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FotoÄŸraf: Betül Tanbay
Prof. Dr. BetÃ¼l Tanbay kimdir?
16 KasÄ±m 2018 09:24
16 KasÄ±m 2018 sabahÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Matematik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. BetÃ¼l Tanbay kimdir?
16 KasÄ±m 2018 sabahÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan BoÄŸaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öÄŸretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay aynÄ± zamanda Avrupa Matematik TopluluÄŸu'nun baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve Cahit Arf'Ä±n kurucusu olduÄŸu Türk Matematik DerneÄŸi'nin ilk kadÄ±n baÅŸkanÄ±.
Tanbay, Gezi ParkÄ± direniÅŸi sÄ±rasÄ±nda dönemin BaÅŸbakanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'la görüÅŸen Taksim Platformu'nun da üyesiydi.
1982'de Strasbourg'daki Université Louis Pasteur'da Matematik bölümünden mezun olan Tanbay, 1984'te ABD'de Berkeley Üniversitesinde yüksek lisansÄ±nÄ±, 1989'da yine Berkeley'de doktorasÄ±nÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Prof. Dr. Tanbay ve TarhanlÄ± dahil Ã§ok sayÄ±da isim gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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