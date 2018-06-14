KHK ile iÅŸten atÄ±lanlarÄ±n gÃ¶zÃ¼ seÃ§im sonuÃ§larÄ±nda

Ã‡orlu'da KHK ile iÅŸten atÄ±lan eÄŸitim emekÃ§ileri, seÃ§imi ve olasÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ± Evrensel'e anlattÄ±.

Tuncay SAÄžIROÄžLU

Çorlu

Seçim sonuçlarÄ±nÄ± en çok bekleyen kesimlerin baÅŸÄ±nda KHK ile iÅŸinden olan kamu emekçileri geliyor. Biz de, Çorlu’da KHK ile iÅŸten atÄ±lan EÄŸitim Sen üyesi eÄŸitim emekçileri ile seçimleri ve olasÄ± sonuçlarÄ±nÄ±n konuÅŸtuk.

Sohbeti yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ihraç ediliÅŸlerinin üzerinden 487 gün geçmiÅŸ olan eÄŸitim emekçileri ilk söz aldÄ±klarÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± dile getiriyor. Özellikle tek çalÄ±ÅŸÄ±p ihraç olan veya eÅŸlerin ikisinin de ihraç olduÄŸu ailelerin büyük sÄ±kÄ±ntÄ± çektiÄŸini dile getiriyorlar. YaÅŸamlarÄ±nÄ± sendikalarÄ±ndan saÄŸlanan sÄ±nÄ±rlÄ± yardÄ±m ve ailelerin dayanÄ±ÅŸmasÄ± ile sürdürebildiklerini anlatÄ±yorlar. Bu süreçte birçok zorunlu ihtiyaçlarÄ±ndan dahi tasarruf yapmak zorunda olduklarÄ±nÄ± dile getiren Hicran Hoca içinde bulunduklarÄ± durumu “Bizi özel sektörde bile çalÄ±ÅŸtÄ±rmayarak açlÄ±kla terbiye etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Ama hâlâ ayaktayÄ±z. Çocuklar ile çarÅŸÄ±ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ancak vitrinlere bakÄ±p göz banyosu yaptÄ±rÄ±yoruz” sözleriyle dile getiriyor.

“Tek yaÅŸamama raÄŸmen ihtiyaçlarÄ±mÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yorum. Ä°hraç olalÄ± kaç gün oldu doÄŸru dürüst kitap almayÄ± bÄ±rakÄ±n, gazete bile almakta zorlanÄ±yorum” diyen NurÅŸen Hoca devam ediyor: “AKP bizim diplomamÄ±zÄ±, mesleÄŸimizi bile elimizden alarak açlÄ±ÄŸa mahkum etmek istiyor. Biz cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan hakkÄ±mÄ±zda her hangi bir soruÅŸturma olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge almamÄ±za raÄŸmen iÅŸimize dönemiyoruz.”

Ä°LK ÖNCE DAYAKÇI KOCADAN KURTULMAK LAZIM

Sohbet sÄ±rasÄ±nda AKP’ye öfkenin büyük olduÄŸu açÄ±kça hissediliyor. “Biz daha önce Özal gitsin de ne olursa olsun derdik. Åžimdi Özal’Ä± arar olduk. Bu iktidar gelmiÅŸ geçmiÅŸ en gaddar, en saldÄ±rgan iktidar oldu. Åžimdi biz de, toplum da Tayyip gitsin de ne olursa olsun noktasÄ±na geldik” diyen Makbule Hoca, ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Önce dayakçÄ± kocadan kurtulmak lazÄ±m, sonrasÄ±na bakarÄ±z.”

HDP BARAJI AÅžMALI

Seçim sonuçlarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±karacaÄŸÄ± olasÄ±lÄ±klarÄ± konuÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve KHK’lerin sonuçlarÄ± ile iptal edilmesi en büyük beklentileri. Bunun için bu iktidarÄ±n gitmesi gerektiÄŸini ve ellerinden geleni de yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiriyorlar.

Ekonominin kötüye gittiÄŸini, yoksulluÄŸun arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çocuklarÄ±n ve gençlerin gelecek kaygÄ±sÄ±nÄ±n büyüdüÄŸünü belirten eÄŸitimciler bu sorunlarÄ±n birdenbire ortadan kalkmayacaÄŸÄ±nÄ±n da farkÄ±ndalar. Partilerin ve adaylarÄ±n seçim vaatlerine inanmasalar da “Kim gelirse gelsin sorunlar devam edecek. Ama mutlaka bu iktidar gitmeli. Bunun için HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± gerekli” diyen Sevda Hoca’ya herkes katÄ±lÄ±yor.

FEDEKARLIÄžI SERMAYE YAPMALI

Seçimin her ÅŸeyi çözemeyeceÄŸinde birleÅŸen öÄŸretmenler, çözümde ayrÄ±ÅŸÄ±yor. “Bu iktidar gittikten sonra herkes fedakarlÄ±k yapmalÄ±. Ben bile fedakarlÄ±k yapmaya hazÄ±rÄ±m” diyen baÅŸka bir öÄŸretmene, Hicran Hoca ve diÄŸerleri hemen karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. “FedakarlÄ±ÄŸÄ± biz niye yapalÄ±m. Sermaye fedakarlÄ±k yapsÄ±n. Her krizde ÅŸirketlerin, bankalarÄ± kârlarÄ± büyüyor” diyen Hicran Hoca “Ülkeyi bu hale sermaye getirdi. TÜSÄ°AD’Ä±n OHAL kalksÄ±n demesi ile benim OHAL kalksÄ±n demem aynÄ± anlama gelmiyor. O yabancÄ± sermaye ülkeye gelsin birlikte daha çok sömürmek için OHAL kalksÄ±n diyor. Ben ise iÅŸimi geri alÄ±p insanca yaÅŸamak için kalksÄ±n diyorum” diyor.

KÄ°M GELÄ°RSE GELSÄ°N MÜCADELE SÜRECEK

Åžükrü Civelek (EÄŸitim Sen Çorlu Temsilcisi): 12 Eylül bu ülkede toplumsal aklÄ± öldürdü. Bunlar daha kötüsünü yapÄ±yor. ErdoÄŸan’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na kim çÄ±karsa çÄ±ksÄ±n daha iyisidir. Kim gelirse gelsin EÄŸitim Sen olarak mutlaka emek ve demokrasi mücadelemizi kararlÄ±ca sürdüreceÄŸiz. Ama toplum da, sendikalarda biraz rahatlamalÄ±. Daha önce sendikalar siyasetin önünü açabiliyordu. Öyle baskÄ± altÄ±ndayÄ±z ki siyasal alanda rahat hareket edemiyoruz. Åžimdi emekten yana siyasetin sendikalarÄ±n önü açÄ±lmalÄ±. Bunun için emek ve demokrasiden yana olan siyasal kesimler ortak bir mücadele etrafÄ±nda birleÅŸmeli.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 20:11

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