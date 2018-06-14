Muharrem İnce'den Erdoğan'a: OHAL’i kaldıracakmış, tutan mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Seçimden sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak' açıklamasına Muharrem İnce'den yanıt geldi: Tutan mı var?

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’24 Haziran’dan sonra ilk işimiz OHAL’i kaldırmak’ açıklamasına yanıt verdi.

Erdoğan’ın televizyonda kendi vaatlerini açıkladığını belirten İnce sosyal medya hesabından “Anketler moralini bozdu, televizyonda benim vaatlerimi açıklamaya başladı. Seçimden sonra OHAL’i kaldıracakmış. Şimdi kaldır elini tutan mı var? OHAL koşullarında seçim yapan ülke olmaktan kurtulalım” paylaşımında bulundu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 12:22

www.evrensel.net