SÃ¼per Lig'de 11. hafta Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisiyle aÃ§Ä±lÄ±yor

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 11. hafta, Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisiyle baÅŸlayacak. Derbide FÄ±rat AydÄ±nus dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak.

Süper Lig'de haftanÄ±n perdesi derbiyle açÄ±lÄ±yor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasÄ±ndaki derbide sahasÄ±nda yarÄ±n Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türk Telekom StadÄ±'nda oynanacak maç saat 21.00'de baÅŸlayacak.

Süper Lig'in geride kalan 10 haftasÄ±nda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 maÄŸlubiyet yaÅŸayan Galatasaray, 19 puan topladÄ±.

Ligde 10. haftada deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, liderliÄŸi 21 puanÄ± bulunan Medipol BaÅŸakÅŸehir'e kaptÄ±rdÄ±. Galatasaray, haftaya averajla KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n ardÄ±ndan üçüncü sÄ±rada girdi.

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMIYOR

Galatasaray'da birçok futbolcu sakatlÄ±k problemi yaÅŸÄ±yor. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Fernando Reges'in yanÄ± sÄ±ra ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un durumlarÄ± ise belli deÄŸil. Evkur Yeni Malatyaspor maçÄ±nda baÅŸ dönmesi yaÅŸayan Younes Belhanda ile ayaÄŸÄ±na darbe alan Martin Linnes ise kritik müsabakada sahadaki yerini alabilecek. Galatasaray'da BrezilyalÄ± saÄŸ bek oyuncusu Mariano Filho cezasÄ± nedeniyle Fenerbahçe'ye karÅŸÄ± sahaya çÄ±kamayacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'Ä°

Galatasaray'Ä±n Fenerbahçe derbisine ÅŸu 11 ile baÅŸlamasÄ± bekleniyor:

Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz (Maicon), Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Sinan GümüÅŸ (Onyekuru), Belhanda, Rodrigues, Eren Derdiyok.

FENERBAHÇE'YE KARÅžI 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, tarihi rekabet içinde olduÄŸu rakibi Fenerbahçe'ye karÅŸÄ± son 7 Süper Lig maçÄ±nÄ± kazanamadÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom StadÄ±'nda 2-1'lik skorla aldÄ±. Ligde Fenerbahçe'yi 4 yÄ±ldÄ±r maÄŸlup edemeyen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, son 7 derbide 3 maÄŸlubiyet yaÅŸarken 4 mücadeleden beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.

FENERBAHÇE, DERBÄ°YE SIKINTILI ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasÄ±nda Galatasaray'la deplasmanda oynayacaÄŸÄ± derbi maça önemli sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayarak çÄ±kÄ±yor. Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren, 10. hafta sonunda 9 puanda kalan ve küme düÅŸme hattÄ±nÄ±n bir basamak üstünde 15. sÄ±rada bulunan sarÄ±-lacivertliler, derbide çÄ±kÄ±ÅŸ arayacak.

MKE Ankaragücü'ne geçen hafta sahasÄ±nda 3-1 kaybettikten sonra teknik direktörü Phillip Cocu'yla yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Fenerbahçe, derbiye yardÄ±mcÄ± antrenör Erwin Koeman yönetiminde çÄ±kacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSÄ°K

Fenerbahçe'de bir cezalÄ±, 4 sakat futbolcu olmak üzere 5 isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. SarÄ±-lacivertlilerde kÄ±rmÄ±zÄ± kart cezalÄ±sÄ± Ä°slam Slimani, derbide takÄ±mÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakacak. SakatlÄ±ÄŸÄ± devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga CiÄŸerci ve OÄŸuz KaÄŸan Güçtekin de Türk Telekom StadÄ±'nda görev yapamayacak.

FENERBAHÇE'NÄ°N MUHTEMEL 11'Ä°

Harun Tekin, Isla (Åžener ÖzbayraklÄ±), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Alper Potuk (BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±), Benzia, Soldado.

2002-2003'TEN SONRA EN KÖTÜSÜ

Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan sonraki en kötü kazanamama serisini yaÅŸÄ±yor.

Süper Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± son 5 maçta da kazanamayan Fenerbahçe, 2002-2003'te üst üste 9 karÅŸÄ±laÅŸmada galip gelememiÅŸti.

Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyasor karÅŸÄ±sÄ±nda alan Fenerbahçe, daha sonraki 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi aldÄ±. Fenerbahçe, ligdeki 46 günlük galibiyet hasretine de derbide son vermeye çalÄ±ÅŸacak.

DERBÄ°DE FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALACAK

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarÄ±nÄ± yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için FÄ±rat AydÄ±nus görevlendirildi.

3 KasÄ±m Cumartesi günü oynanacak Medipol BaÅŸakÅŸehir-BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na ise Halis Özkahya atandÄ±.

Süper Lig'de 11'inci hafta hakem atamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde gerçekleÅŸti:

2 EKÄ°M CUMA

♦ 21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: FÄ±rat AydÄ±nus

3 KASIM CUMARTESÄ°

♦ 13.30 KasÄ±mpaÅŸa-Antalyaspor: Ümit Öztürk

♦ 16.00 Akhisarspor-BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

♦ 19.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-BeÅŸiktaÅŸ: Halis Özkahya

4 KASIM PAZAR

♦ 13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler

♦ 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt ÇakÄ±r

♦ 19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy

5 KASIM PAZARTESÄ°

♦ 20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: YaÅŸar Kemal UÄŸurlu

♦ 20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa ÖÄŸretmenoÄŸlu

(DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 18:24

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