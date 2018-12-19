İZBAN'da vatandaşların can güvenliği hiçe sayılıyor

Metehan UD

İzmir

İZBAN'da grevi kırmak için seferlere çıkarılan az sayıda makinist günde 11-12 saat kadar çalıştırılırken İzmirlilerin can güvenliği hiçe sayılıyor.

Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkenin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden biri olan İZBAN'daki grev 10. gününde. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluşu olan İZBAN'da bürokratlarla ile Demiryolu İş Sendikası arasındaki dördüncü dönem toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması 10 Aralık'ta başlayan grev devam ediyor. İZBAN'da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak çalışan 343 işçi grevde.

Öte yandan İZBAN yönetiminin grevi etkisiz hale getirmek için taşeron hamlesi hala devrede. Çiğli İstasyonu ile Menderes Havaalanı İstasyonu arasında, 06.00 ile 11.00 ve 16.00-22.00 arasında 7 taşeron makinistle yarım saat aralıklarla 24 sefer yapılıyor. Grev öncesi 269 sefer ile günde yaklaşık 300 bin kişi taşınırken şimdi ortalama 50 bin civarında insan taşınıyor.

GÜN İÇİNDE İSTASYONLARDA DİNLENİYORLAR

Makinistlerin günlük çalışma süresi aralıklarla da olsa günde toplamda treni hazırlama ve istasyona bırakma işlemleri ile birlikte günde 12 saati buluyor. Eve gidiş gelişleri ile birlikte dinlenme zamanları daha da kısalıyor. Gün içindeki arada da eve gidemeyen makinistler istasyonlarda dinlenmeye çalışıyor. TCDD'den emekli, İZBAN'da eğitmen kadrosunda bulunan taşeron makinistler neredeyse İZBAN'daki bir makinistin iki kadar çalışıyor. İZBAN'ın kullandığı güzergahı gün içinde şehirlerarası trenler de kullanıyor.

MAHKEME KARARINI PERŞEMBE VERECEK

Ayrıca Demiryol-İş Sendikası tarafından yargıya taşınan grev kırıcılığı ile görevli iş mahkemesi yarın kararını açıklayacak. Mahkemenin sendikayı haklı bulması durumunda bu seferler de tamamen duracak. Seferlerin durması halinde İZBAN yönetiminin masaya oturması ve İZBAN işçilerinin taleplerini kabul etmesi bekleniyor.

İZBAN işçileri ne istiyor, İZBAN yönetimi talepleri nasıl çarpıtıyor?

MAKİNİST MÜCAHİT YAVUZ: ENDİŞE İÇİNDEYİZ

İZBAN'da makinist olarak çalışan Mücahit Yavuz uzun çalışma koşullarının olası sonuçlarını anlattı. İZBAN'ın grev kırıcı hamlesinin düşündürücü olduğunu belirterek "Biz 269 seferi 142 makinist arkadaşımızla götürmekte zorlanırken şimdi 7 makinist arkadaş bu çalışma şartlarını yerine getirmeye çalışıyor. 60 yaş civarındalar ve bu kadar tempoyu daha ne kadar kaldırabilecekleri soru işareti. Makinistlik küçümsenecek bir iş değil. Şimdi çalışan arkadaşlar sabah 5'te evden çıkıyorlar ve akşam eve giriş saatleri en erken 11 (23.00). Biz şu anda endişe içindeyiz, Ankara'daki gibi bir vahim olayın yaşanmasından korkuyoruz. Grevi kırmak için attıkları bu adım daha kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu durumu göz ardı etmemek gerek. Bu temponun bu şekilde, izin kullanmadan devam etmesi daha vahim sonuçları kaçınılmaz. Durdurulması için bir yerde patlak vermesi mi bekleniyor. İzmirlilerin de bunu dikkate alması gerekiyor. Bizim yargıya taşıdığımız grev kırıcılığı aynı zamanda İzmirlilerin de lehine" dedi.