Ä°tina ile itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r ve korku salÄ±nÄ±r!

AralarÄ±nda Prof. Dr. BetÃ¼l Tanbay ve Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ±'nÄ±n da olduÄŸu isimlerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ne anlama geliyor? Fatih Polat yazdÄ±.

Fatih POLAT

Osman Kavala’nÄ±n iddianamesinin tutuklanmasÄ±nÄ±n üzerinden bir yÄ±l geçmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen hazÄ±rlanmamÄ±ÅŸ olmasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken, çaÄŸrÄ±lsa her birinin gideceÄŸi bilinen bilim insanlarÄ±nÄ±n sabaha karÅŸÄ± evleri basÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ± ve operasyonun Osman Kavala soruÅŸturmasÄ±yla açÄ±klanmasÄ± bitmeyen bir korku ikliminin güne dair pratiÄŸi olarak karÅŸÄ±mÄ±zda. Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünün yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± basÄ±n bilgi notunda gözaltÄ±na alÄ±nanlar, “Osman Kavala ile hiyerarÅŸik bir düzen içinde hareket etmekle” suçlanÄ±rken, “Gezi ParkÄ± olaylarÄ±nÄ± derinleÅŸtirmek ve yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rma” amacÄ±ndan söz ediliyor.

Gezi ne zaman oldu? 2013 yÄ±lÄ±nda. Yani 5 yÄ±l önce. GözaltÄ±na alÄ±nanlar kimler? Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DekanÄ± Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ±. UluslararasÄ± Hukuk ve Ä°nsan HaklarÄ± Hukuku dersleri veren TarhanlÄ± aynÄ± zamanda Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± ile Helsinki YurttaÅŸlar DerneÄŸi KurucularÄ±ndan. GözaltÄ±na alÄ±nanlardan Prof. Dr. Betül Tanbay, Türk Matematik DerneÄŸi’nin ilk kadÄ±n baÅŸkanÄ±, BoÄŸaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü ÖÄŸretim Üyesi ve Avrupa Matematik TopluluÄŸu’nun da baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan diÄŸer isimler de, yaÅŸanan akademisyen kÄ±yÄ±mÄ±ndan sonra giderek zayÄ±flayan üniversitelerde Türkiye’nin geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan bu ülkenin ihtiyacÄ± olan öÄŸrencileri yetiÅŸtirecek az sayÄ±da bilim insanlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor. Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank’Ä±n, ‘Tersine beyin göçü’ programÄ±yla Türkiye’ye gelecek araÅŸtÄ±rmacÄ±lara 1 milyon liralÄ±k baÅŸlangÄ±ç ödeneÄŸi ve aylÄ±k 24 bin lira burs verileceÄŸini açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ülke üniversitelerinde kalarak bilim üretmeye devam etmeye çalÄ±ÅŸan, alanÄ±nÄ±n seçkin bilim insanlarÄ±nÄ±n bu biçimde gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± bir Türkiye klasiÄŸi. AslÄ±nda bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda beÅŸ yÄ±l öncesine ait Gezi sürecine sÄ±k sÄ±k atÄ±f yapÄ±larak atÄ±lan bu adÄ±mlar, daha çok bugüne ve geleceÄŸe dair mesajlar içeriyor. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan, Gülen Cemaati ile de ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ± bilinen pek çok dernek ve ‘sivil toplum örgütü’ KHK ile kapatÄ±lÄ±rken, iktidarÄ±n çeÅŸitli ihlal pratiklerine dair önemli raporlar hazÄ±rlayan insan haklarÄ± kurumlarÄ±nÄ±n temsilcileri operasyonlarÄ±n hedefi oldu. UluslararasÄ± Af Örgütü’ne baskÄ± ve ardÄ±ndan insan haklarÄ± kurumlarÄ±nÄ±n temsilcilerinin bir toplantÄ± halinde bulunduklarÄ± sÄ±rada gerçekleÅŸen ‘Büyükada’ baskÄ±nÄ±. O zaman iktidar medyasÄ±nda atÄ±lan manÅŸetlerle üretilen düÅŸmanlaÅŸtÄ±rma senaryolarÄ± hatÄ±rlansÄ±n. Sonuçta insan haklarÄ± örgütü temsilcileri serbest kaldÄ±lar ama geriye de, onlara ve onlarÄ±n ÅŸahsÄ±nda iktidarÄ±n çeÅŸitli alanlardaki ihlallerine odaklanan insan haklarÄ± kurumlarÄ± ile daha geniÅŸ bir kesime iliÅŸkin ‘gözümüz sürekli üzerinizde’ mesajÄ± kaldÄ±.

‘Yerli ve milli’ bir iktidar söylemini sürekli diri tutmaya iliÅŸkin olarak sistemli bir biçimde belli kesimlerin çeÅŸitli ‘tehdit’ sÄ±fatlarÄ±yla yaftalanÄ±p düÅŸmanlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± bir yönetme düsturunun otomatiÄŸe baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bir dönemdeyiz. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan ettikleri için tutuklanan Ä°stanbul HavalimanÄ± iÅŸçilerinin WhatsApp yazÄ±ÅŸmalarÄ± ile suçlanmalarÄ± da aynÄ± kriminalleÅŸtirme ve ‘suç imal etme’ yönteminin örnekleriydi. Ülkenin geldiÄŸi hal öyle ki, sanki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan giriÅŸte yukarÄ±da bakanlarÄ±n görebileceÄŸi ÅŸunlarÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu bir tabela asÄ±lÄ±: “CanÄ±mÄ±zÄ± sÄ±kan itina ile itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r, itina ile korku salÄ±nÄ±r.”

Prof. Dr. Tanbay ve TarhanlÄ± dahil Ã§ok sayÄ±da isim gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Prof. Dr. BetÃ¼l Tanbay kimdir?

Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ± kimdir?

Osman Kavala kimdir?

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