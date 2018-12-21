21 Aralık 2018 11:31

İZBAN’daki zarar istenilen zammı çoktan geçti

İZBAN’ın 6 günlük zararı işçilerin bir yıllık taleplerine denk düşüyor.

İZBAN’daki zarar istenilen zammı çoktan geçti

Fotoğraf: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    İşçilerinin toplu sözleşme taleplerini kabul etmeyen İZBAN bürokratları kurumu zarara sokuyor. İZBAN’ın 6 günlük zararı işçilerin bir yıllık taleplerine denk düşerken grev 12. gününe girdi. İzmir'in toplu taşımada en önemli ulaşım ağı olan İzmir Banliyö Ağı'ndaki (İZBAN) grev devam ediyor. Aliağa ile Selçuk arasındaki 40 istasyon ve 136 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren İZBAN'da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak çalışan 343 işçi 12 gündür grevde. Demiryol - İş Sendikası bütün yan haklarla ile birlikte yüzde 34 zam isterken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD’nin ortak kuruluşu olan İZBAN’ın bürokratları ortalama yüzde 19 zam teklifinde bulundu. 2010 girişli işçiler zam teklifi yüzde 12’lere kadar düşerken yakın zamanda giren işçiler için yüzde 25 civarlarında. Sendikanın zam oranının içinde ikramiyenin, 85 günden kademeli olarak 112 güne çıkarılması, ilk defa sözleşmeye girecek olan sürüş ve vardiya tazminatları ve diğer sosyal haklardaki artış da bulunuyor.

    GÜNLÜK KAYIP 250 BİN YOLCU

    Grevin İzmirlileri mağdur etmesine rağmen İZBAN’dan yeni bir görüşme talebi gelmedi. İZBAN bürokratlarının, işçilerin taleplerini görmezden gelmesi zararı da her geçen gün büyütüyor. Eğitmen kadrosundaki 7 taşeron makinistle yürütülen seferler sınırlı şekilde ilerliyor. 269 sefer sayısı 48’e düştü. 300 bin olan yolcu sayısı ise 50 binlerde. 12 günlük grev sürecinde de İZBAN yönetiminden herhangi bir görüşme talebi gelmedi.

    6 GÜNLÜK ZARAR TALEP EDİLEN ZAMMA DENK

    Sendikanın taleplerinin hayata geçmesi durumunda, brüt olarak İZBAN’a maliyeti aylık 1 milyon 772 bin 893 TL iken İZBAN’ın teklifinin brüt maliyeti ise 1 milyon 579 bin 350 TL. Bu rakamlara, sosyal hakların yanı sıra asgari geçim indirimleri, aile ve çocuk yardımları, yol ve yemek de dahil. Sendikanın taleplerinin kabul edilmesi durumunda aylık brüt fark ise 193 bin 543 TL. Yıllık maliyeti ise 2 milyon 322 bin 516 TL. Sendikanın verdiği bilgilere göre İZBAN’ın günlük zararı 400 bin TL civarında. İZBAN’ın altı günlük zararı sendikanın bir yıllık ek maliyetine denk geliyor. İZBAN’ın yaptığı zarar ise 5 milyon TL’ye yaklaştı.

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘EN DÜŞÜK İZMİR'DE OLDUĞU İÇİN GREVE ÇIKTIK’

    Evrensel’e konuşan Demiryol - İş Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, greve devam etmek zorunda olduklarını belirterek “Grevden dönmek demek toplu sözleşmeyi imzalamak demek, yine düşük bir ücretle çalışmaya devam demektir” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz  Kocaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde “Sendika grevleri sadece İzmir’de yapıyor ve diğer şehirlerden benden daha fazla zam oranlarını mı aldılar” açıklamasını değerlendiren Ervüz “İlk grevimizi 1995 yılında Türkiye’de Devlet Demir Yollarındaki 23 günlük grevle olmuştu. İkincisi ve üçüncüsünü evet, İzmir’de yaptık. Kocaoğlu önce verdiği parayı konuşsun. Çünkü Kocaoğlu’nun verdiği parayla en yakın sözleşme yaptığım masada imzaladığım yer arasında yaklaşık bin TL civarında fark var” dedi.

    ‘EN AZ RAKAMI VEREN KOCAOĞLU’

    İstanbul ve Bursa’da biten sözleşmelerden örnekler veren Ervüz şunları söyledi “Aynı şekilde Devlet Demir yollarıyla sözleşme imzaladık. Bu masalarda en düşük sözleşme İzmir’de yapıldı. Tekniker İzmir İZBAN’da her şey dahil edilmiş vaziyette net maaşı 2 bin 714 TL. İstanbul ulaşımda bu 3 bin 650 TL, Bursa BURULAŞ’ta 3 bin 829 TL. TCDD’de çalışan teknikerin aldığı net maş ise 4 bin 143 TL. İZBAN’da çalışan teknisyen işverenin teklif ettiği yüzde 22’yi kabul ederse bahsettiğim 2 bin 714 TL’yi alacak yoksa daha bu rakamı bile almadı. En az parayı veren demek ki Kocaoğlu. Diğer yerdeki kazanımları burada da elde etmek için greve gidiyoruz.”

    Fotoğraf: Evrensel

    BİRLEŞİK METAL ÜYESİ İŞÇİLER DE ZİYARET ETTİ

    Grevi, Birleşik Metal İş üyesi metal işçileri ziyaret etti. İşçiler ‘Yaşasın sınıf dayanışması’, ‘sadaka değil toplu sözleşme’ ve ‘iş ekmek yoksa barış da yok’ sloganları ile İZBAN işçilerinin yanına geldi. Şube Başkanı Ali Çeltek, İZBAN grevini işyerlerinde anlattıklarını dile getirerek “Kamuoyunda grevinize yönelik ‘Neden İZBAN grevi yasaklanmıyor’ şeklinde algı operasyonu yaratılmaya çalışılıyor. Bizim birçok grevimiz yasaklandı. Grev üzerinden ayrıştırmalar yaratmak istiyorlar. Biz asla bu gözle bakmıyoruz. Bizim grevimiz yasaklandı o da yasaklansın diye hiç bir sendikacı bakamaz. Bizler sınıf kardeşleriniz olarak her tarafta işçilerin ücretlerinin yükseltilmesini talep etmeliyiz. Yoksulluk sınırının altı bin olduğu bir yerde sizin talepleriniz bunun altında kalıyor. Sizleri mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Bu grevde istediğiniz parayı alsanız da yarın başka bir şekilde o paraları cebimizden alacaklar. Özelleştirmeler yaşanırken herkes ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ şeklinde yaklaştı. Tarihimiz yanlışlarla dolu. Onun için her zamankinden daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var” dedi.

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