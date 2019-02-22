ABD, Venezuela sınırında

ABD, ‘insani yardım’ adı altında Venezuela’ya girmek için Kolombiya sınırındaki hazırlığını artırırken tansiyonu da yükseltiyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Kolombiya’ya gidiyor. Venezuela muhalefeti ABD “yardımları”nın yarın ülkeye gireceğini açıklamıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da yarın tüm kentlerde ve başkent Caracas’ta halkı müdahaleye karşı sokağa çağırdı.

PENCE KOLOMBİYA’YA GİDİYOR

Mike Pence(en sağda) Fotoğraf: Wikimedia Commons

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’ya destek vermek amacıyla 25 Şubat’ta Kolombiya’ya gideceği belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Pence’in ABD Başkanı Donald Trump adına Bogota’ya gideceği belirtilirken, “Geçici devlet başkanı Juan Guaido’ya ABD’nin sarsılmaz desteğini dile getirecek olan Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Venezuela halkının demokrasi için verdiği mücadeleye de desteğini yineleyecek” ifadelerine yer verildi.

KOLOMBİYA’DA VENEZUELA KARŞITI TOPLANTI

Kolombiya’da ABD müttefiki gerici Latin Amerika yönetimlerini bir araya getiren Lima Grubu da Venezuela konulu toplantı düzenleyecek. Burada ülke temsilcilerine de seslenecek olan Pence’in, özellikle ABD’den Venezuela’la gönderilen ve sınırda bekletilen “insani yardımların” ülkeye girişi konusunu ele alması bekleniyor.

BM’Yİ YEDEKLEME GÖRÜŞMESİ

Fotoğraf: Flickr

Öte yandan “Venezuela’nın iç işlerine karışmayacaklarını” ve “Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun izni olmadan BM’nin yardım göndermeyeceğini” açıklamış olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bir görüşme yaptı.

BM binasında Guterres’in ofisinde gerçekleşen görüşmenin 35 dakika sürdüğü bildirildi.

ABD tarafının talebiyle gerçekleşen görüşmeden önce ve sonra Pompeo, BM’de gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise yaptığı yazılı açıklamada ikilinin Venezuela ve bölgedeki durum ile Yemen konularını ele aldıklarını duyurdu.

‘BEYAZ’ ELBİSELERLE YÜRÜYECEKLER

Juan Guaido | Fotoğraf: Marcelo Perez Del Carpio/AA

Bu arada Venezuelalı muhalifler, ABD “yardımı”nın sokabilmek için beyaz elbiseler giyerek sınıra yürüyecek. Venezuela’da çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN) milletvekilleri Jose Manuel Olivares ve Gaby Arellano, Kolombiya’nın Venezuela sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği yardımların toplandığı Cucuta kentinde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Olivares, “insani yardım” malzemelerini bugün kentteki üç sınır köprüsü Simon Bolivar, Francisco de Paula Santander ve Tienditas üzerinden eş zamanlı olarak 09.00’da ülkeye sokmayı deneyeceklerini ve sınırdaki kaçak geçiş noktalarını kullanmayacaklarını söyledi.

Olivares, muhaliflerin yardımları taşımak ve askerlerin olası engellemelerini aşmak için sınırın Venezuela tarafından beyaz elbiseler giyerek geleceklerini söyledi.

Tienditas Uluslararası Sınır Köprüsü’nün Kolombiya tarafında ise İngiliz iş adamı Richard Branson’un sponsor olduğu bir konser düzenlenmesi planlanıyor.

Venezuela tarafından konteynerlerle kapatılan bölgede, askerlerin yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken etkinliğin düzenleneceği bölgeye büyük bir sahne kuruldu.

SINIRLAR BİRER BİRER KAPANIYOR

Bu arada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin “yardımların” giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat’ta şiddet olaylarının yaşanmasından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’yi sorumlu tutacağını da açıklamış, “yardım”ların bir başka merkezi olan Brezilya sınırını kapatacağını duyurmuştu. Yine “yardım” dağıtım merkezi olarak kullanılacağı açıklanan Hollanda’nın kontrolündeki Curacao Adası’yla deniz ve hava ulaşımı da askıya alınmıştı.

MADURO, MÜDAHALEYE KARŞI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Maduro, “yardım” tartışmalarının “ABD’nin işgal stratejisinin bir parçası” olduğunu ve “bu şova izin vermeyeceğini” söylüyor. Dün de ordu mensuplarıyla birlikte açıklama yapan Maduro, “İnsani yardım”ların gireceğinin açıklandığı bugün için halkı tüm kentlerde ve başkent Caracas’ta sokağa çıkmaya çağırdı.

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ABD’nin Venezuela’nın ulusal petrol şirketi PDVSA’ya getirdiği yaptırımların, kendi rafinerilerini vurduğu ve küresel enerji pazarında domino etkisine yol açtığı belirtildi.

CNN’in haberine göre, Washington’un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek amacıyla 28 Ocak’ta uygulamaya koyduğu yaptırımlar, ABD rafinelerini ağır petrol için alternatif kaynaklar bulma sorunu ile karşı karşıya bıraktı.

Benzin, dizel ve jet yakıtı üretmek için ABD’de bulunan hafif petrol ile Venezuela’dan gelen ağır ham petrolü harmanlayan Citgo, Chevron ve Valero liderliğindeki ABD körfez rafinerilerinin üretimi yaptırımlar nedeniyle düştü.

AA’nın aktardığı habere göre, Kanada, Suudi Arabistan ve Meksika’nın ardından ABD’nin dördüncü petrol ihracatçısı olan Venezuela’dan petrol alamayan bu şirketler, açığı kapatmaya çalışıyor. Chevron İcra Kurulu Başkanı Mike Wirth, Şubat başında yaptığı açıklamada, şirketin günde ortalama 70 bin varil ham petrolle çalışan Mississippi rafinerisine olan tedariki sürdürmek için “acil durum planını” devreye soktuğunu söyledi.

ÇİN, ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞI

Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’ya “zorla insani yardım gönderilmesinin” çatışmalara neden olabileceğine işaret ederek, bu ülkeye “askeri müdahaleye karşı olduklarını” açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Venezuela’ya insani yardımların sokulmasına ilişkin “Eğer sözde insani yardımlar zorla Venezuela’ya gönderilirse ve bu da şiddetli çatışmalara neden olursa, bu durum ciddi sonuçlara yol açacaktır. Hiçbir taraf bunu görmeyi arzu etmez” ifadelerini kullandı.

Gıng, “Çin tarafı Venezuela’ya askeri müdahaleye karşı çıkıyor. Venezuela’da gerilime neden olacak, hatta kargaşaya yol açacak hareketlere karşı çıkıyor” diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

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