İnce: Diploması olmayan bay ekonomist gel istediğin TV'de tartışalım

Aydın’da konuşan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a prompter, diploma ve apolet polemiği üzerinden yüklendi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Aydın'da miting programı çerçevesinde konuştu. İnce, Erdoğan'a, "O generalin apoletlerini sökeceğim dedim. Erdoğan orada konuşurken TSK'nın kahramanlığını bayrağını söylemiyor. Muharrem İnce'ye çırak diyor. General de onu alkışlıyor” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“Efeler diyarı Aydın zeybekler diyarı Aydın hoşgeldiniz safalar getirdiniz. Bugün size 24 Haziran'daki seçimde en büyük rakibimi yarıştığım rakibimi açıklayacağım. Benim rakibim promter. O yazıları camdan okur ben candan.

Zeytine 1 lira zeytinyağına 1.5 lira destek olalım diyorum. Çiftçiye mazotu 3 liraya verelim. En düşük emekli maaşını 1.500 lira yapalım diyorum. Ama Erdoğan kavga ediyor. Ben kimseden aşağı kalmam cevabı da yapıştırırım.

DİPLOMASI OLMAYAN BAY EKONOMİST

Ben nanoteknoloji diyorum o Bay Muharrem diyor. Gel 16 yılda bu memleketin canını nasıl okudun onu tartışalım. Diploması olmayan bay ekonomist istediğin TV'de gel tartışalım.

O generalin apoletlerini sökeceğim dedim. Erdoğan orada konuşurken TSK'nın kahramanlığını bayrağını söylemiyor. Muharrem İnce 'ye çırak diyor. General de onu alkışlıyor. Erdoğan bana o sökeceğin apoleti Apo'ya mı takacaksın demiş. Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın? Recep efendi seni uyarıyorum her kuşun eti yenmez. Haddini bileceksin.

Madem askerleri çok seviyordun da Kuzey Irak'ta Amerikan askerleri Türk askerlerinin kafasına çuval geçirirken neden ses çıkarmadın? Hergün bağıran çağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecek vadeden bir cumhurbaşkanı olacağım

BU BESLEME TRT VAR YA

Bu besleme TRT var ya hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Beni veriyor 5 dakika Erdoğan'ı veriyor 500 dakika.

Aramızda fark var ya, aramızda bir de insanlık farkı var sen Soma'da tekmelenen madenciyi arayıp özür diledin mi? Her yerde CHP 'ye 'CeHaPe' diyor. Türkçe de 'Ha' diye okunan bir haf yok. Diploması yok ya...

Erdoğan Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı. Ben büyük ve güçlü Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Erdoğan madem sen millisin 1 Mart tezkeresine neden evet dedin?

Erdoğan hemen hemen aynı maaşı aldık ben gariban oldum sen nasıl zengin oldun? Bana gariban diyor ama ben dünyanın en zengin insanıyım. Ben insanları Türk Kürt diye ayırmam. Alevi Sünni diye ayırmam. Ben insanları sağcı solcu diye ayırmam.” (HABER MERKEZİ)

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