Özer Sencar: HDP yüzde 13, SP yüzde 3 alırsa AKP iki turu da kaybeder

Araştırmacı Özer Sencar, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada HDP’nin milletvekili seçiminde alacağı oyların önemine dikkat çekti.

Yüzde 10'luk barajı aşıp aşmaması HDP’yi 24 Haziran'ın en kilit noktası haline getiriyor. HDP'nin barajı aşıp aşmayacağı, AKP’nin de TBMM çoğunluğunu kaybedip kaybetmeyeceğini belirleyecek.



Almanya’nın medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde HDP’nin baraj altında kalıp kalmamasının olası sonuçlarını yazdı. DW Türkçe’nin Ankara muhabiri Hilal Köylü, haberinde CHP’li seçmen, Araştırmacı Özer Sencar ve HDP’li Mithat Sancar’ın görüşlerine de yer verdi.

CHP’Lİ SEÇMEN FARKINDA

DW’nin haberi şöyle: “Gülfem Hanım, emekli bir akademisyen. HDP’ye oy vermesinin tek nedeni yüzde 10 seçim barajının bu kez sadece HDP için geçerli olması. Gülfem Hanım bu yüzden ‘Bunu ciddi haksızlık olarak görüyorum ve HDP’nin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum’ diyor. Aynı durum 31 yaşındaki Murat’ın ailesi için de geçerli. Aileden CHP’li olduklarını söyleyen Murat, milletvekili seçiminde HDP’ye oy vermeye karar verdiklerini ‘Hesap yaptık. HDP meclise giremezse oylarımız doğrudan AKP’ye gitmiş olacak. Hiçbir şekilde sesimizi mecliste duyuramamış olacağız’ sözleriyle anlatıyor. ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’yi destekleyecek olabiliriz ama meclis seçiminde oyumuzu HDP’ye vereceğiz”’diyor üniversite öğrencileri Ayşen ve Selin. İkisi de ‘Seçmenler, özellikle de gençler evde hesap yapıp, sandığa gidecekler. Çünkü parlamentonun HDP’yle birlikte çok sesli olmasını istiyorlar’ görüşünde.

ÖZER: STRATEJİK DAVRANAN YÜZDE 5 ORANINDA SEÇMEN VAR

Metropoll araştırma şirketi sahibi Özer Sencar’a göre; HDP’nin 24 Haziran’da alacağı oylar çok kritik ve meclis aritmetiğinde belirleyici olacak. Özer Sencar, seçmen davranışı hakkında her ay düzenli olarak yaptıkları araştırmaları temel alarak DW Türkçe’ye “Mayıs araştırmamıza göre CHP’lilerin yüzde 1,12’sinin stratejik davranıp oylarını HDP’ye yönlendireceğini ölçtük. Bu da HDP için 0,13’lük bir puana denk geliyor. Türkiye genelinde henüz ciddi bir kayma yok ama bu oran için en kritik sürece girmiş durumdayız. Türkiye’de seçimin son günlerinde ya da sandık başında karar veren, bu kararında stratejik davranan yüzde 5 oranında bir seçmen var” dedi.



Sencar, HDP’nin yüzde 10 seçim barajını aşması durumunda rahatlıkla 80 milletvekili çıkarabileceğini, aşamaması durumunda ise AKP’nin hesabına fazladan 77 milletvekilinin yazılacağını öngörüyor. Sencar, “AKP yüzde 40 oy alsa bile HDP’den gelecek vekillerle birlikte parlamentoda çoğunluğu elde edebilecek. Bu yüzden 24 Haziran’da HDP açısından, parlamento aritmetiği açısından HDP’ye gidecek destek oylarının oranı 7 Haziran seçimlerinden çok daha büyük önem taşıyor” diyor.

SANCAR: AKP’NİN GİTMESİNİ İSTEYENLER HDP’YE OY VERMELİ

HDP’li Mithat Sancar da, DW Türkçe’nin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “Oylarımız bıçak sırtında” açıklamasını hatırlatması üzerine, “Böyle söylüyoruz çünkü oylarımızın çoğunun çalınacağını biliyoruz. Ve bu çalma işlemi ne yazık ki ülkenin doğusunda olacak büyük olasılıkla. Bu yüzden HDP’ye Batı’dan gelecek desteğin artması gerekiyor. Beklentimiz; AKP’nin iktidardan gitmesini isteyenlerin stratejik seçmen davranışını yinelemesi ve HDP oylarını barajın üstünde tutmasıdır. Cumhur ittifakının meclis çoğunluğunu kaybetmesi isteniyorsa yapılacak en mantıklı şeyin HDP’ye oy vermek olacağını söylüyoruz” dedi.

AKP’NİN HEM BİRİNCİ HEM İKİNCİ TURDA KAYBETMESİ HDP’YE BAĞLI

Meclis seçiminde HDP’yi baraj altında bırakmış bir AKP’nin, cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinden dışarı kaymış oyları ikinci turda rahatça yeniden toparlayabileceğinin hesaplandığını kaydeden DW Türkçe, Araştırmacı Özer Sencar’ın şu görüşlerine yer verdi: “HDP’nin oyları yüzde 13’e çıkar, Saadet Partisi de yüzde 3’ü geçerse AKP, hem birinci turda hem de ikinci turda kaybeder.”



HDP'li Mithat Sancar ise, “Barajı geçmiş bir HDP, ikinci tura kalmış cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet adayıyla konuşacak ve Türkiye’nin demokrasiye kavuşması için gerekeni yapacaktır. Bu yüzden HDP’nin baraj altında kalacak olmasının AKP’ye ve Erdoğan’a iktidarı altın tepside sunulacağı anlamına geleceğini herkesin bilmeli” mesajı veriyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 11:06

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