Meral Akşener: Suriyelileri geri göndereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Mardin’de miting düzenledi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Mardin'de düzenlediği mitingde konuştu. Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecileri hatırlatan Akşener, cumhurbaşkanı seçildiğinde ilk işinin Suriye meselesini çözmek olduğunu ifade etti; “Ondan sonra da bu 4 milyon kardeşimizi sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ülkelerine geri göndereceğiz”' dedi.

‘4,5 MİLYON KREDİ KARTI BORÇLUSU TAKİPTE’

Konuşmasında ekonomideki kötü gidişata dikkat çeken Akşener, “Kredi kartı borçlularının takipteki sayısı 4,5 milyon. Bunlar çocuğunun gıdasını alabilmek için, kirasını ödeyebilmek için, işsiz kaldığı için hayatını idame ettirebilmek üzere kredi kartı borcu olan insanlar. Biz bunların kredi kartı borçlarını affedeceğiz. Nispeten geliri olup da ödeyebilir gibi olanların da yüzde 80'ini sileceğiz, yüzde 20'sini yapılandıracağız” dedi.

Türkiye'nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu ifade eden Akşener, ^şöyle devam etti:

“Ben, 'Bu gençlere iş verinceye kadar 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağım' dedim. Bana 'Kaynak nerede?' diye soruyorlar. Bir başkası bizim projelerimizi söyleyince, adamlara kaynak nerede denmiyor. Allah'a şükür bana soruyorlar çünkü bu ülkeyi yönetebileceğimize inanıyorlar.” (AA)

Seçim Günlüğü (14 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 17:57

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