BÃ¼lent Tezcan: Ä°zlenimimiz kurultay imzalarÄ± toplanamayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'nin OlaÄŸanüstü Kurultaya gidip gitmeyeceÄŸine iliÅŸkin bir soru üzerine "Daha önce bu konudaki sorularÄ± yanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±m. Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanÄ±rsa kurultayÄ±n toplanmasÄ± tüzük emridir. Bizim edindiÄŸimiz izlenim bu imzanÄ±n toplanmayacaÄŸÄ±, toplanamayacaÄŸÄ± yönünde. Parti tabanÄ±nÄ±n önemli bir bölümü ÅŸu anda OlaÄŸanüstü KurultayÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± uygun bir zamanlama olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'Ä±n MYK ToplantÄ±sÄ±nÄ±n gündemine iliÅŸkin CHP Genel Merkezi'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

15 Temmuz anmalarÄ±na deÄŸinen Tezcan, "Beklentimiz arzumuz bu güçlü direniÅŸten güçlü milli birlik ve beraberlik çÄ±karmaktÄ±. Ä°ktidar her zaman olduÄŸu gibi buradan toplumun bütünlük içinden çÄ±kmasÄ± yerine milleti bölen açÄ±klamalar ile bir yeni siyasi fÄ±rsat yaratma peÅŸine düÅŸtü. 2. yÄ±ldönümünde Meclis'te özel oturum yapÄ±lmadÄ±. Ak Parti ve MHP'nin oylarÄ± ile 15 Temmuz özel oturum yapÄ±lmasÄ± engellenmiÅŸtir. Ak Parti, 15 Temmuz üzerinden toplumu bölme kararlÄ±ÄŸÄ± ile hareket etmeye devam ediyor. AynÄ± bölücü tutum Ak Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n dünkü konuÅŸmalarÄ±nda da ne yazÄ±k ki görülmüÅŸtür. Genel baÅŸkanÄ±mÄ±z darbe nereden gelirse mücadele edeceÄŸiz deyip bizi Meclis'e göndermiÅŸtir. Genel baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n uzak durduÄŸu yalan iftirasÄ± üzerinden hala propaganda yapmaya devam ediyor. ErdoÄŸan dün bir kez daha yalan söylemiÅŸ iftara atmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir kere daha toplumu bölme arayÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r. Ankara'ya 4 gün sonra güvenlik endiÅŸesiyle gelebildin" ifadelerini kullandÄ±.

‘DARBENÄ°N SÄ°YASÄ° AYAÄžININ NEDEN ORTAYA ÇIKAMADIÄžINI MERAK EDÄ°YORSANIZ; ADRES YENÄ° KABÄ°NEDÄ°R’

Tezcan, "Darbenin siyasi ayaÄŸÄ± hala ortaya çÄ±kmadÄ±. OHAL'i darbenin siyasi ayaÄŸÄ±nÄ± gizlemek için kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. Çünkü siyasi ayak kendilerine uzanÄ±yor. Darbenin siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n neden ortaya çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ediyorsanÄ±z; adres oluÅŸturulan yeni kabinedir. 12 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi yayÄ±nlandÄ±. Bu tablo tamamen tek adam rejiminin özetidir. Devlet tek bir kiÅŸinin iki dudaÄŸÄ± arasÄ±nda ÅŸekillendirilmektedir" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Tezcan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri tek adam tarafÄ±ndan gasbedilmektedir. Tek adam rejimi kriz üretmeye aday bir rejimdir. Çözüm üreten bir rejim deÄŸil bu sistem kriz üretecek bir sistemdir. Daha 3 gün önce yayÄ±nladÄ±klarÄ± kararname ile profesör olmayanlarÄ±n rektör olabileceklerini düzenlediler dün bunu kaldÄ±rdÄ±lar. KeyfiliÄŸin ölçüsünü göstermesi açÄ±sÄ±ndan çarpÄ±cÄ± bir örnektir. Tek adam rejiminin ne kadar kontrolsüz denetimsiz hata yapabilme potansiyeli olduÄŸunun çok açÄ±k iÅŸaretidir" ifadelerini kullandÄ±.

‘KURULTAY DELEGELERÄ°NÄ°N Ä°MZA VERME KONUSUNDA GÜÇLÜ BÄ°R Ä°RADESÄ° YOK’

CHP'nin OlaÄŸanüstü Kurultaya gidip gitmeyeceÄŸine iliÅŸkin bir soru üzerine Tezcan, "Daha önce bu konudaki sorularÄ± yanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±m. Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanÄ±rsa kurultayÄ±n toplanmasÄ± tüzük emridir. Bizim edindiÄŸimiz izlenim bu imzanÄ±n toplanmayacaÄŸÄ±, toplanamayacaÄŸÄ± yönünde. Parti tabanÄ±nÄ±n önemli bir bölümü ÅŸu anda OlaÄŸanüstü KurultayÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± uygun bir zamanlama olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. OlaÄŸanüstü Kurultay isteyen arkadaÅŸlar da var bunlarÄ± 15 gün içinde görürüz yeterince sayÄ±ya ulaÅŸÄ±p ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±. Ä°mzaya teÅŸvik için sayÄ±lar söylenebilir. Sonuçta 15 gün sonra tablo ortadadÄ±r. 81 ilin durumunu biz de biliyoruz takip ediyoruz. Böyle bir sayÄ±nÄ±n toplanmayacaÄŸÄ± gözüküyor. TüzüÄŸün dÄ±ÅŸÄ±nda adÄ±m atmadÄ±k, atmayÄ±z" diye konuÅŸtu. (DHA)

CHPâ€™de liderlik yarÄ±ÅŸÄ± resmen baÅŸladÄ±: TBMM'de imza aÃ§Ä±klamasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 15:38

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