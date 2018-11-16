Osman Kavala kimdir?

1 KasÄ±m 2017'den beri tutuklu bulunan ve 1 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir iddianamesi hazÄ±rlanmayan Osman Kavala'nÄ±n Ã¶z geÃ§miÅŸi.

Anadolu Kültür A.Åž'nin kurucusu ve yönetim kurulu baÅŸkanÄ± Osman Kavala, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs’ suçlamasÄ±yla 1 KasÄ±m 2017’den beri tutuklu.

Osman Kavala, 1957'de Paris'te doÄŸdu. Ä°stanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. BabasÄ± Mehmet Kavala'nÄ±n 1982 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan, Kavala grubunda yönetici olarak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

1983 yÄ±lÄ±nda Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±’nÄ±n kuruluÅŸunda yer aldÄ±. Türk-Polonya Ä°ÅŸ Konseyi, Türk-Yunan Ä°ÅŸ Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (GüneydoÄŸu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeÅŸitli iÅŸ ve toplumsal kuruluÅŸlarÄ±n Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

2002 yÄ±lÄ±nda Anadolu Kültür’ü kurdu. Kültürel MirasÄ± Koruma DerneÄŸi’nin kuruluÅŸuna katkÄ±da bulundu. Halen, AçÄ±k Toplum VakfÄ±, TESEV, TEMA VakfÄ±, Tarih VakfÄ±, DiyarbakÄ±r Siyasal ve Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür VakfÄ± gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danÄ±ÅŸma kurulu üyesi olarak bulunuyor. Kavala, YurttaÅŸlÄ±k DerneÄŸi(Helsinki YurttaÅŸlar DerneÄŸi) üyesi.

Osman Kavala 1 KasÄ±m 2017’de “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs” suçlamalarÄ±yla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ä°ddianamesi ise 1 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süreye raÄŸmen halen hazÄ±rlanmadÄ±.

'2. OSMAN KAVALA OPERASYONU'

16 KasÄ±m 2018 sabahÄ± Prof. Dr. Betül Tanbay ve Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu çok sayÄ±da ismin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonun Kavala'nÄ±n tutuklu olduÄŸu soruÅŸturma kapsamÄ±nda gerçekleÅŸtirildiÄŸi bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

Prof. Dr. Tanbay ve TarhanlÄ± dahil Ã§ok sayÄ±da isim gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Prof. Dr. BetÃ¼l Tanbay kimdir?

Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ± kimdir?

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