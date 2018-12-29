ABD askerleri Suriye'deki askeri depolarından ilkini boşalttı
ABD ordusu, Suriye'nin Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesindeki askeri malzemelerin bulunduğu depolardan birini boşalttı.
Fotoğraf: TSK
ABD yönetimi, Suriye'deki askerlerini çekme kararının ardından, bu ülkenin Irak sınırı yakınlarındaki askeri depolarından ilkini boşalttı.
AA'nın Haseke'deki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 19 Aralık'ta Suriye'deki askeri varlığını sona erdirme kararı alan ABD yönetimi, dün Haseke iline bağlı Malikiye ilçesindeki askeri depolarının ilkini tahliye etti.
Yaklaşık 50 ABD'li askerin görev yaptığı 400 metrekarelik depolardaki Hummer marka zırhlı araçlar ile tırlar Irak'a gönderildi. Depolarda görevli ABD askerleri de ilçeyi terk ederek Irak'a geçti.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
Washington yönetiminin Suriye'den çekeceği askeri varlığı 18 üsse yayılmış durumda. Suriye'de 18 noktada üslenen ABD, son 2 yılda SDG’ye silah ve mühimmat desteği vermişti.
Çekilme kararının hemen öncesinde ABD, Türkiye sınırında 4 gözlem noktası belirleyip inşa hazırlığına başlamıştı. (AA)