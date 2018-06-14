Seçim Günlüğü (14 Haziran 2018)

METROPOLL ARAŞTIRMA: HDP YÜZDE 13, SP YÜZDE 3 ALIRSA AKP İKİ TURU DA KAYBEDER

Yüzde 10'luk barajı aşıp aşmaması HDP’yi 24 Haziran'ın en kilit noktası haline getiriyor. HDP'nin barajı aşıp aşmayacağı, AKP’nin de TBMM çoğunluğunu kaybedip kaybetmeyeceğini belirleyecek.



Almanya’nın medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde HDP’nin baraj altında kalıp kalmamasının olası sonuçlarını yazdı. DW Türkçe’nin Ankara muhabiri Hilal Köylü, haberinde CHP’li seçmen, Araştırmacı Özer Sencar ve HDP’li Mithat Sancar’ın görüşlerine de yer verdi.

Özer: HDP yüzde 13, SP yüzde 3 alırsa AKP iki turu da kaybeder Araştırmacı Özer Sencar, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada HDP’nin milletvekili seçiminde alacağı oyların önemine dikkat çekti.

DEMİRTAŞ’TAN ERDOĞAN’A: BAK BU DEFA SANA KATILIYORUM

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, “Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olmalı” diyen Erdoğan’a, “Senin Cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diploman olması lazım, ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı” dedi.

Demirtaş’tan Erdoğan’a: Bak bu defa sana katılıyorum HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan yanıt verdi.

KHK ile işten atılanların gözü seçim sonuçlarında Çorlu'da KHK ile işten atılan eğitim emekçileri, seçimi ve olası sonuçlarını Evrensel'e anlattı.

AKP’DE ERİME VAR AMA ASIL KOPUŞ MHP’DE

Bursa'da Evrensel'e konuşan işçiler, AKP oylarının geçmiş seçimlere oranla eridiğini, MHP'den de İYİ Parti'ye ciddi bir kayış olduğunu ifade ettiler.

AKP’de erime var ama asıl kopuş MHP’de Bursa'da Evrensel'e konuşan işçiler, AKP oylarının geçmiş seçimlere oranla eridiğini, MHP'den de İYİ Parti'ye ciddi bir kayış olduğunu ifade ettiler.

ÇORLU’DA KADINLAR SANDIĞA GEÇİM DERDİYLE GİDECEK

Evrensel'e konuşan Çorlulu kadınların en büyük derdi geçim ve gelecek kaygısı.

Çorlu’da kadınlar sandığa geçim derdiyle gidecek Evrensel'e konuşan Çorlulu kadınların en büyük derdi geçim ve gelecek kaygısı.

ERDOĞAN: 24 HAZİRAN'DAN SONRA İLK İŞİMİZ OHAL'İ KALDIRMAK

Önceki açıklamalarında defalarca OHAL'in süreceğini vurgulayan Erdoğan, '24 Haziran’dan sonra ilk işimiz inşallah OHAL’i kaldırmak olacaktır' dedi.