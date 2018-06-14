Erdoğan: 24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak

Önceki açıklamalarında defalarca OHAL'in süreceğini vurgulayan Erdoğan, '24 Haziran’dan sonra ilk işimiz inşallah OHAL’i kaldırmak olacaktır' dedi.

Önceki açıklamalarında defalarca OHAL'in süreceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında "24 Haziran’dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL’i kaldırmak olacaktır" dedi. Rize'nin Güneysu İlçesindeki baba evinde, 24 TV, 360 ve Anadolu Yayıncılar Birliği'nin ortak canlı yayınına katılan Erdoğan "OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil" ifadelerini de kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

♦ Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak.

♦ İsrail, bize 10 tane İHA verdi. Daha sonra arıza yaptı 2 tanesi, 8’i şu anda yarı kullanılabilir durumda. Böyle bir vaziyette. Amerika ise ‘kongre izin vermiyor’ diyerek bize insansız hava aracını vermedi. Biz, şimdi kendi üretimimizi kendimizi yapıyoruz, artık ev sahibi konumuna gelmiş durumdayız.

♦ Yunanistan’ın S-300’leri var. Şu anda onda S-300 varken ona böyle bir şeyi söylemiyorsun. Öbür tarafta NATO dışında aynı şekilde Suriye’de bunlar var, her hangi bir şey söylemiyorsun. Türkiye’ye gelince böyle bir takılma politikası, bunu anlamak mümkün değil.

♦ Bu adamlar ekonomiyi bilmiyor. Bunlar zannediyorlar ki ekonomi sadece cepteki paradır. Ekonomi sadece cepteki para değildir.

♦ Türkiye’de ekonomi zor durumda olsa yüklenici firmalar bu kredileri, rakamları nereden bulacaklar? İnşallah 24 Haziran’dan sonra o Moody’s'e bir operasyon biz çekeceğiz.

♦ 24 Haziran’dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL’i kaldırmak olacaktır.

♦ OHAL’in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 01:17

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