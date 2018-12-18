İZBAN işçileri ne istiyor, İZBAN yönetimi talepleri nasıl çarpıtıyor?

Metehan UD

İzmir

İZBAN grevi 9. gününde kararlılıkla devam ediyor. İşçiler, İZBAN yönetiminin taleplerine yönelik yaydığı çarpıtmalara karşı harekete geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen toplu ulaşım ağı İzmir Banliyo Ağı'nda (İZBAN) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine çalışanlar tarafından başlatılan grev dokuzuncu gününde. Demiryol İş Sendikası üyesi İZBAN işçileri greve tam katılım gösterirken taşeron makinistlerle seferler sabah ve akşam belirli saatlerde devam ediyor.

İZBAN işçileri son olarak yüksek maaş aldıklarına dair yayılan yanlış bilgiye karşı Alsancak Garı'na 3 farklı birimdeki işçinin son maaş bordrolarını büyüterek astı.

Bordrolara göre, 2010 girişli teknisyen ikramiye ve diğer sosyal haklar dahil 2 bin 154 lira alırken, 2017 girişli makinist 2 bin 25 lira, 2011 girişli 2 bin 283 Türk Lirası maaş alıyor.

İşyeri baştemsilcisi Ahmet Güler'le talep ettikleri zam oranı, İZBAN'ın teklif ettiği oran ve 'yüzde 65'lik zam' iddiaları ile ilgili konuştuk. İZBAN'ın işçilerine ödediği ücretin sadece çıplak maaş olmadığını belirterek "Bunun içerisinde ikramiye, yakacak yardımı, iş riski ödeneği, gişe ve vezne çalışanlarının aldığı kasa tazminatı gibi kalemler var. Yani ek olarak yaptığınız işe bağlı olarak aldığınız bir takım maddi haklar. Hemen hemen her yerde böyledir ancak diğer işyerlerinden farklı olarak İZBAN’da yıllık ikramiye de her ay alınan maaşa eklenerek ödeniyor. İşte İZBAN’da ücretlerin düşük olması sebebiyle ikramiyeler kök ücret üzerinden hesaplanıyor" dedi.

Kök ücreti 2 bin 29 TL olan bir işçinin bordrosu üzerinden örnek veren Güler şunları söyledi "Fazla mesai, gece vardiyası, aya düşen ikramiyesi, yakacak yardımı, evli olduğu ve eşi çalışmadığı için eklenen aile yardımı, çocuk yardımı, iş riski ödeneği vb. tüm kalemler toplandığı zaman 2316 lira maaş almış bu arkadaşımız. Üstelik bunun içerisinde 228 TL asgari geçim indirimi de var. Kısacası maaş dışındaki tüm bu rakamları topladığımızda 900 TL civarında bir ödenekle karşılaşıyoruz. Yani aslında bu arkadaşımızın AGİ eklenmemiş ham maaşı 1400 TL civarı bir rakama tekabül ediyor."

Fotoğraf: Evrensel

'ALDATMACAYI İŞÇİLER DEĞİL, İZBAN YAPIYOR'

Asıl aldatmacıyı İZBAN'ın yaptığını dile getiren Güler "İşveren yapacağı ve bizim kabul etmediğimizi söylediği zamla birlikte makiniste 3435 lira ücret ödeyeceğini söylüyor. Bu maksimum makinist ücretini alabilecek 3 İZBAN çalışanı var sadece. Kaldı ki bir makinistin bu 3435 lira ücreti alabilmesi için işe 2010 yılında girmiş olması, 0-6 yaş aralığında 3 çocuk sahibi ve evli olması, eşinin çalışmıyor olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan bir personel, az önce saydığımız ikramiye, AGİ, iş riski ödeneği gibi tüm ödemeleri topladığımızda ancak bu ücreti alabilir. Kısacası bu ücretlere giydirilmiş ücret dememiz daha doğru olur. Bu rakamlar kesinlikle işçilerin aldığı maaşı yansıtmıyor" dedi.

'HERKESE YÜZDE 65 ŞEKLİNDE DEĞİL'

Çıplak maaşa yüzde 28 zam istediklerini hatırlatan Güler "Bu yüzde 28 oranı da keyfi bir talep değildir, bunun bir sebebi var. İZBAN işçisi olarak son ücret zammını 2017 Temmuz’da aldık. Şu an itibariyle 11 aylık enflasyon bile yüzde 20,8 oranına ulaştı. Üstelik biz mayıs ayında bu yüzde 28 ücret artışını talep ederken henüz döviz bu kadar yükselmemişti, enflasyon bu rakamlara ulaşmamıştı. Ki zaten enflasyon farklarının da ötesinde, yüzde 65 gibi bir oranda zam istediğimiz iddiasına diğer taleplerimizi de alet ettiklerini görüyoruz. Bu ücret taleplerini üst üste koyduğunuz zaman yüzde 65 yapıyor ancak. Ve bu da “herkese yüzde 65 zam” şeklinde okunamaz. Sonuçta sürüş tazminatını yalnızca tren kullanan kişiler alacak; örneğin bir gişeci, bir muhasebeci için bu bahsi geçen “Yüzde 65 ücret zammı” oluşmayacak. Aslında bizim ücret talebimize göre; herkes çalıştığı kadarıyla ve çalıştığı birime göre zam alacak. Herkese yüzde 65 zam talebi nasıl mümkün olabilir, bizim istediğimiz kesinlikle bu değil" dedi.

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