Muharrem İnce: Benim rakibim kim biliyor musunuz, prompter

Muharrem İnce: Adıyaman tütününde zehir var da Amerikan tütününde vitamin mi var?

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce , Ankara Sincan Lale Meydanı'nda yurttaşlara seslendi.

Muharrem İnce burada yaptığı konuşmada Erdoğan’a prompter göndemelerini sürdürdü: Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz, rakibim prompter, prompter. Millet de sanıyor ki Türkiye’nin en büyük hatibi ama camdan okuyor camdan. Diyarbakır’da Kürt sorununu çözmek için candan konuşan biri lazım camdan konuşan değil.

İMAM HATİPLERİ NEDEN KAPATAYIM?

Cumhurbaşkanı seçildiğinde imam hatipleri kapatmayacağını ifade eden İnce, “Cumhurbaşkanı seçildiğimizde dayatma yok, akıllı liyakat sahibi insanlarla çalışacağız. Ben imam hatip liselerinde 3 sene öğretmenlik yaptım neden kapatayım? Bir muhafazakar aile derse ki benim çocuğuma bir saat hadis, bir saat kelam istiyorum derse koyarız o dersi sorun değil. Öbürü de diyor ki ben istemiyorum. İstemiyorsan zorla bir şey yok ama sizin çocuklarınıza yurt bulmak devletin görevi” dedi.

İNCE: ADIYAMAN TÜTÜNÜNDE ZEHİR VAR DA AMERİKAN TÜTÜNÜNDE VİTAMİN Mİ VAR?

İnce konuşmasına şöyle devam etti: Bu bölgede AK Partili kardeşlerimin olduğunu biliyorum. O kardeşlerimin vicdanlarına sesleniyorum Adıyaman'da şunu söylüyorlar: Tütün ekiyorduk. Artık ektirmiyorlar. Niye. Amerikan şirketleri izin vermiyor. Tütünün zararlı olduğunu ben de biliyorum. Adıyaman tütününde zehir var da Amerikan tütününde vitamin mi var? Erdoğan her şeye zararlı. Bunlardan size hayır yok. Bunlar emperyalistlerin uşağı olmuş. Bunlar Türkiye'yi Washington'tan Moskova'dan yönetiyorlar. Ben Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim.

‘ALLAH’IN GÜNEŞİ VARKEN AMPÜL’E GEREK YOK’

“Evde koltukları 16 sene aynı yerde tutar mısınız? İşte şimdi değiştirme sırası. Tamam mı? (Tamam) sesleri. Dışarıdakiler kararsız gibisiniz, ya Allah’ın güneşi varken Ampül’e gerek yok. Siz de yardımcı olacaksınız. Komşuyu teyze kızını ikna etmek size ait.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 13:27

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