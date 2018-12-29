Türkiye-Rusya heyetleri Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdiği toplantı sona erdi. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çavuşoğlu, Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus mevkidaşlarıyla başkent Moskova’daki Rusya Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantı öncesinde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatında Suriye konusunda yakın iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek, “Bu sayede siyasi sürece dahil birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettik” dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise “İdlib’in yanı sıra İstanbul’da vardığımız anlaşmanın uygulanmasını değerlendireceğiz. Ayrıca ABD’nin Suriye’den çekilmesini ve Fırat’ın doğusundaki son gelişmeleri de ele alacağız” ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından başlayan Türk ve Rus heyetleri arasındaki toplantı sona erdi. Görüşme 1 buçuk saat sürdü.

Toplantı sonrası konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın işbirliğine devam edeceğiz. Biz Astana garantörleri olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız” dedi.

KREMLİN’DEN MENBİC AÇIKLAMASI

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov “Suriye hükümetine bağlı güçlerin Menbic kentinin kontrolünü ele geçirdiği bilgisi doğru” ifadelerini kullandı. Peskov, YPG'nin denetiminde olan Menbic'in kontrolünün Suriye ordusuna geçtiği bilgisinin doğru olduğunu söyledi.

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyon öncesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Bugün 10 askeri araç, Kırıkhan'dan geçerek Kilis ve Şanlıurfa sınır hattındaki askeri birliklere doğru hareket etti. (DIŞ HABERLER)