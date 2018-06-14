Ã‡orluâ€™da kadÄ±nlar sandÄ±ÄŸa geÃ§im derdiyle gidecek

Evrensel'e konuÅŸan Ã‡orlulu kadÄ±nlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k derdi geÃ§im ve gelecek kaygÄ±sÄ±.

Elif Ekin SALTIK

Çorlu

TekirdaÄŸ’Ä±n Çorlu ilçesinde, Bahçelievler semtindeyiz. Hem iÅŸçi kadÄ±nlar hem de ev kadÄ±nlarÄ±yla bir aradayÄ±z. KadÄ±nlarÄ±n en büyük derdi geçim ve gelecek kaygÄ±sÄ±. Bunlar sandÄ±ÄŸa da yansÄ±yacak gibi görünüyor.

Bir kamu kurumunda iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan Åžirvan’Ä±n evindeyiz. Åžirvan kÄ±sa süre öncesine kadar taÅŸeron iÅŸçisiydi. Son düzenlemeden sonra çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kuruma baÄŸlÄ± ÅŸirketin kadrosuna geçirilmiÅŸ. “TaÅŸeron iÅŸçi olmaktan hiçbir farkÄ± yok. Hatta iÅŸini kaybetme stresi daha fazla. En ufacÄ±k bir ÅŸeyde tutanak tutuluyor. ‘DÄ±ÅŸarÄ±da kadro bekleyen bir sürü insan var, düzgün çalÄ±ÅŸÄ±yorsan çalÄ±ÅŸ’ deniliyor ama hangi koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz biliriz ancak” diye anlatÄ±yor yeni durumu.

ÇalÄ±ÅŸÄ±yor olmanÄ±n geçim derdini çözmediÄŸini, çeÅŸitli yol ve yöntemler bulmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Åžirvan, kendi iÅŸyerinden örnek veriyor: “ÇalÄ±ÅŸanlar kendi aralarÄ±nda gün yapÄ±yor. Deterjana, pirince, çaya, ÅŸekere yani pahalÄ± erzaklara giriyorlar. Her ay çekiliÅŸ yapÄ±yorlar. Nerede ucuzsa oradan alÄ±yorlar erzaklarÄ±. Bizim bölümde de 100 lira günü yapÄ±yoruz.”

‘YASTIK ALTI ESKÄ°DENDÄ°’

Yedi aylÄ±k bir bebeÄŸi olan Nurçin, “50 lira, 100 lira ile pazara, markete gidiyorsun iki parça bir ÅŸey alÄ±yorsun, bakÄ±yorsun para bitmiÅŸ. Eskiden insanlar yastÄ±k altÄ± yapardÄ±. ArtÄ±k buna imkan yok. Asgari ücretle geçinmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor insanlar, mümkün deÄŸil” diye yakÄ±nÄ±yor. Araya giren Åžirvan da her hafta pazara çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazen haftada 50 lira pazar parasÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Kezban ise biraz daha ucuz olduÄŸu için akÅŸam pazarÄ±na gittiÄŸini anlatÄ±yor.

‘Ä°DARE EDEBÄ°LMEK Ä°ÇÄ°N HER ÅžEYÄ° KENDÄ°M YAPIYORUM’

Kezban tekstilde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Henüz 23 yaÅŸÄ±nda, 4 yÄ±ldÄ±r evli. Önceleri ayrÄ± evde oturuyorlarmÄ±ÅŸ, ama maddi zorluklar nedeniyle kayÄ±nvalidesinin yanÄ±na taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸlar. “Bir sürü borç ödüyoruz. Ä°ki ev birlikte kolay deÄŸil tabii, ama mecburiyet” diyor. Asgari ücretin biraz üstünde alÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan çok ÅŸikayetçi deÄŸil; “Makinelerin ipleri koparsa onlarÄ± kontrol ediyorum, iÅŸim çok yorucu deÄŸil.”

Güler, Kezban’Ä±n annesi. Kezban dÄ±ÅŸÄ±nda iki çocuÄŸu daha var; oÄŸlu askerde, küçük kÄ±zÄ± ise ilkokula baÅŸlayacak. GeçmiÅŸte tekstilde çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Çocuklar olunca bÄ±rakmÄ±ÅŸ çalÄ±ÅŸmayÄ±. EÅŸi döküm fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yor. Evleri kira, tek maaÅŸla geçinmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. “Çocuklara bakacak biri olsaydÄ± çalÄ±ÅŸmak istiyordum” diyor. Tek maaÅŸla nasÄ±l geçinebildiklerini sorunca “Kendin yapÄ±yorsun her ÅŸeyini. KÄ±ÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± dolduruyorsun dolaba. Kendim idare ediyorum. Unumu alÄ±p ekmeÄŸimi yapÄ±yorum. KahvaltÄ±lÄ±klar, menemenlikler, yemiÅŸler. Her ÅŸeyi koyuyorum dolaba. Köyde kimse yok, oradan gelen bir ÅŸey de yok. Bu ÅŸekilde idare ediyoruz” yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor.

MAHALLENÄ°N ANNESÄ°!

Güleç yüzlü, ürkek bakÄ±ÅŸlÄ± Hatice de üç çocuk annesi. Åžirvan ona “mahallenin annesi” diyor. Çünkü Åžirvan’Ä±n çocuÄŸu da dahil mahalledeki birçok çocuÄŸa süt annelik yapmÄ±ÅŸ. ÇalÄ±ÅŸan komÅŸularÄ±na destek niyetiyle yapmÄ±ÅŸ bunu. KadÄ±nlar da gönül rahatlÄ±ÄŸÄ±yla çocuklarÄ±nÄ± Hatice’ye emanet etmiÅŸ.

Laf geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan seçimlere geliyor haliyle.

‘YOLSUZLUK YAPTILAR FABRÄ°KALARI SATTILAR...’

Seçimlerde ne olur sizce, siz oyunuzu kime vereceksiniz?

Kezban: Türkiye’de insanlar kendilerine yaÅŸatÄ±lanÄ± görmedikleri sürece yine ErdoÄŸan kazanÄ±r. Ben Muharrem Ä°nce’ye vereceÄŸim oyumu.

Daha önce AKP’ye oy vereniniz var mÄ±?

Kezban: (Annesini göstererek) AK Parti’li onlar ama ben Tayyip’i sevmiyorum. Hak yiyor, insanlarÄ±n hakkÄ±nÄ±. Bir dünya vergi alÄ±yor. Bir de ‘Hastaneleri Tayyip yaptÄ±’ deyip oy veriyorlar. Yok köprü yaptÄ±, yol yaptÄ±... YaptÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyi de bizim paramÄ±zla yapÄ±yorlar zaten.

Güler, sen destekliyor musun ErdoÄŸan’Ä±?

Yok, desteklemiyorum artÄ±k.

Niye?

Her olayÄ± görüyorsun. Eskiden öyle deÄŸildi, ama ÅŸimdi her ÅŸey ortada. Yolsuzluk yaptÄ±lar, fabrikalarÄ± sattÄ±lar. EÅŸim de artÄ±k benim gibi düÅŸünüyor. Çok kÄ±zÄ±yor.

ErdoÄŸan’a oy vermezsen kime vermeyi düÅŸünürsün?

Hiç bilmiyorum, kim var, ne var bilmiyorum vallahi. KararsÄ±zÄ±m.

Kezban: (Araya giriyor) Adam dinden vuruyor insanlarÄ±. Dini kullanÄ±yor. (Annesini göstererek) Yok yok, vermeyecekler bu sefer, Tayyip’e vermeyecekler oylarÄ±nÄ±.

Hatice siz kime vereceksiniz?

Kezban: (Yine atÄ±lÄ±yor) Selahattin amcaya veriyor onlar.

Hatice: Bildim bileli HDP’ye oy veriyorum. DemirtaÅŸ’a vereceÄŸiz.

Kezban: Muharrem Ä°nce, DemirtaÅŸ’Ä± ziyarete gitti diye demediklerini bÄ±rakmadÄ±lar. YÄ±llarca Tayyip görüÅŸtü ama, gitti geldi, kimse bir ÅŸey demedi. Ä°nce kötü oldu. DemirtaÅŸ’a yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±k. AdamÄ± FETÖ’cü ilan ettiler. AsÄ±l FETÖ’cü kendileri. Birbirlerinin sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazlÄ±yorlardÄ±. ErdoÄŸan bir yüzükle gelmiÅŸti, hani ‘ParmaÄŸÄ±mdaki bu yüzükten baÅŸka mirasÄ±m yok. Bir gün duyarsanÄ±z zengin olmuÅŸum, bilin ki çalmÄ±ÅŸÄ±m’ diyordu. Her ÅŸey ortada iÅŸte.

Hatice: Bizim doÄŸuda bütün akrabalar HDP’ye veriyor. Bir tek amcam ve amcamÄ±n oÄŸlu AKP’ye veriyor. Bizim orada çoÄŸunluk HDP.

Kezban, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±n fabrikada kadÄ±nlarÄ±n eÄŸilimi nasÄ±l?

KonuÅŸmuyorlar hiç seçimleri.

Korkuyorlar mÄ±?

AK Parti’liler korkuyor gibi geliyor bana.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 20:36

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