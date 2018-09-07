DMD hastalarÄ±, hastalÄ±kla mÃ¼cadelede devlet desteÄŸi istiyor

DMD hastalarÄ± ve hasta yakÄ±nlarÄ±, 10 ilde aÃ§Ä±klama yaparak seslerini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

7 Eylül Duchenne Musküler Distrofi (DMD) HastalÄ±ÄŸÄ± FarkÄ±ndalÄ±k Günü dolayÄ±sÄ±yla Duchenne Kas HastalÄ±ÄŸÄ± Ä°le Mücadele DerneÄŸi aralarÄ±nda Ä°zmir ve Ankara'nÄ±n da olduÄŸu 10 kentte açÄ±klamalar yaptÄ±. AçÄ±klamalarda hasta ve hasta yakÄ±nlarÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸarÄ± ile yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n Türkiye'de de desteklenmesini, kapsamlÄ± kas hastalÄ±klarÄ± merkezlerinin açÄ±lmasÄ± ve ilaçlar masraflarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istedi.

HASTANE BAHÇESÄ°NDE AÇIKLAMA YAPILMASI ENGELLENDÄ°

Ä°zmir'deki açÄ±klamanÄ±n merkezi kas hastalÄ±klarÄ± biriminin olduÄŸu Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nin bahçesi idi. AçÄ±klamaya, çok sayÄ±da aile katÄ±lÄ±rken, hastane yönetimi daha öncesinde verdiÄŸi izni basÄ±nÄ± gerekçe göstererek geri çekti. Hastanenin bu tavrÄ±nÄ± 'bize bahçeyi bile çok gördüler, bizi sokaÄŸa attÄ±lar' sözleri ile tepki gösteren dernek üyeleri açÄ±klamayÄ± hastane giriÅŸinde kaldÄ±rÄ±mda yapmak zorunda kaldÄ±.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Ä°zmir Temsilcisi Sevtap ToprakçÄ±, dünya genelindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n umut verdiÄŸini belirtti. Devletten kendilerini fark etmelerini isteyen ToprakçÄ± "Dünyada bilimsel tedavi denemeleri son noktaya gelmiÅŸken ülkemizde DMD konusunda uzman hekimlerimiz mevcutken ülkemizde tedaviye yönelik devletin desteÄŸi yetersizdir.Devletimizin sorumluluk almasÄ±nÄ±, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bu tehlikeli hastalÄ±ktan kurtulmasÄ± için ülkemizde konuda uzman hekimlerin desteklenmesini bilimsel çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± için kas hastalÄ±klarÄ±nÄ±n teÅŸhis ve tedavi merkezlerinin kurulmasÄ±nÄ± devletimizden talep ediyoruz.

Bir çok hastalÄ±ktan biliyoruz ki tedavi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geliÅŸmekte yüksek rakamlara pazarlanmakta ülkemiz bunlarÄ± karÅŸÄ±lamakta zorlanmaktadÄ±r. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ekonomik krizle bir kez daha görüyoruz ki yerli üretim her alanda devletimiz ve toplumumuz lehinedir" dedi.

'Ä°LAÇLAR ÇOK PAHALI, DEVLET KARÅžILAMIYOR'

Daha sonra hasta yakÄ±nlarÄ± söz alarak sorunlarÄ±nÄ± dile getirdi. Fatma ErzincanlÄ± da tedavinin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilmesini talep ettiklerini belirterek "KullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir takÄ±m ilaçlar var ama bunlarÄ± devlet karÅŸÄ±lamÄ±yor, kendi bütçemizle almak zorunda kalÄ±yoruz. Bu ilaçlar pahalÄ± ilaçlar, bunlarÄ±n da karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi. Mustafa CanbaÅŸ "Malasef ülkemizde saÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kabul etmemesinden dolayÄ± hastalÄ±ÄŸÄ± yavaÅŸlatan kök hücre tedavisi için Hindistan'a gittim. Ben çocuÄŸumda faydasÄ±nÄ± gördüm. Bir daha yine gideceÄŸiz. Ä°stiyorum ki biz Hindistan'a gitmeyelim. Tedaviyi burada yaptÄ±ralÄ±m" dedi.

'DEVLETÄ°N YANIMIZDA OLMASINI Ä°STÄ°YORUZ'

Sevil Güngör de ÅŸunlarÄ± söyledi "Devletin tedavi konusundaki tutumunun kendisine yakÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r. Åžu anda açÄ±klamayÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da yapÄ±yor bile olmamÄ±z ne kadar duyarsÄ±zlÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuzu gösteriyor. Biz devletin yapmasÄ± gerektiÄŸi ilaç araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± yapmak zorunda kalÄ±yoruz. Aileler, birer doktor gibi davranarak bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± yakÄ±ndan takip ediyor. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hayattan kalmasÄ±ndan baÅŸka bir amacÄ±mÄ±z yok. Devletimizden tam destek görmemiz gerekiyor. Bizler çocuklarÄ±mÄ±z için savaÅŸacaÄŸÄ±z, hiç bir engeli tanÄ±mÄ±yoruz. Sn. ErdoÄŸan'Ä±n da yanÄ±mÄ±zda olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bizim çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n da hayatlarÄ±nÄ±n gündemlerine girmeli. Kendi çocuklarÄ± olmuÅŸ olsalardÄ± inanÄ±n ki ÅŸimdi holdingler deÄŸil hastaneler kurulmuÅŸ olurdu. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n canÄ±nÄ± üstün tutan bir can bizim için evladÄ±r ama çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n canÄ±nÄ± yerle bir göreni de içimizde yara olarak görmekteyiz. Hiç bir ÅŸey için geç deÄŸil" dedi.

'KAS HASTALIKLARI TEÅžHÄ°S VE TEDAVÄ° MERKEZLERÄ° KURULSUN'

FotoÄŸraf: Evrensel

Ankara'da da Duchenne Kas HastalÄ±ÄŸÄ± ile Mücadele DerneÄŸi, 7 Eylül Dünya Duchenne Muscular Distrofi (DMD) FarkÄ±ndalÄ±k Günü nedeniyle basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. Ulus Atatürk Heykeli’nde gerçekleÅŸen açÄ±klamaya Türkiye SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (SaÄŸlÄ±k-Ä°ÅŸ) Mali Sekreteri DoÄŸan AlÄ±ç ile Türk Metal Ankara 2 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim AlpoÄŸlu da katÄ±ldÄ±. AçÄ±klamayÄ± okuyan Åžeyda Åžengül Åžahin, DMD’nin çocukluk döneminde baÅŸlayan, çocuklarÄ±n fiziksel tüm hareketlerini zorlaÅŸtÄ±ran, solunum ve kalp kaslarÄ±nÄ± etkileyerek 20’li yaÅŸlara gelindiÄŸinde yaÅŸamÄ± tehdit eden bir hastalÄ±k olduÄŸunu söyledi.

‘DEVLET DESTEÄžÄ° YETERSÄ°Z’

Türkiye’de 5 bin çocuÄŸun bu hastalÄ±ÄŸÄ±n pençesinde olduÄŸunu belirten Åžahin, beklentilerinin devletin ve halkÄ±n bu hastalÄ±ÄŸÄ±n farkÄ±na varmasÄ± olduÄŸunu dile getirdi. Åžahin, hastalÄ±ÄŸÄ±n dünyadaki bilimsel tedavi denemeleri son noktaya gelmiÅŸken Türkiye’de tedaviye yönelik devletin desteÄŸinin yetersiz olduÄŸuna dikkat çekerek konuda uzman hekimlerin devlet tarafÄ±ndan desteklenmesini ve bilimsel çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yürütülebilmesi için “Kas HastalÄ±klarÄ± TeÅŸhis ve Tedavi Merkezleri” kurulmasÄ±nÄ± talep etti. Ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±n kas hastalarÄ±nÄ±n tedavi olanaklarÄ±nÄ± da etkilediÄŸini belirten Åžahin, bu konuda ülkede yürütülecek çalÄ±ÅŸmalarÄ±n toplumun lehine olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan gökyüzüne balonlar bÄ±rakÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

DMD hastalarÄ± ve hasta yakÄ±nlarÄ± devletten destek bekliyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 10:53

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