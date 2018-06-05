Hakkari'de konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Benim de geçmişim Kürt” diyerek inkar ve asimilasyon politikalarına son verdiklerini iddia etti

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin düzenlediği Hakkari mitingine katıldı.

'KOYDUKLARI YASAĞI KALDIRMAYI MÜJDE OLARAK SUNDU'

Konuşmasına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, yönetime geldiklerinde tüm yayların yasaklı olduğunu ve kendilerinin yasakları kaldırdığını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından; "Nisan ayında tüm yaylalar serbest olacak" açıklamalarının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala yaylalar kullanıma açılmazken, Yıldırım kendilerinin yasak koyduğu 153 yayla yasağının kaldırıldığını Hakkari'ye müjde olarak sundu. Yıldırım'ın yaylalarla ilgili açıklama yaptığı sırada miting alanında bulunan çok sayıda kişi alanı terk etti. Yıldırım ise bir süre duraksadıktan sonra konuşmasına devam etti.

'ASİMİLASYON VE İNKAR BİTTİ'

Kendi geçmişinin de Kürt olduğunu iddia eden Yıldırım, asimilasyon ve inkar politikalarının bittiğini söyledi. Yıldırım, "Bizim Kürtlerle ilgili bir derdimiz yok. Onlar bizim kardeşimizdir. Benim de geçmişim Kürt. Kürt olduğunuzu gururla söyleyin. Biz göreve geldiğimizde insanlar Kürtçe bile konuşamıyordu. Şimdi TRTKurdi var. İnkarla bir yere varılmaz. Asimilasyonu rafa kaldıran bir parti ve bir Recep Tayyip Erdoğan var" dedi.

Yıldırım, "Amerika'sı, Avrupa'sı bir olmuşlar 'Kürtlere bir devlet kuralım' diyorlar. Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları. Başka kapıya gidin" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

♦ "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 20:15

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