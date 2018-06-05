Genç seçmenler: Adaylar işsizliği, gençlerin durumunu görsün

Adana’nın Seyhan ilçesinde vatandaşlarla 24 Haziran seçimlerini konuştuk.

Adnan KARATAŞ

Adana

24 Haziran’a sayılı günler kala seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu sefer ki istikametimiz Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi. Mahalle 1990’lardan itibaren savaş ve ekonomik nedenlerle Kürtlerin göç ettiği mahallelerden biri. Cadde üzerindeki kahvelerde seçimleri soruyoruz. AKP’ye oy verenler de vermeyenler de ekonomiden yana dertli. Gençler en büyük sorunun işsizlik olduğunu söylüyor ve adayların kendilerini görmek istediğini belirtiyor. AKP’nin vaatlaerine inanmadıklarını söyleyen yurttaşlar, “Onların Kürt halkına ve Alevilere verecek bir şeyi yok” diyor.

İlk olarak HDP seçim bürosunda 54 yaşındaki Yaşar Aslan ile görüşüyoruz. Belediyede taşerondan emekli Aslan. Alevi bir Kürt olduğunu belirterek giyor söze. HDP’ye ve Demirtaş’a oy vereceğini söylüyor.

AKP’nin vaatlerini ise inandırıcı olmadığını belirtiyor: “Ben bir Alevi olarak AKP’nin Cemevlerine statü tanıyacağına inanmıyorum. Yapacak olsa 16 yılda yapardı. Alevilere vereceği hiç bir şeyin olmadığını biliyorum.”

‘YA PADİŞAHLIK GELECEK YA DA BİTECEK’

Her kahvede gündem seçim. Cadde üzerinde Sivaslılar kahvesindeyiz. Ahmet Çalık’ın yanına oturuyoruz. 55 yaşında, emekli sağlık memuru Çalık. “Seçimlerde AKP ve Erdoğan iktidarı artık yıkılmalıdır” diyerek başlıyor. Bu nedenle de oyunu ya CHP’ye ya da İYİ Partiye vermeyi düşündüğünü söylüyor. İşsizliğin arttığını, doların sürekli arttığını söylüyor ve ekliyor “Üretim hiç yok. Bu seçimlerde padişahlık ya gelecek ya da bitecek. Tek adama karşıyım.” HDP’nin baraj altında kalmaması gerektiğini de düşünüyor Çalık, “Selahattin Demirtaş’ ın içeride olması adaletin yoksunluğunu gösteriyor.” Mahallede vatandaşın artan baskılardan dolayı fikirlerini söyleyemediğini belirten Çalık, “İnşallah her şey istediğimiz gibi olur ülke düze çıkar yoksa sonumuz kötü” diyor.

‘OHAL’ İ HUKUKSUZ İŞLER İÇİN KULLANIYOR’

Hemen yan masada oturan Metin Yalçın’ın yanına geçiyoruz. 31 yaşında Yalçın, taksicilik yapıyor. İnsanların geçim sıkıntısı çektiğini söyleyen Yalçın, bu nedenle de hükümetin değişmesi gerektiğini belirtiyor. Şöyle devam ediyor Yalçın: “Küçük esnaf artık bitti, insanlar borçla ev geçindiriyor. Hükümet ‘Köprü yaptık’ diyor ama köprünün parası bizden çıkıyor. Ben de geçimimi sağlayamıyorum. Her şeyin vergisi çıkmış. Hükümet halkı açlıkla terbiye etmeye çalışıyor. Oyumu kardeşlik için HDP ve Selahattin Demirtaş’ a vereceğim. İkinci tura Demirtaş kalamaz Muharrem İnce kalırsa oyumu ona vereceğim.”

Tam masadan kalkacakken 70 yaşlarında bir amca bırakmıyor. Konuşmak istediğini söylüyor.

HDP’ye dönük baskılara dikkat çekiyor: “HDP’de siyaset yapan herkesi toplayıp içeri atıyor. Ama bu sefer umduklarını bulamayacaklar. AKP-MHP ile birleşerek etrafındaki Kürtleri kaybetti. OHAL’ i hukuksuz işleri yapmak için kullanıyor.”

‘TÜM SİYASİLER GENÇLİĞİ GÖRMELİ ONLARA KULAK VERMELİ’

Oradan çıkıp Dersimliler kahvesine geçiyoruz. İki gencin oturduğu masaya geçiyoruz.

Gençlerde birinin adı Bekir, 22 yaşında elektrik ustası. Fakat şu anda işsiz. Diğeri Özgür, 21 yaşında, yufkacılık yapıyor o da. HDP’ ye ve Selahattin Demirtaş’a oy vereceklerini söylüyorlar.

Gençlerin en büyük sorununun işsizlik olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle gençlerin uyuşturucu gibi bağımlılıklara yöneldiğini söyleyip ekliyorlar: “Adaylar gençleri duymalı.”

Oradan mahalleye doğru ilerliyoruz. Bir pastanede çalışan Rahşan Şirin ile konuşmaya başlıyoruz. İşsizilik yüzünden bir yıl önce Mardin’den buraya göçmüşler. Eşi engelli, çalışamıyor.

“Maaş bağlatmak için başvuru yaptık ama olumsuz yanıt verildi” diyerek ekliyor: “4 çocuğuma hem anne hem baba olmak için çalışıyorum. AKP’ye oy vereceğim. 3 yıldır AKP üyesiyim. Belki artık ekonomi daha iyi olur.”

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 23:31

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