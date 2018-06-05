‘24 Haziran emekçiler için bir başlangıç olacak’

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, EMEP Burhaniye İlçe Örgütü’nün düzenlediği söyleşide halkla buluştu.

C. Saffet YILMAZ

Balıkesir

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel EMEP Burhaniye İlçe Örgütünün düzenlediği söyleşide 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oldukça yoğun bir katılımla Burhaniye Alevi Kültür Derneği’nde gerçekleşen söyleşide konuşan Tüzel, EMEP’in seçim taktiğini anlattı.

Hükümetin 24 Haziran seçimlerini panik halinde ilan ettiğine dikkat çeken Tüzel, bu seçimleri Cumhur İttifakı’nın kazanması halinde tek adam, tek parti rejiminin egemen olacağına dikkat çekti. OHAL koşullarında yapılacak seçimler için herkesin seçim güvenliği konusunda sorumluluk yüklenmesi gerektiğini vurgulayan Tüzel, Cumhur İttifakı’nın kaybetmesi halinde demokrasinin ilerletilmesi yönünde ileri bir kazanım sağlanacağını dile getirdi.

‘ACİL GÖREVİMİZ EMEKÇİLERİ SINIFIN SAFLARINDA BİRLEŞTİRMEK’

Ekonominin krize doğru sürüklenmesinin toplumda büyük bir tepki yarattığını ifade eden Tüzel, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Gelinen son süreçte, Emek partisi olarak bizler ülke halklarının bağımsızlığı özgürlüğü eşitliği için işçi sınıfı başta olmak üzere tüm emekçilerin üzerindeki yoğun baskıların kaldırılması için, OHAL’in sona erdirilmesi ve KHK’lerin iptal edilmesi için sıfır baraj temelinde ülkenin en geniş demokrasi güçlerini birleştirmeye çalıştık. Tüm taraflarla görüştük, ayrımsız birliği savunduk, ancak CHP ve HDP’nin kendi ihtiyaçları merkezli tutumları nedeni ile geniş ittifak cephesi dağıldı. Geçmişi uzun süre tartışmak mümkündür. Bizler bu gün geçmişi tartışarak vakit geçirmek istemiyoruz. Bizler mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev insanlarımıza mevcut tehlikeyi anlatmayı, onları birleşmeye çağırmayı, onlarla kalıcı ilişkiler kurmayı sınıfın saflarına kazanmayı acil görev olarak görüyoruz.”

Emek Partisi olarak HDP ve Demirtaş’a oy vereceklerini açıklayan Tüzel, “24 Haziran’ı emekçiler için bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Tek adam tek parti diktatörlüğünün kurumsallaşmasının engellenmesi, özgürlüķçü bir anayasanın yapılmasını acil ihtiyaçlar ve öncelikler olarak görüyoruz. Grev yasakçılarına hak etkileri cevabı 24 Haziran’da hep birlikte vereceğiz” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 17:28

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