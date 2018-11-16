FotoÄŸraf: Åžerif KarataÅŸ/EVRENSEL
Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ± kimdir?
16 KasÄ±m 2018 sabahÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Bilgi Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ± kimdir?
16 KasÄ±m 2018 sabahÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ± 1956 Ä°stanbul doÄŸumlu.
1979'da Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1981'de aynÄ± fakültenin Devletler Umumi Hukuku (UluslararasÄ± Hukuk) Kürsüsü'ne asistan olarak atandÄ±. Lisansüstü çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aynÄ± fakültede ve New York University School of Law'da sürdürdü.
1990 yÄ±lÄ±nda Kamu Hukuku alanÄ±nda Hukuk Doktoru (Ph.D.) unvanÄ±nÄ± aldÄ±. 1996 yÄ±lÄ±nda Devletler Umumi Hukuku Doçenti unvanÄ±na layÄ±k bulundu ve Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bu kadroya atandÄ±.
1999-2000 öÄŸretim yÄ±lÄ±ndan itibaren Ä°stanbul Bilgi Üniversitesi'nde, aynÄ± alanda öÄŸretim üyeliÄŸini sürdürüyor.
TarhanlÄ±, Helsinki YurttaÅŸlar DerneÄŸi'nin kurucularÄ±ndan ve yönetim kurulu üyesi. 1995 yÄ±lÄ±nda, UluslararasÄ± Af Örgütü'nün, Türkiye'de yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ± için yapÄ±lan giriÅŸimde kurucu yerel grupta yer aldÄ±. Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar DerneÄŸi'nin kurucularÄ±ndan ve yönetim kurulu üyesi. American Society of International Law'un uluslararasÄ± üyesi.
1996 yÄ±lÄ±ndan itibaren Radikal gazetesinde, Türkiye'nin dÄ±ÅŸ iliÅŸkileri ve dünya sorunlarÄ± konularÄ±nda makaleler yazdÄ±.
2002 yÄ±lÄ±nda profesör oldu.
Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ±, Ä°stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde UluslararasÄ± Hukuk ve Ä°nsan HaklarÄ± Hukuku dersleri veriyor ve Ä°nsan HaklarÄ± AraÅŸtÄ±rma Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)
Prof. Dr. Tanbay ve TarhanlÄ± dahil Ã§ok sayÄ±da isim gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 09:41
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