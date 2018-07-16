CHPâ€™de liderlik yarÄ±ÅŸÄ± resmen baÅŸladÄ±: TBMM'de imza aÃ§Ä±klamasÄ±

CHPâ€™de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay iÃ§in bugÃ¼n imza toplanmaya baÅŸladÄ±. Muharrem Ä°nce, 15 gÃ¼n iÃ§inde yeterli imza toplarsa, CHP kurultaya gidecek.Â

24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan CHP’de baÅŸlayan “deÄŸiÅŸim” talebinde bugün resmen imza süreci baÅŸladÄ±. MEcliste basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenleyen CHP'li vekil YaÅŸar Tüzün imza sürecinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti, "OlaÄŸanüstü kurultay talep ediyoruz" dedi. 15 günlük maratonun sonunda sonunda nitelikli çoÄŸunluk bulunmasÄ± durumunda CHP, 45 gün içinde olaÄŸanüstü kurultaya gidecek.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDÄ°

CHP Bilecik Milletvekili YaÅŸar Tüzün, beraberindeki bazÄ± partili kurultay delegeleri ile birlikte TBMM'de basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. YaÅŸar Tüzün “OlaÄŸanüstü kurultay talep ediyoruz, Ä°mzalar toplanmaya baÅŸlandÄ±” dedi.

‘BEKLE, GÖR’ TAKTÄ°ÄžÄ°

Cumhuriyet’ten Ä°klim Öngel’in haberine göre; Ä°nce’ye yakÄ±n isimler, Türkiye genelinde 81 ilde 900 civarÄ±nda deÄŸiÅŸim isteyen delegenin bulunduÄŸunu, bunlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n “bekle gör” taktiÄŸi izlediÄŸini kaydetti. Ä°nce ekibi, ilk iki günde gerekli imzanÄ±n yarÄ±dan çoÄŸunu toplayacaklarÄ± konusunda hemfikir.

SÜREÇ NASIL Ä°ÅžLEYECEK?

FotoÄŸraflar: DHA Muhaliflerin seçimli kurultayÄ± toplamak için en az 625 imzaya ihtiyacÄ± var. DeÄŸiÅŸim isteyen ve Ä°nce’ye yakÄ±n il ve ilçe örgütleri ise bugünden itibaren noter aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla imzalarÄ±nÄ± vermeye baÅŸlÄ±yor.

Seçimli olaÄŸanüstü kurultayÄ±n toplanmasÄ± için ilk imza ile son imza arasÄ±nda 15 günlük bir süre sÄ±nÄ±rlamasÄ± buluyor. 15 gün içinde delege sayÄ±sÄ±nÄ±n nitelikli çoÄŸunluÄŸuna ulaÅŸan muhaliflerin imzalarÄ± Genel Merkez’e iletmesi, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun da en geç 45 gün içinde kurultayÄ± toplamasÄ± gerekiyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 11:54

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