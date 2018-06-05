Diyarbakırlılardan Erdoğan'a cevap: Anadilde eğitim alabiliyor muyum?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kürt sorunu yoktur' sözlerine tepki gösteren Diyarbakırlılar 'Anadilimde eğitim alabiliyor muyum?' diye soruyor.

Serpil BERK

Diyarbakır

AKP’den gelen ‘operasyon’ açıklamalarını sorduğumuz Diyarbakırlı yurttaşlar tepkili. “Kürt sorunu yoktur” sözlerine tepki gösteren yurttaşlar, “İlkokuldan üniversiteye kadar kendi dilimde eğitim alabiliyor muyum? Alamıyorum. Kayyım atadılar tamam, peki meclisi niye dağıttın. Bu iradeni tanımıyorum demek değilse nedir?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Diyarbakır’da düzenlediği 24 Haziran seçim mitinginde ‘Kürt sorunu yoktur. Özgürlüklerinizi güvenceye aldık. Anadiliz Kürtçe Türkçe kadar değerlidir. Son 10 yılda Diyarbakır’a 35.5 katrilyon yatırım yaptık” dedi. Ayrıca HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a yüklenen Erdoğan, “53 Kürt kardeşimin kanı bu Demirtaş’ın eline bulanmıştır” dedi. Erdoğan’ın söylemlerini Diyarbakırlılara sorduk.

‘CEZA ALMAMIŞ NİYE TUTUKLU?’

Cafe’de çalışan Servet (45) ile sohbet ediyoruz. Erdoğan’ın fazla tehditkar konuşmadığını düşünen Servet, “Başka illerde daha sert konuşuyor ama burada öyle değildi. Şimdi ‘Kürt sorunu yoktur’ diyor ben bir Kürt olarak rahat yaşayamıyorum nasıl olmaz. Yatırım dediler biz neden bir şey görmüyoruz? Demirtaş’ın serbest bırakılması gerekiyor ceza bile almamış niye tutuklu? O da diğerleri gibi çalışmasını rahatlıkla yapsın” dedi.

‘YATIRIM DEĞİL, CİZRE’Yİ, SUR’U, NUSAYBİN’İ GÖRÜYORUM’

Yüksek Kahve’de Kastamonu’ya sürgün edilen ismini vermek istemeyen bir eğitimciyle sohbet ediyoruz. “Yatırım yaptıklarını söylüyorlar sadece kendi yandaşına yaptılar. Ben yatırım görmüyorum. Yatrırım değince Cizre’yi, Sur’u, Nusaybin’in geldiği hali görüyorum. Kayyım atadılar tamam peki meclisi niye dağıttın. Bu iradeni tanımıyorum demek değilse nedir? Yasal olan meclis kimi atıyorsa onu tanıyacaksın olması gereken bu değil mi?” diye soruyor.

‘KÖPRÜ, ASFALT DEĞİL FABİKA YAPMALI’

Sürgün eğitimcinin yanında oturan ve sohbetimize ara ara dikkat kesilen Mithat (50) ile konuşuyoruz. Diyarbakır’ın çizgisi belli diyor ve şunları anlatıyor: “Yatırım diyorlar inanmıyorum. Binlerce üniversite öğrencisi işsiz. Köprü, asfalt yapsa ne yapmasa ne olur. Fabrika yapacak” dedi.

‘BEN YATIRIM GÖRMÜYORUM’

Turgay ise pazarda züccaciye ürünleri satışı yapıyor. 23 yıldır bu işi yaptığını anlatıyor. Erdoğan’ın Demirtaş’ın çağrısıyla Kobanê eylemlerinde 53 kişinin öldüğünü iddia ettiği söylemi ve Diyarbakır’a yaptıklarını iddia ettiği 35,5 katrilyon yatırıma dikkat çeken Turgay, “Ben Demirtaş’ın böyle bir çağrı yaptığını duymadım, yapacağını da sanmıyorum. Demirtaş toparlayıcı, barışçıl bir dil kullandı her zaman. Yatırım demiş ama ben bir şey görmüyorum siz dolaşıyorsunuz gördüyseniz söyleyin bileyim. 23 yıldır bu işi yapıyorum ve son 2 yıldır yaşadığımız krizi hiç yaşamadık. İnsanların bir şey alacak parası bile yok. Ürün almaya gidiyorum 7-8 dolar alamadan geri dönüyorum. Saat öğlen 1:00 oldu ve ben sadece 30 TL para kazanabildim henüz siftah bile yapmayan esnaf var. Bence asıl sorun bu ve ben iyi günlerimiz diyorum” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘ANADİLİMDE EĞİTİM ALAMIYORUM’

Aziz ise Müzik bölümü mezunu KPSS ile atanamadığı için halk eğitimde kurs veriyor. Erdoğan’ın konuşmalarını medyadan takip etmiş. Aziz’de konuştuğumuz diğer yurttaşlar gibi yapılan yatırımla söze başlıyor: “Gözle görülür bir şey yok? TOKİ evleri, spor salonları yeni stadyum dışında elle tutulur ne var? Öğrenciye hitap edecek ne yaptılar örneğin. ‘Kürt sorunu yoktur’ dedi Cumhurbaşkanı. Dilimizin önünde engeller var ama. İlkokuldan üniversiteye kadar kendi dilimde eğitim alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bir iki tane seçmeli ders koyarak kimse bana anadil demesin. Madem Demirtaş böyle bir çağrı yaptı 53 kişinin ölümüne sebep oldu, elinde bunu destekleyen kanıtlarında var peki o zaman niye ceza almadı 1 yıldır, çoktan almış olması gerekmez mi?”diye soruyor.

‘KÜRTÇE MÜZİK DİNLERKEN LİNÇ ETMEYE KALKTILAR’

Aziz’in arkadaşı Emrah Miran (27) ise inşaat işçisi çoğu zaman il dışında çalışmaya gidiyor şimdilerde ise sektörde iş olmadığı için çalışamadığını ifade ediyor. Miran’da “Kürt sorunu yoktur” söylemini hatırlatıp şunları anlatıyor:“ Ben işimden dolayı sürekli dışarıda çalışıyorum. Kimliğimden dolayı neden sürekli farklı muamele görüyorum. En son Hatay’da çalışıyordum. Arabayla çarşıda geziyorduk ve Zazaca müzik dinliyorduk linç etmeye kalktılar bizi. Neden bunları yaşıyoruz madem Kürt sorunu yok.”

AKP’Lİ AMA KAFASI KARIŞIK

Cengiz (38) Cumhurbaşkanının konuşmasını miting alanında dinleyenlerden ama biraz kafası karışık, “Erdoğan’ın iyi bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum”diye anlatıyor. Erdoğan’ın “Kürt yoktur demiyoruz Kürt sorunu yoktur diyoruz” sözlerini hatırlattığımız da “Bence de Kürdün sorunu yok tek sorunumuz ekonomik, buralara fabrika yapılsaydı daha iyi olurdu” diyor. Yapılan yatırımdan bahsedince ise şunları söylüyor: “Yapılan yanlış işler var tabi yeni büyük bir cami yapılıyor tamam olsun ama insanlar işsiz onun yerine fabrika yapsaydı daha iyi olurdu.” Cengiz, “Benim tek isteğim 90’ları yaşamamak. HDP’ye de oy verdim zamanında bence onlarında eksik bir çok şeyi oldu. Mesela ben Diyarbakırlıyım buralı bir aday olsun yad a belediye başkanı buralı olsun” diyor. Cengiz daha sonra ise, “Kayyımlardan sonra 10 bin kişi geldi Diyarbakır’a çeşitli işlerde çalışmak için bunu herkes konuşuyor” diyor.

Erdoğan: Kürt yoktur demiyoruz, Kürt sorunu yoktur diyoruz

www.evrensel.net