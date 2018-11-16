Anadolu Kültür operasyonu: Tarhanlı ve 2 kişi serbest

Anadolu Kültür'e dönük operasyon kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Asena Günal ile Bora Sarı ifade sonrası serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın da aralarında olduğu en az 10 kişi bu sabah saat 06.00'da yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin ifade işlemleri tamamlandı. Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Asena Günal ile Bora Sarı, ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer kişilerin ifade işlemleri ise devam ediyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişi içinse yakalama kararı bulunuyor.

Operasyonun Anadolu Kültür AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar Kavala ile hiyerarşik bir yapı içinde Gezi Parkı eylemlerini yaygınlaştırmaya çalışmakla suçlanıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısının 20 olduğu belirtildi.

'SORUŞTURMA NUMARASI 2014 TARİHLİ'

Prof. Dr. Betül Tanbay’ın avukatı Bahri Belen, Evrensel’e verdiği bilgide soruşturma numarasının 2014 tarihli olduğunu aktardı. Belen, “Bize verilen bir bilgi yok henüz ama öyle sanıyorum ki Gezi ve onunla bağlantılı olaylar nedeniyle yapılmış bir operasyon. Anadolu Kültür’e yönelik olduğu bilgisi de var ama henüz netleşmiş bir durum yok” dedi.

Belen, tüm isimler için 4 günlük gözaltı süresi olduğunu, dosyada kısıtlılık kararı bulunduğunu ifade etti.

Gözaltına alınanların sırayla ifadelerinin alınmasına başlandı. İfade işlemleri halen devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yayımladığı basın bilgi notunda "Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde hareket etmekle" suçlanan 20 kişiden gözaltına alınan 13'ünün isimleri şöyle: “Betül Tanbay, Turgut Tarhanlı, Yigit Ekmekçi, Hakan Altınel, Meltem Aslan Çelikkan, Asena Günal, Çiğdem Mater, Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Hande Özhabeş, Filiz Telek, Yiğit Aksakoğlu, Yusuf Cıvır."

Emniyet'in açıkladığı 13 kişilik gözaltı listesine karşın şu anda gözaltında 10 kişinin olduğu öğrenildi.

NEYLE SUÇLANIYORLAR?

Söz konusu bilgi notunda "Kavala’nın Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymak ve yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmek, bu şekilde cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeyi amaçladığı, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ isimli vakıf ve şirketi kullanarak olayları finanse ve organize ettiği tespit edilmiştir" ifadesi yer alıyor.

Gözaltına alınanların Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içerisinde hareket ettiği iddia edilirken suçlamalar şöyle:

"* Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ’ye ait DEPO isimli yerde toplantılar düzenledikleri,

* Sivil itaatsizlik ve şiddetsiz eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri.(Duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın vs.)

* Yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olayların kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını amaçladıkları

* Osman Kavala’nın Avrupa’da birçok kurum ve şahısla görüşme yaparak Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye’ye ithalinin durdurularak yasaklanması için çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir."

'MUHALİF GAZETECİ İLE EVLİ' NOTU!

Emniyet'in Meltem Aslan Çelikkan'la ilgili bilgi notunun unvan-meslek bölümünde "Muhalif Gazeteci Murat Çelikkan ile evli" ibaresinin yer alması dikkat çekti.

Savcılık açıklamasına göre gözaltı sayısı 13: pic.twitter.com/p389EGTrvR — ahmet şık (@sahmetsahmet) November 16, 2018

OPERASYONUN ODAĞINDA ANADOLU KÜLTÜR VAR

Eski Milletvekili Ufuk Uras, 1 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan ve henüz iddianamesi dahi hazırlanmayan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e dönük bir operasyon olduğunu belirtti. Bu iddia, AA'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dayandırdığı haberi tarafından doğrulandı. Ancak gözaltına alınanlar arasında Anadolu Kültür'de görevli olmayan, Yurttaşlık Derneği çalışanı isimler de var.

Gözaltındaki isimlerden Yiğit Ekmekçi, derneğin yönetim kurulu başkanvekili. Ali Hakan Altınay yönetim kurulu üyesi, Asena Günal genel koordinatör. Meltem Aslan Çelikkan ve Kaş'ta gözaltına alındığı belirtilen Çiğdem Mater danışman olarak görev yapıyor.

Gözaltıları sosyal medyada ilk olarak duyuran Ufuk Uras'ın operasyona dair yaptığı sosyal medya paylaşımı şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi ögretim üyesi Prof. Betül Tanbay, prof.Turgut Tarhanlı ve bir cok öğretim üyesi sabah 6.00'da gözaltına alındilar. — Ufuk Uras (@UfukUras) November 16, 2018

OPERASYONU YANDAŞ MEDYA HABER VERDİ

HDP'nin gazeteci kökenli milletvekili Ahmet Şık, Sabah gazetesinde 8 Kasım'da Kenan Kıran imzasıyla yayımlanan haberi hatırlatarak "Bir hafta önce lağım medyasından operasyonun işaret fişeğini vermişler" dedi.

Söz konusu haberde "Osman Kavala, Gezi olaylarını Anadolu’ya yaymak istedi" başlığı kullanılmış ve Kavala ile "Gezi eylemlerini organize eden" sıfatı kullanılan Hanzade Hikmet Germiyanoğlu'nun bir konuşmasına yer verilmişti.

GÖZALTILARA SOSYAL MEDYADA GÖSTERİLEN TEPKİLER

Gözaltılar, sabah saatlerinden itibaren sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, 1 gün önce "Beyin göçü"nü tersine çevirmek için bilim insanlarına 24 bin TL aylıkla çalışmak üzere ülkeye dönme çağrısı yapılmasını hatırlattı. Evrensel'in de yazarlarından Doç. Dr. Ceren Sözeri, "Beyin göçünü tersine çevirmek, Türkiye'deki insan haklarının durumunu göstermek için çok doğru uygulamalar bunlar" yorumunda bulundu. Sosyal medyada öne çıkan tepkiler şöyle:

Kendileri gibi olmayan düşünmeyen herkes suçlu!!! https://t.co/x2XrclTieU — A. Levent Tüzel (@LeventTuzel) 16 Kasım 2018

"sana düşman, bana düşman,

düşünen insana düşman,

vatan ki bu insanların evidir,

sevgilim, onlar vatana düşman..." https://t.co/tCer9rMjLN — Murat Emir (@muratemirchp) 16 Kasım 2018

'İnsan hakları ve hukuk'

Tek parti rejimini rahatsız eder... https://t.co/BZ387AVRyv — Dr Deniz Bozkaya (@DenizBzky) 16 Kasım 2018

Hal böyle iken...

24 bin TL aylık için bilim insanları bu ülkeye niye dönsün? https://t.co/YTRYY8D6gW — melis alphan ♀ (@melisalphan) 16 Kasım 2018

Beyin göçünü tersine çevirmek, Türkiye'deki insan haklarının durumunu göstermek için çok doğru uygulamalar bunlar https://t.co/ctMc4Luhds — Ceren Sozeri (@cerensozeri) 16 Kasım 2018

Daha 2 gün önce yurtdışındaki bilim insanlarına ‘Aylık 24 bin lira verelim geri dön’ diyorlardı. Bu gidişle dünyadaki ilk 500 üniversite arasına giremeyiz ama ilk 500 hapishane listesinde üst sıralarda Türkiye’nin yeri garanti. https://t.co/SOoyQIBZmg — Pelin Cengiz (@Pel_in_Ce) 16 Kasım 2018

Osman Kavalanın tutukluluğu, Büyükada ve Brunson davalarından sonra onlar benzeri yeni bir rezalete dönüşmüş dunumda.



Şimdi hedefe Gezi'yi koydular, onun üzerinden ilerleyecekler.



"Ülke saldırı altında/terör tehditi" yalanını destekleyecek, elde başka malzeme kalmadı.. https://t.co/YX6K5kI6Ik — Fırat Erez (@FIRATEREZ) 16 Kasım 2018

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI: KAYGILIYIZ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi çalışanları dekan, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın gözaltına alınmasına tepki gösteren bir açıklama yaptı. “Gözaltıyı kaygı ve üzüntüyle öğrendik” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 16 yıldır dekanlığını üstlenen, ülkemizin önde gelen insan hakları akademisyenlerinden ve savunucularından biri olan kıymetli Dekanımız ve hocamız Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın sabah saatlerinde evinden gözaltına alınması ile başlayan gelişmeleri kaygı ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bilindiği üzere ceza muhakemesi çerçevesinde, hakkında suç isnadı bulunan kişilerin öncelikle ifade vermek üzere davet edilmesi gerekmektedir. Yine gözaltı kararının verilebilmesi, soruşturma yönünden zorunluluk bulunmasına ve somut delillerin varlığına bağlanmıştır. Temel hak ve özgürlükler ile ilgili bu kuralların Hocamız bakımından da uygulanması zorunluluğuna rağmen, hakkında verilen gözaltı ve arama kararının kişi özgürlüğü ve güvenliği ile adil yargılanma haklarına aykırı olduğu kanaatindeyiz.

Sürecin, Hocamızın yıllardır savunuculuğunu yaptığı temel hak ve özgürlüklere riayet edilerek, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde ve masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı da gözetilerek sonuçlandırılmasını umuyoruz.”

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU: HUKUK DIŞI UYGULAMALAR SONA ERDİRİLMELİDİR

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, gözaltılara dair açıklamasında soruşturma ve kovuşturmalardaki usule aykırılıklara dikkat çekti:

“Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yakalama ve gözaltı işlemleri ancak tutuklamanın şartları var ve fakat hâkim kararı almaya vakit yok ise verilebilir. Davet edildiğinde iradi olarak ifade vermeye geleceği besbelli olan kişiler yakalanmaz, gözaltına alınamaz.

Türk kamuoyu bu hukuki gerçeği FETÖ’nün tezgâhladığı kumpas soruşturmaları sırasında acı çekerek, zarar görerek öğrenmiştir. FETÖ ile son derece haklı bir mücadelenin yürütüldüğü bir dönemde hukuk dışı uygulamalar yapmak çok büyük bir çelişkidir. Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı işlemler yargıyı bir baskı aracına dönüştürmektedir. Türkiye’nin demokratik dünyadaki algısına ağır darbe vurmaktadır. Soruşturma ve kovuşturmalardaki her usule aykırılık, evrenselleşmiş hukuk kurallarına karşı her ihlal Türkiye’yi dünya kamuoyunda anti demokratik bir ülke olarak göstererek, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerine destek arayan terör örgütlerine yaramaktadır.

Yargıya duyulan güveni de zedeleyen hatalar bir an önce telafi edilmeli, temel hak ve hürriyetlerin yargı eliyle ihlaline izin verilmemeli, uluslararası camiada Türkiye’ye zarar verecek hukuk dışı tüm uygulamalar sona erdirilmelidir.”

İHD: GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILSIN

İnsan Hakları Derneği (İHD), gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada "Uzun zamandan beri hukukun üstünlüğü mücadelesi yürüten ve çok sayıda hukuk insanı yetiştiren insan hakları savunucusu Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile diğer gözaltına alınan kişilerin hak savunuculuğu özelliği göz önüne alınarak kendilerine yapılan bu muameleyi kınadığımızı belirtmek isteriz" dedi.

İHD, "CMK 145. maddeye göre Cumhuriyet Savcılarının çağrı usulü ile davet gönderip ifade alma yöntemini uygulamak yerine toplumda saygınlığı olan bu kişileri kriminilize etmek amacı ile tehlikeli suçlularmış gibi evleri basılarak gözaltına aldırmasının kanuna aykırı olduğunu ve bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek isteriz. Turgut Tarhanlı ve birlikte gözaltına alınan kişilere yapılan bu muamele Türkiye’de kanunların keyfi olarak uygulandığını ve siyasi iktidarın yargı yolu ile baskı uygulayarak, istediği herkese istediği gibi davranabileceğini göstermektedir" vurgusu yaparak "Siyasi iktidarı bu tarz baskı yöntemlerinden vazgeçmeye davet ediyor, gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.

TÜSİAD’DAN GÖZALTI YORUMU: ÇOK ÜZÜCÜ

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de Anadolu Kültür'e yönelik operasyonda gözaltına alınan akademisyenler için Twitter hesabından açıklama yaptı:

“Bilim insanlarımızın ülkemize dönüşünü konuştuğumuz bir dönemde, güne çok sayıda akademisyenin gözaltı haberiyle başlamak çok üzücü! Üzerinde yaşadığımız toprakların bereketini, bilime çağlar boyunca sığınak olmuş kültürümüze borçluyuz. Bunu inkar edersek asla ilerleyemeyiz.”

Bilim insanlarımızın ülkemize dönüşünü konuştuğumuz bir dönemde, güne çok sayıda akademisyenin gözaltı haberiyle başlamak çok üzücü!



Üzerinde yaşadığımız toprakların bereketini, bilime çağlar boyunca sığınak olmuş kültürümüze borçluyuz.



Bunu inkar edersek asla ilerleyemeyiz❗ — Erol Bilecik (@ErolBilecik) 16 Kasım 2018

PROF. DR. BETÜL TANBAY KİMDİR?

Gözaltına alınan Prof. Dr. Betül Tanbay, aynı zamanda Avrupa Matematik Topluluğu'nun başkan yardımcısı ve Türk Matematik Derneği'nin ilk kadın başkanı. Tanbay, Gezi Parkı direnişi sırasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Taksim Platformu'nun da üyesiydi.

PROF. DR. TURGUT TARHANLI KİMDİR?

1956 İstanbul doğumlu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin (ismi sonradan Yurttaşlık Derneği oldu) kurucularından.

2002 yılında profesör olan Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku dersleri veriyor ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi Başkanlığı yapıyor. (HABER MERKEZİ)

İtina ile itibarsızlaştırılır ve korku salınır!

Prof. Dr. Betül Tanbay kimdir?

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı kimdir?

Osman Kavala kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Kasım 2018 21:27

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