Erdoğan: Adaylık şartları arasına tutukluluğu da koyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yalova’da düzenlenen mitingde cumhurbaşkanlığı adaylık şartını değiştireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Memleketi Yalova’da miting düzenledi. Konuşmasında Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine değinen Erdoğan, “Bu milletvekilinin, Yalova'ya bir hayrı dokunmamış olsa da yaptığı başka işler var. Mesela, Edirne'de cezaevi ziyareti yapıyor. Kimi ziyaret ediyor? PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin genel başkanı sözde, onu ziyaret ediyor. Şu hale bak. Benim milli, yerli, inançlı Yalovalı kardeşim böyle birisini asla desteklemez. 'Bırakın' diyor, 'Çıksın' diyor. Hakkari'de Bay Kemal, bir tane Türk bayrağı olmadan miting yaptı. Şimdi, Bay Muharrem de Diyarbakır'da malum partinin desteğiyle ne yaptı? Miting yaptı. Sen nasıl bir insansın? Bunlar, katillerle beraber” dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı adalet yürüyüşüne gelen destekleri de ‘terörle’ ilişkilendirdi:

“Ne olacak Genel Başkanı Ankara'dan İstanbul'a sözde adalet yürüyüşü yapıyor, yanında kimler var? Yine bunlar var. Kim? İşte şu anda içeride bulunan kişinin de başını çektiği takım.”

Selahattin Demirtaş’ın adaylığına da tepki gösteren Erdoğan, “Zaten bunun da gözden geçirilmesi lazım. İnşallah şu seçimi atlatalım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Niye? Tutuklu olan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı?” dedi.

Konuşmasında demokraside ve ekonomide ülkeye sınıf atlattıklarını da iddia eden Erdoğan, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Adayı İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yu hedef aldı:

“Yalova'yı üniversiteyle kim buluşturdu? Soruyorum, bay öğretmen mi buluşturdu, yoksa bu kardeşiniz mi buluşturdu? Bay Kemal ne diyor Bay Kemal 'Engellileri kendi başına bıraktınız. El vicdan ya. Halep oradaysa arşın burada. Yalanı bırakın artık yalanı. Genel Başkan yalan söyler, Cumhurbaşkanı adayı da yalan söyler. Bunlar böyle.” (AA)

Seçim Günlüğü (14 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 17:52

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