DMD hastalarÄ± ve hasta yakÄ±nlarÄ± devletten destek bekliyor

DMD, kas hastalÄ±klarÄ± arasÄ±nda en sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan ölümcül hastalÄ±klardan biri. DMD’de kas fonksiyonu için gerekli olan temel bir protein vücutta bulunmuyor. Bu proteinin eksikliÄŸinde kaslar giderek zayÄ±flÄ±yor ve kas dokusunun yaÄŸ dokusu alÄ±yor. FotoÄŸraf: Pixabay

7 EylÃ¼l Duchenne MuskÃ¼ler Distrofi HastalÄ±ÄŸÄ± FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda 10 ilde eÅŸ zamanlÄ± etkinlikler dÃ¼zenlenecek.

Metehan UD

Ä°zmir

Bugün DMD HastalÄ±ÄŸÄ± FarkÄ±ndalÄ±k Günü dolayÄ±sÄ±yla hasta yakÄ±nlarÄ± eÅŸ zamanlÄ± olarak 10 ilde etkinlik yapacak. Hasta yakÄ±nlarÄ± devletten Türkiye’de bu hastalÄ±kla mücadele için tedavi yöntemlerinin desteklenmesini ve kas hastalÄ±klarÄ± teÅŸhis ve tedavi merkezleri kurulmasÄ±nÄ± isteyecek.

7 Eylül Duchenne Musküler Distrofi (DMD) HastalÄ±ÄŸÄ± FarkÄ±ndalÄ±k Günü. DMD, kas hastalÄ±klarÄ± arasÄ±nda en sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan ölümcül hastalÄ±klardan biri. DMD’de kas fonksiyonu için gerekli olan temel bir protein vücutta bulunmuyor. Bu proteinin eksikliÄŸinde kaslar giderek zayÄ±flÄ±yor ve kas dokusunun yerini yaÄŸ dokusu alÄ±yor.

Genellikle, 2-5 yaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki çocuklarda teÅŸhis konulurken BazÄ± DMD’li çocuklar doÄŸumdan sonra büyümenin her aÅŸamasÄ±nda yaÅŸÄ±tlarÄ±ndan geri kalÄ±yor. HastalÄ±ÄŸÄ±n belirtileri erken yorgunluk, yerden kalkma, yokuÅŸ çÄ±kma ve merdiven çÄ±kma gibi aktivitelerde zorlanma ÅŸeklinde kendini gösteriyor. Hastalar, bacak kaslarÄ±ndaki zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±n ilerlemesiyle sÄ±k sÄ±k düÅŸerken, 9-11 yaÅŸlarÄ± arasÄ±nda yürüme yeteneÄŸini tamamen kaybederek tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalÄ±yor. HastalÄ±ÄŸÄ±n ilerleyiÅŸiyle 20’li yaÅŸlarda hasta yaÅŸamÄ±nÄ± yitiriyor.

TÜRKÄ°YE’DE 10 BÄ°N ÇOCUK

HastalÄ±ÄŸÄ±n ÅŸu anda kesin bir tedavisi olmamakla birlikte fizyo terapi uygulamalarÄ± ve dikkatli beslenme ile 2-3 yÄ±l daha yürüme yeteneÄŸi sürdürülebiliyor ve yaÅŸam kalitesi kÄ±smen iyileÅŸtiriliyor. Bu süreç ise maliyetli oluyor. Maddi durumu olmayan bir çok aile bu süreçleri uygulayamÄ±yor. DünyanÄ±n bazÄ± ülkelerinde yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar hastalar için umut olmuÅŸ durumda. Son olarak Hindistan’da kök hücre nakli ile hastalÄ±ÄŸÄ±n ilerlemesinin yavaÅŸlatÄ±lmasÄ± saÄŸlanabilmiÅŸ. Türkiye’de 10 bin civarÄ±nda DMD hastasÄ± çocuk olduÄŸu tahmin ediliyor.

‘TEÅžHÄ°S VE TEDAVÄ° MERKEZLERÄ° KURULMALI’

DMD hasta yakÄ±nlarÄ± da bu tür benzeri çalÄ±ÅŸmalarÄ±n Türkiye’de de yapÄ±labilmesi için devlet desteÄŸi verilmesini ve kas hastalÄ±klarÄ± teÅŸhis ve tedavi merkezlerinin kurulmasÄ±nÄ± istiyor. Bugün 10 ilde yapacaklarÄ± etkinliklerle hasta yakÄ±nlarÄ± bu taleplerini dile getirecek. 5 yaÅŸÄ±ndaki DMD hastasÄ± Rüzgar’Ä±n annesi Derya Aslan, yapacaklarÄ± etkinliklerle seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± belirterek “Åžu anda hastanelerde bizler için gerekli yerler yok. Maddi durumu olan aileler çocuklarÄ±nÄ± Hindistan’a götürebiliyor ama bunu çok azÄ± yapabiliyor. Bizim isteÄŸimiz bu tedavinin Türkiye’de bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapabilecek çalÄ±ÅŸmalarÄ±n desteklenmesi. ÇocuklarÄ±mÄ±z için daha da geç olmadan adÄ±m atÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZ ÖLÜMLE YAÅžAM ARASINDA’

Duchenne Kas HastalÄ±ÄŸÄ± Ä°le Mücadele DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadullah Erol da, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n çok maliyetli olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Son yÄ±llardaki bürokrasi deÄŸiÅŸimden dolayÄ± dertlerini anlattÄ±klarÄ± bir bürokratÄ± bir daha gittiklerinde göremediklerini de belirten Erol ÅŸunlarÄ± söyledi “Bundan dolayÄ± süreç uzadÄ±. “Akademisyenler, gerekli ortam saÄŸlanÄ±rsa Türkiye’de çalÄ±ÅŸma yapabileceklerini söylüyor. Ä°nsanlar evlerine yollanÄ±yor, kaderlerine terk ediliyor. Biz bunu seçmedik. Mücadeleyi seçtik. Elbette bizim evlatlarÄ±mÄ±z için yapabilecek bir ÅŸeyler vardÄ±r, diye dernekleÅŸme yoluna gittik. Bizi görmelerini istiyoruz. Bizim çocuklarÄ±mÄ±z, ölümle yaÅŸam arasÄ±nda. OnlarÄ±n da koÅŸmaya yürümeye ihtiyaçlar var. Kas hastalÄ±klarÄ± hastanesi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± gerekiyor”.

5 yaÅŸÄ±ndaki DMD hastasÄ± Rüzgar’Ä±n annesi Derya Aslan, hasta yakÄ±nlarÄ± olarak 10 ilde eÅŸ zamanlÄ± yapacaklarÄ± etkinliklerle seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyledi.

ETKÄ°NLÄ°KLERÄ°N YER VE SAATLERÄ°

Ä°stanbul Liv Hospital - 14:00

Ankara Ulus Heykel Önü - 15:00

Ä°zmir Tepecik EÄŸitim Hastanesi - 11:00

BalÄ±kesir Ali Hikmet PaÅŸa MeydanÄ± - 17:00

Antalya EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi - 11.00

DiyarbakÄ±r Park Orman - 17:00

Bursa Ä°negöl Heykel Önü - 17:00

Rize Valilik Önü - 11:00

Sakarya AdapazarÄ± AKM Önü saat - 17:00

Mersin Özgür Çocuk ParkÄ± - 17:30

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 21:08

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