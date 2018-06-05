Bolu ve Bursa'da HDP'ye saldırılar düzenlendi

Bolu'da seçim çalışmaları kapsamında parti binasına bayrak asmak isteyen HDP yöneticileri ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı üzerine parti binasına sığınan HDP’liler ışıkları kapatarak kapıları kilitledi. Aralarında MHP Bolu 1. sıra milletvekili adayı Adem Evcil ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgün’ün de buluınduğu saldırgan grup HDP flamalarını indirerek ateşe verdi. Saldırganlar daha sonra ‘Ülkücü yemini’ edip dağıldı.

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜ 'YAŞANACAKLARDAN SORUMLU DEĞİLİM' DEDİ İDDİASI

Bolu’nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde tüm siyasi partilerin bayraklarının asılı olduğu alanda bulunan HDP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının önüne gece saat 01.00 sıralarında HDP bayrakları asıldı. Mezopotamya Ajansının iddiasına göre bayrak asılmasına izin vermeyen Bolu Güvenlik Şube Müdürü “Buraya bayrak asarsanız sizi gözaltına alırım. Yaşanacaklardan da ben sorumlu değilim" dedi. Polisin bu sözlerinin ardından yaklaşık yüz kişilik ülkücü bir grup parti binası önünde toplandı.

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MİLLETVEKİLİ ADAYI VE ÜLKÜ OCAKLARI İL BAŞKANI DA SALDIRGANLAR ARASINDA

Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre Saldırı nedeniyle HDP’liler parti binasının içine girip ışıkları kapatarak, kapıları kilitledi. Bu sırada aralarında MHP Bolu 1. sıra milletvekili adayı Adem Evcil ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgün’ün de bulunduğu kalabalıktan bazıları HDP flamalarını indirdi. Grup daha sonra bu flamaları ateşe verdi.

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'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LEHİNE SLOGAN ATTILAR'

Mezopotamya Ajansı'na bilgi veren HDP Bolu İl Örgütü temsilcileri, saldırganların iktidar ve cumhurbaşkanı lehine de sloganlar attığını söyledi.

İYİ Parti standına saldırı: 1'i ağır 9 yaralı

'TELSİZ SESLERİ DE GELİYOR, POLİS İZİN VERİYOR'

Saldırı anında il binasına sığınan partililer, bayrakların yakıldığı anı cep telefonları ile kaydettiler. Mezopotamya Ajansının paylaştığı görüntülerde çekimi yapan partilinin "Ya bak telsiz sesleri de geliyor. Polis izin veriyor. Allah aşkına ya" dediği duyuluyor.

'TEPKİMİZİ ORTAYA KOYDUK' DİYEREK OLAY YERİNDEN AYRILDILAR

Saldırganlardan İsmail Akgün, kendilerinin tepkilerini ortaya koyduklarını savunarak bundan sonra olayın güvenlik güçlerine intikal ettiğini, onların gerekeni yapacağını söyledi. Grup ‘Ülkücü yemini’ ettikten sonra ellerini kollarını sallayarak olay yerinden ayrıldı. (HABER MERKEZİ)

Bursa'da İYİ Parti seçim standına ikinci saldırı

BURSA’DA HDP STANDINA SALDIRI

HDP’nin Bolu il binasından sonra Bursa Karacabey’de stant açan HDP’lilere de bir grup saldırıda bulundu.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında stant açan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyelerine ırkçı sloganlar atan bir grup saldırdı. Polis, saldırıyı izlemekle yetinirken, Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafları ile partinin bayrak ve afişleri yırtıldı. Tekbir çekerek saldıran grup, bir süre ırkçı içerikli sloganlar attı.

Standa saldıranlar gözaltına alınmazken, HDP'li Uğur Şahin gözaltına alındı. (MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 21:53

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