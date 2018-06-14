AKPâ€™de erime var ama asÄ±l kopuÅŸ MHPâ€™de

Bursa'da Evrensel'e konuÅŸan iÅŸÃ§iler, AKP oylarÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸ seÃ§imlere oranla eridiÄŸini, MHP'den de Ä°YÄ° Parti'ye ciddi bir kayÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade ettiler.

Muzaffer ÖZKURT

Bursa

Referandum döneminde Bursa’dan yüzde 53 evet, yüzde 47 hayÄ±r oyu çÄ±ktÄ±. AKP ve MHP’nin önceki yÄ±llarda aldÄ±ÄŸÄ± oy düÅŸünüldüÄŸünde bu ciddi bir gerilemeye iÅŸaret ediyor. Bu eÄŸilimin, 24 Haziran seçimlerinde de devam etmesi bekleniyor. GörüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçiler, AKP’den ciddi kopuÅŸ olmamakla birlikte, daha önce oy veren kimilerinin bu seçimde oy vermeyeceÄŸini söylediÄŸini aktarÄ±yor. MHP’den de Ä°YÄ° Partiye ciddi bir kayÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade ediyorlar.

AKP’ye oy vermeyeceÄŸini dile getiren ama hangi partiye oy vereceÄŸini söylemeyen Renault iÅŸçisi, gerekçelerini ÅŸöyle sÄ±ralÄ±yor: “Her ÅŸeyi sermayeye teslim ettiÄŸinde, elinde bir ÅŸey kalmadÄ±ÄŸÄ±nda Venezuela gibi olursun. Enflasyon uzaya fÄ±rlar. Üstelik kÄ±dem tazminatÄ± yasasÄ± rafa kalktÄ± ama ortadan kalkmadÄ±. Patronlar hasta olanlarÄ± falan tazminat ödemeden iÅŸten atmanÄ±n yasalarÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorlar. AKP yeniden seçilirse bu yasalar geçecek.”

GREV YASAÄžINA, Ä°ÅžÇÄ° DÜÅžMANI YASALARA TEPKÄ° VAR AMA...

Bosch’tan konuÅŸtuÄŸumuz bir iÅŸçi MESS sözleÅŸmesi döneminde grevlerinin yasaklanmasÄ± nedeniyle kimi AKP’li iÅŸçilerin “Benim ekmeÄŸimle oynayan benim liderim deÄŸildir” dediÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor. Ancak grev yasaÄŸÄ± bile ciddi bir kopuÅŸa yol açmamÄ±ÅŸ. Bunun nedenini ise bir diÄŸer Bosch iÅŸçisi açÄ±klÄ±yor: “Sadece grev yasaÄŸÄ± deÄŸil, hükümetin TOBB BaÅŸkanÄ±yla birlikte ara bulucu yasasÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸ güvenliÄŸi düzenlemelerini kaldÄ±rdÄ±klarÄ± açÄ±klamalarÄ±nÄ± da takip ediyorlar. Ama oy vermeye gelince iÅŸler deÄŸiÅŸiyor. Çünkü grev yasaklandÄ± ama alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±k diyorlar. Grev yasaÄŸÄ±na raÄŸmen bu miktarda zam alÄ±nmasÄ±nÄ± da hükümetin devreye girmesine baÄŸlÄ±yorlar.”

Buna raÄŸmen ekonomik gidiÅŸatÄ±n etkisiyle fikri deÄŸiÅŸen AKP’li iÅŸçiler var. “Dine göre bir hurma bir yÄ±rtÄ±k urba deÄŸil mi? Nereden çÄ±ktÄ± bu saray? AynÄ± kitaba tabii deÄŸil mi? BunlarÄ± söyleyince itibar filan diyorlar ama ‘Gelen adam bilmiyor mu bu ülkenin ne olduÄŸunu? AldÄ±ÄŸÄ±n ücreti, yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±... Ä°tibar sarayla mÄ± olur deyince ‘KafamÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rma’ diyor, susuyor” diye devam eden Bosch iÅŸçisi, ErdoÄŸan’Ä±n buzdolabÄ± üzerinden kalkÄ±nma hesabÄ±yla AKP’lilerin bile dalga geçtiÄŸini dile getiriyor.

Fabrikada Menzil TarikatÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bilgisini veren bir diÄŸer Bosch iÅŸçisi, ekonomik nedenlerle tarikattan olduÄŸu halde AKP’ye oy vermeyeceÄŸini söyleyen iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ± bulunduÄŸunu söylüyor. Bir baÅŸka Bosch iÅŸçisi ise bu konuda temkinli konuÅŸmaktan yana; “Menzilciler genelde seçimden iki gün önce tüm üyelerini çaÄŸÄ±rÄ±yor ve oy kullanacaklarÄ± yeri söylüyor. Yani tarikattan olup da AKP’ye oy vermeyecek olmaz bence. AKP’den büyük bir kopuÅŸ yok, sadece tek tek aradan AKP’ye oy vermeyeceÄŸini söyleyenler çÄ±kÄ±yor.”

MADEM DÜZELTECEKTÄ° NÄ°YE BOZDU?

Yan sanayide çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi özellikle AKP’lilerdeki “bireyciliÄŸe” tepki gösteriyor: “Emeklilikten söz açÄ±lÄ±yor. Ben kurtardÄ±m, diyor. Peki diyorum kimin için çalÄ±ÅŸÄ±yorsun? ÇocuÄŸum için, diyor. ÇocuÄŸun emekli olamayacak deyince susuyor.”

SCM iÅŸçisi ise emekli maaÅŸlarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesine tepkili. “Bizim primimiz üst seviyeden ödeniyor ama buna raÄŸmen geçen emekli olan bir arkadaÅŸ 1500 lira maaÅŸ aldÄ±. Biz emekli olsak 1300-1400 lira olacak. Cinayet sebebi” diyen iÅŸçi, üzerine vergi kesintileri de eklenince pek çok AKP’li iÅŸçiyle kavga ettiÄŸini, konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iÅŸçiler olduÄŸunu anlatÄ±yor. Bosch’tan bir baÅŸka iÅŸçi ise ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Emeklilik yaÅŸÄ± AKP döneminde yükseldi. MaaÅŸ onlarÄ±n döneminde düÅŸtü. Ama hâlâ kimi AKP’li arkadaÅŸlar ‘Reis düzeltecek’ diyor. Neyi düzeltecek, madem düzeltecekti niye bozdu?”

AKP’lilerin artÄ±k eskisi gibi oy verdikleri partiyi savunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçi, “Mesela fabrikaya bir sürü genç iÅŸçi geliyor. TartÄ±ÅŸma açÄ±lmasa kimse kimseye AKP’yi anlatmÄ±yor, oy vermeye çaÄŸÄ±rmÄ±yor. Yani bence AKP artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±na geldi. KutuplaÅŸma had safhada. Oy verdikleri partinin ülkeyi bir yere götürmeyeceÄŸini biliyorlar” diyor.

MHP’LÄ°LERDE TEPKÄ° BÜYÜK

Söz MHP’den Ä°YÄ° Partiye geçenlere geliyor. “Milliyetçi söylemlerin, savaÅŸçÄ± politikalarÄ±n en hÄ±zlÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ± bugünlerde bu kopuÅŸun nedeni nedir?” diye soruyoruz. Bosch iÅŸçisi yanÄ±tlÄ±yor: “Mesela Hüdapar’la ittifak çok rahatsÄ±z ediyor. Biz Türk milliyetçisiyiz, HizbullahçÄ±larla ne iÅŸimiz var diyorlar. ErdoÄŸan’Ä±n ‘MilliyetçiliÄŸi ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±na aldÄ±k’ sözüne tepki var. Bu nedenle Ä°YÄ° Partiye gidiyorlar.”

AkÅŸener’in “Selahattin DemirtaÅŸ serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±” açÄ±klamasÄ±nÄ±n etkilerini soruyoruz. “Etkisi yok. Bir kaç kiÅŸi MHP’ye geri gideceÄŸini söyledi ama geneli Kürt oyu için deyip devam ediyor” diyen Bosch iÅŸçisi yine de bu tür açÄ±klamalarÄ± kimi milliyetçi iÅŸçilerde yumuÅŸamaya neden olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan olumlu buluyor.

Renault’da uzun yÄ±llardÄ±r çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi ise ÅŸu tespiti yapÄ±yor: “TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m tüm MHP’liler AkÅŸener’e yöneldi. MHP’de kalanlar iÅŸveren kesimi. Hükümetten bir ÅŸey kopartmak istedikleri için orada duruyorlar.” KonuÅŸtuÄŸumuz iÅŸçiler MHP’li iÅŸçilerin Ä°YÄ° Partiye geçmesinin milliyetçi politikalardan koptuÄŸu anlamÄ±na gelmediÄŸine özellikle dile getiriyor.

Dikkat çeken bir diÄŸer nokta ise Ä°nce’nin üslubu. AKP’lilerin Ä°nce’yi “SaygÄ±ya deÄŸer bir rakip” olarak gördüÄŸünü söyleyen Bosch iÅŸçisi, “MHP’den kopup Ä°nce’ye oy vereceÄŸini söyleyenler de var. Gençler arasÄ±nda da var. Ben geçenlerde Bursa’daki mitingine gittim, çok kalabalÄ±ktÄ±. Hem genç hem yaÅŸlÄ± daha önce böyle mitinglerde filan hiç görmediÄŸim simalarÄ± gördüm orada” diyor.

GENÇ Ä°ÅžÇÄ°LER ERDOÄžAN’I Ä°STEMÄ°YOR

Fabrikalarda genç iÅŸçi sayÄ±sÄ± hÄ±zla artÄ±yor. Özellikle son 1-2 yÄ±lda aÄŸÄ±rlÄ±k oluÅŸturmaya baÅŸladÄ±. AKP’ye tepki de bu iÅŸçiler arasÄ±nda artÄ±yor. Bosch’tan bir iÅŸçi “ErdoÄŸan’Ä±n sert konuÅŸmasÄ±, buyurgan tavrÄ± onlarda ters etki yapÄ±yor. Bu kuÅŸak böyle ÅŸeylere gelemiyor. ÇoÄŸunun ailesi AKP’li ama onlar ya Ä°nce’ye ya Ä°YÄ° Partiye oy vermeyi düÅŸünüyor” diye anlatÄ±yor. CoÅŸkunöz iÅŸçisi “Bizim fabrikada da 40-45 yaÅŸ üstü AKP’ye oy veriyor. KalanÄ± ya Ä°YÄ° Parti ya da Ä°nce’ye” diyor. Yan sanayide çalÄ±ÅŸan kadÄ±n iÅŸçinin tespiti de benzer: “Genç iÅŸçiler AKP’ye oy vermeyecek.”

KANDÄ°L OPERASYONUNUN ETKÄ°SÄ° YOK

MilliyetçiliÄŸin iÅŸçiler arasÄ±nda yaygÄ±n olduÄŸu bir il Bursa. Bu nedenle seçim öncesi Kandil’e yapÄ±lan operasyonun etkisinin olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± soruyoruz. “Olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmaz” diyorlar.

Operasyon nedeniyle fabrikalardaki AKP’lilerin muzip ÅŸekilde güldüÄŸünü söyleyen bir Bosch iÅŸçisi, “YakÄ±nda Ermenistan’a da giderler diyoruz. Sadece gülüyorlar. AKP’liler bile seçim yatÄ±rÄ±mÄ± olarak bakÄ±yor. Çünkü Ä°ngiltere’ye para istemeye de gittiÄŸini biliyor iÅŸçiler” diyor. Renault iÅŸçisi de seçim öncesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Sinan OÄŸan 1 ay önce söylemiÅŸti. Oy almak için bunu yapacak diye. Çok yalan söylüyor AKP” diye konuÅŸuyor.

Kandil operasyonundan açÄ±lan söz, iÅŸçiler arasÄ±nda yaygÄ±n olan milliyetçiliÄŸe geliyor. Her ne kadar ErdoÄŸan’Ä±n “Eyy” diyerek baÅŸlayan seslenmeleri hoÅŸlarÄ±na gitse de, söz ekonomiye gelince, mevcut düzene göre konuÅŸuyorlar. Bir Renault iÅŸçisi ÅŸunu söylüyor: “Ucuz iÅŸçilik olmasa FransÄ±zlar bu fabrikayÄ± kapatÄ±r. FransÄ±zlarda milliyetçilik var. Ucuz iÅŸçilik olmasa fabrikayÄ± Fransa’ya götürür. Ama bu ucuz iÅŸçiliÄŸin de bir dengesi olmasÄ± lazÄ±m.” Bosch iÅŸçisi ise ÅŸunlarÄ± söylüyor: “DiriliÅŸ diyor, OsmanlÄ± diyor ama sonra da Alman patron iyi, Koç kötü diyor. Alman patron bize para verecek ama Koç engelliyor diyor. Ya da önce vatan, gerekirse aç kalÄ±rÄ±z diyor, ama onun da bir sÄ±nÄ±rÄ± var. SÄ±nÄ±r aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yani geçinemez hale gelince isyan ediyor. Ama milliyetçilik her zaman mücadelemizin önünde bir engel olarak duruyor. Ä°ÅŸçileri bölmenin ve eylemlerimizi güçsüzleÅŸtirmenin aracÄ± olarak kullanÄ±lÄ±yor. Metal FÄ±rtÄ±na döneminde de bunu yaÅŸadÄ±k. Valisi, savcÄ±sÄ±, polisi bunu tepe tepe kullandÄ±. DayanÄ±ÅŸmaya gelenler kabul edilmedi mesela. Bence bu nedenle de bilinçli olarak metal iÅŸçileri daha meslek liselerinde ülkücü olarak yetiÅŸtiriliyor Bursa’da.”

KADIN Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N DEÄžERÄ° YOK

Yan sanayi fabrikasÄ±nda 12 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan bir kadÄ±n iÅŸçiyle konuÅŸuyoruz. Fabrikada çok sayÄ±da kadÄ±n iÅŸçi olmasÄ±na raÄŸmen amir ya da ÅŸef pozisyonuna getirilmediklerini söylüyor: “Yasak olmasÄ±na raÄŸmen kimi zaman 16 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yoruz ama kadÄ±nlar hiçbir zaman bir yerlere getirilmiyor.” KadÄ±nlarÄ±n seçim döneminde de baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor ve “Pek çok arkadaÅŸÄ±m eÅŸinin kendisine ‘Åžu partiye oy vereceksin’ dediÄŸini söylüyor. Bu baskÄ± genelde de AKP’li eÅŸlerden geliyor” diyor.

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