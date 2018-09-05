ABD'den Pompeo-Ã‡avuÅŸoÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pompeo ve Ã‡avuÅŸoÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaparak sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in sÃ¼recin devam etmesi gerektiÄŸini belirtti.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, iki bakanÄ±n Suriye, Brunson ve ikili iliÅŸkileri ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

BakanlÄ±k, Pompeo ve ÇavuÅŸoÄŸlu görüÅŸmesine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Bakan Michael R. Pompeo bugün Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'yla bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdi ve Esed rejiminin Ä°blib'e yapacaÄŸÄ± herhangi bir saldÄ±rÄ±nÄ±n kabul edilemeyeceÄŸi ve Suriye'deki gerginliÄŸi düÅŸüncesizce tÄ±rmandÄ±racaÄŸÄ± konusunda fikir birliÄŸine vardÄ±lar. AyrÄ±ca Bakan (Pompeo), Türkiye'nin Papaz Andrew Brunson'u serbest bÄ±rakmasÄ±nÄ±n önemine vurgu yaptÄ±. Bakan ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ortak kaygÄ±lar ve sorunlarÄ±n çözümü konusunda görüÅŸmelerin devam etmesi konusunda anlaÅŸtÄ±."

ABD'NÄ°N ANKARA BÜYÜKELÇÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara BüyükelçiliÄŸi'nin de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun görüÅŸmesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Esad rejiminin Ä°dlib'de yürüteceÄŸi bir askeri operasyonun Suriye'deki çatÄ±ÅŸmayÄ± kabul edilemez biçimde tÄ±rmandÄ±racaÄŸÄ±nda hemfikir oldular. ABD DÄ°B Türkiye'nin Rahip Brunson'Ä± serbest bÄ±rakmasÄ±nÄ±n önemini de vurguladÄ±" ifadelerini kullanÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 15:05

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