Seçim Günlüğü (5 Haziran 2018)-Muhalefete yönelik saldırılar sürüyor

BOLU'DA MHP MİLLETVEKİLİ ADAYININ DA OLDUĞU GRUP HDP BAYRAKLARI YAKTI

Bolu'da seçim çalışmaları kapsamında parti binasına bayrak asmak isteyen HDP yöneticileri ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Aralarında MHP Bolu 1. sıra milletvekili adayı Adem Evcil ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgün’ün de bulunduğu saldırgan grup HDP flamalarını indirerek ateşe verdi.

Bolu'da HDP binasına saldıran ülkücüler parti bayraklarını yaktı Bolu'da parti binası önüne bayrak asan HDP'liler ülkücülerin saldırısına uğradı. Aralarında milletvekili adayı da olan grup, parti bayraklarını yaktı.

MUSTAFA DESTİCİ HDP'NİN KAPATILMASINI İSTEDİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP'nin terör örgütünün partisi olduğu gerçeğinin üzerini örtmemek gerek. HDP, Kandil'in, bebek katili Öcalan'ın partisidir. Vatandaşın bunu bilmesi lazım. HDP Marksist Leninist bir partidir. Bu milletin inancına, kültürüne karşı olan bir partidir. Esasen HDP'nin kapatılması gerek, ancak hukuken PKK'nın partisi olduğunun ispatlanmasıyla bu mümkün olabilir. Bu, YSK'nın meselesi değil, bu Yargıtay Başsavcılığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin meselesi" dedi.

Cumhur İttifakı destekleyicisi Destici: HDP'nin kapatılması lazım Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 'HDP bu milletin inancına, kültürüne karşı olan bir partidir. Kapatılması gerek' dedi.

ADANA SEYHAN’DA GENÇLER, ADAYLARIN İŞSİZLİĞİ GÖRMESİNİ İSTİYOR

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesinde seçimin nabzını tuttuk. Yurttaşların özellikle de gençlerin gündeminde işsizlik ve ekonomideki kötü gidişat var.

Genç seçmenler: Adaylar işsizliği, gençlerin durumunu görsün Adana’nın Seyhan ilçesinde vatandaşlarla 24 Haziran seçimlerini konuştuk.

HATAY DÖRTYOL'DA YURTTAŞLAR YARDIMLARIN KESİLMESİNİ İSTİYOR

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde üreticilerle, esnafla ve işçilerle 24 Haziran seçimlerini konuştuk. Yoksulluğun yoğun olduğu kentte vatandaşlar AKP dışındakilere oy verirlerse aldıkları sosyal yardımların kesilmesinden korkuyor.

Hatay'da yardımlar kesilir mi kaygısı AKP’ye oy oluyor Hatay'ın Dörtyol ilçesinde üreticilerle, esnafla ve işçilerle 24 Haziran seçimlerini konuştuk. Vatandaşların temel kaygısı sosyal yardımlar.

DİYARBAKIRLILAR ERDOĞAN'LA AYNI DÜŞÜNMÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kürt sorunu yoktur' sözlerine tepki gösteren Diyarbakırlılar 'Anadilimde eğitim alabiliyor muyum?' diye sordu.

Diyarbakırlılardan Erdoğan'a cevap: Anadilde eğitim alabiliyor muyum? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kürt sorunu yoktur' sözlerine tepki gösteren Diyarbakırlılar 'Anadilimde eğitim alabiliyor muyum?' diye soruyor.

ARÇELİK İŞÇİLERİ SEÇİMLER HAKKINDA NE DİYOR?

Beylikdüzü’de kurulu Arçelik fabrikasında çalışan işçilerle 24 Haziran seçimlerini konuştuk. Üstünlük muhalefeti destekleyen işçilere geçmiş durumda.