 Şubat öncesi alındı.

Venezuela, daha önce de Brezilya ile olan sınırın kapatılmasına karar vermişti.

GUAİDO KOLOMBİYA’DA KONUŞTU: ORDU BİZE DESTEK VERDİ

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Kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ise yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Kolombiya'ya geçerek burada açıklama yaptı. Guaido, “Bugün buradayız çünkü silahlı kuvvetler bu sürece destek verdi” dedi.

Guaido, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, Venezuela'ya ‘insani yardım’ girmesi için Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde düzenlenen konser sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Guaido, Kolombiya'ya Venezuela ordusunun yardımıyla geldiğini iddia ederek, “Bugün buradayız çünkü silahlı kuvvetler bu sürece destek verdi” ifadesini kullandı.

Venezuela halkının diktatörlüğe karşı direndiğini öne süren Guaido, “Yarın geçici devlet başkanı oluşumun birinci ayında bütün Venezuela halkı insani yardımın ülkeye girmesini desteklemek ve daha önce görülmemiş bu koalisyon ile onlarca sanatçının ülkemize yardım için yaptıklarına teşekkür etmek için sokakta olacak” dedi.

ABD: SUÇLAR CEZASIZ KALMAYACAK

ABD yönetimi de Venezuela ordusunu hedef alan bir açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Venezuela-Brezilya sınırında devam eden gerilimle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, “ABD, Venezuela-Brezilya sınırındaki silahsız sivillere ve masum gönüllülere Venezuela ordusunun güç kullanmasını şiddetle kınıyor” ifadesine yer verdi.

Sanders, açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Maduro ve onun emirlerini takip edenler tarafından işlenen ağır insan hakları ihlalleri cezasız kalmayacaktır. ABD, Venezuela ordusuna anayasal görevini yerine getirme ve halkı koruma çağrısı yapıyor. Venezuela ordusu insani yardımların barışçıl bir şekilde ülkeye sokulmasına izin vermelidir.” (AA)