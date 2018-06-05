Demirtaş'tan Erdoğan'a: Kim bilir gidişin ne muhteşem olacak

Erdoğan ile İnce arasındaki 'promter' diyaloğuna HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da dahil oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’daki mitingi sırasında konuşurken prompterda akan yazının durmasıyla konuşamamış bir süre bekledikten sonra korumasına ve promterle ilgilenen ekibe kızmıştı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bunun üzerine “Sorunu camdan konuşanlar değil, candan konuşanlar çözer” diyerek Erdoğan’a göndermede bulunmuştu. İnce bugün de "tek rakibim prompter" demişti.

O konuya HDP’nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş da Twitter üzerinden dahil oldu.

Demirtaş'ın Twitter hesabından onun el yazısıyla "Senin gitme ihtimalin bile bu kadar güzelken, kim bilir gidişin ne muhteşem olacak. Promter gazisine ulaşana kadar elden ele bi zahmet" yazdığı notu paylaşıldı. (MA)

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