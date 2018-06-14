'AKP OHAL’i kaldırmayacak, OHAL kurmak istedikleri düzenin ta kendisi'

CHP İstanbul Milletvekili Adayı İbrahim Kaboğlu, seçim çalışmaları kapsamında Acıbadem'de halkla buluştu.

Seçim çalışmalarını yüksek bir motivasyon ve enerjiyle sürdüren CHP İstanbul 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Prof. Dr İbrahim Kaboğlu, yüz yüze geldiği her yaştan seçmene 24 Haziran’ın sıradan bir seçim olmadığını anlatarak, sandığa giderek geleceğe sahip çıkma çağrısı yapıyor.

Anayasa değişikliğinin oylandığı 16 Nisan referandum sürecinde olduğu gibi, 24 Haziran seçimlerini de “yurttaşın bilgilenme hakkı”nın devamı olarak ele alan Kaboğlu, tek sesliliğin ve bilgi kirliliğinin daha da arttığı baskın erken seçim sürecinde, seçim kampanyasında da bilgilenme hakkına özel bir yer açıyor.

Dünkü programının son ayağında iftar sonrası Acıbadem Gönüllüler Evi’nde Acıbademlilerle buluşan Kaboğlu, bu buluşmada anayasasızlaştırmanın ürettiği sonuçları anlattı. Ardından, parlamenter sisteme nasıl dönüleceğinden yeni anayasa yapımına, 24 Haziran’ın doğuracağı olası senaryolardan KHK’lere, demokrasi ve hukuk başlıklarına ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

24 Haziran’da 16 Nisan referandum metninin yeniden oylanacağını, bu bakımdan salt bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi olmadığını vurgulayan Kaboğlu, eğer Cumhur İttifakı’ kazanırsa, 16 Nisan metninin teyit edileceğini; Millet İttifakı ve HDP’nin kazanması durumunda ise, yeni anayasal seçeneğin gündeme geleceğini ifade ederek, “İşte o zaman anayasal rejime dönüş imkanı doğacak, anayasal kurallar ve kurumlar işletilecek” diye konuştu.

ANAYASAYI ASKIYA ALMANIN SONUÇLARI

AKP iktidarının tek adam tek parti rejimi inşaasını kurma yolunda 2010 ile 16 Nisan referandumu gibi kritik evrelere değinen İbrahim Kaboğlu, “Evet, iktidar bugünleri hazırlayan günlerin esas sorumlusu. Peki ya bizim sorumluluğumuz? Yurttaş olarak biz de gerekli ilgiyi göstermedik. Sivil toplum, siyasi partiler, dernekler olarak anayasayı yeterince konuşmadık” dedi.

İbrahim Kaboğlu, katılımcıların güncel gelişmelere ilişkin sorularına verdiği yanıtlarda ise şu noktaların altını çizdi:

- Erdoğan, Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söylüyor. Anayasal bir kurum olan Yüksek Seçim Kurulu’nu da etki altına almak istemesi, böyle konuşabilmesi Anayasa’yı askıya almanın ürettiği sonuçlardan biri olduğu kadar, ne kadar korktuğunun da bir göstergesi.

- Danıştay Üyesi Aysel Demirel’in Twitter hesabından İnce’yi eleştirmesi karşısında normal şartlarda bu üyenin istifa etmesi ve HSYK’nın devreye girmesi gerekirdi. Ancak bu olmadı. İşte kurmak istedikleri düzen bu. AKP düzeninin yargıcı, alt düzeyde parti görevlisi olacak.

-Erdoğan’ın seçimden sonra OHAL’i kaldıracağız diyor. Bu olmayacak çünkü OHAL kurmak istedikleri rejimin ta kendisi. (İstanbul/EVRENSEL)

Seçim Günlüğü (14 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 12:13

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