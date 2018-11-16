Prof. Dr. Tanbay ve TarhanlÄ± dahil Ã§ok sayÄ±da isim gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AralarÄ±nda Prof. Dr. BetÃ¼l Tanbay ve Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ±'nÄ±n da olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da isim gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BoÄŸaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DekanÄ± Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ±’nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu çok sayÄ±da isim bu sabah saat 06.00'da yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Prof. Dr. Betül Tanbay’Ä±n avukatÄ± Bahri Belen, Evrensel’e verdiÄŸi bilgide soruÅŸturma numarasÄ±nÄ±n 2014 tarihli olduÄŸunu aktardÄ±. Belen, “Bize verilen bir bilgi yok henüz ama öyle sanÄ±yorum ki Gezi ve onunla baÄŸlantÄ±lÄ± olaylar nedeniyle yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir operasyon. Anadolu Kültür’e yönelik olduÄŸu bilgisi de var ama henüz netleÅŸmiÅŸ bir durum yok” dedi.

GÖZALTINA ALINAN Ä°SÄ°MLER

Belen, gözaltÄ±na alÄ±nan isimlerden netleÅŸtirebildiklerinin ÅŸöyle olduÄŸunu açÄ±kladÄ±: “Betül Tanbay, Turgut TarhanlÄ±, Yigit Ekmekçi, Hakan AltÄ±nel, Meltem Aslan Çelikkan, Asena Günal, ÇiÄŸdem Mater.”

Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ±'nÄ±n eÅŸi Ören TarhanlÄ±, Evrensel'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada eÅŸi için verilen gözaltÄ± süresinin 4 günlük olduÄŸunu söyledi.

'OPERASYON ANADOLU KÜLTÜR'E YÖNELÄ°K' Ä°DDÄ°ASI

HDP eski Milletvekili Ufuk Uras, 1 yÄ±ldan uzun süredir tutuklu bulunan ve henüz iddianamesi dahi hazÄ±rlanmayan Osman Kavala'nÄ±n yönetim kurulu baÅŸkanÄ± olduÄŸu Anadolu Kültür'e dönük bir operasyon olduÄŸunu belirtti.

GözaltÄ±ndaki isimlerden YiÄŸit Ekmekçi, derneÄŸin yönetim kurulu baÅŸkanvekili. Ali Hakan AltÄ±nay yönetim kurulu üyesi, Asena Günal genel koordinatör. Meltem Aslan Çelikkan ve KaÅŸ'ta gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen ÇiÄŸdem Mater danÄ±ÅŸman olarak görev yapÄ±yor.

GözaltÄ±larÄ± sosyal medyada ilk olarak duyuran HDP eski Milletvekili Ufuk Uras'Ä±n operasyona dair yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸöyle:

BoÄŸaziçi Üniversitesi ögretim üyesi Prof. Betül Tanbay, prof.Turgut TarhanlÄ± ve bir cok öÄŸretim üyesi sabah 6.00'da gözaltÄ±na alÄ±ndilar. — Ufuk Uras (@UfukUras) November 16, 2018

PROF. DR. BETÜL TANBAY KÄ°MDÄ°R?

GözaltÄ±na alÄ±nan Prof. Dr. Betül Tanbay, aynÄ± zamanda Avrupa Matematik TopluluÄŸu'nun baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve Türk Matematik DerneÄŸi'nin ilk kadÄ±n baÅŸkanÄ±. Tanbay, Gezi ParkÄ± direniÅŸi sÄ±rasÄ±nda dönemin BaÅŸbakanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'la görüÅŸen Taksim Platformu'nun da üyesiydi.

PROF. DR. TURGUT TARHANLI KÄ°MDÄ°R?

1956 Ä°stanbul doÄŸumlu. 1979 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Helsinki YurttaÅŸlar DerneÄŸi'nin kurucularÄ±ndan ve yönetim kurulu üyesi. 2002 yÄ±lÄ±nda profesör oldu.

Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ±, Ä°stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde UluslararasÄ± Hukuk ve Ä°nsan HaklarÄ± Hukuku dersleri veriyor ve Ä°nsan HaklarÄ± AraÅŸtÄ±rma Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Prof. Dr. BetÃ¼l Tanbay kimdir?

Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ± kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 10:06

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