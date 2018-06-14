Demirtaş’tan Erdoğan’a: Bak bu defa sana katılıyorum

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan yanıt verdi.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, “Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olmalı” diyen Erdoğan’a, “Senin Cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diploman olması lazım, ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı” dedi.

Seçim kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden yürüten HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini kastederek, “Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olmalı, bu yanlışın düzeltilmesi lazım” sözlerine yanıt verdi.

Demirtaş, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Bak bu defa sana katılıyorum Erdoğan. Örneğin senin Cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diploman olması lazım, ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı. Benim kriterlerim tamam da, asıl seninkiler şüpheli.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 09:40

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