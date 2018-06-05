Akşener: Saha başka bir şey söylüyor, ikinci tura kalacağım

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı ve partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener , Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

İşte Meral Akşener'in konuşmasından satır başları:

Meral Akşener ''Medyada bir karartma olduğunu biliyorum, eğer medyada görünemiyorsanız başka yol buluyorsunuz, halka gidiyorsunuz. Yazılı basında yoksanız bile o şehir sizi konuşuyor. Öyle bir yolla bu işi çözüyorsunuz. Siyasetçi bir yol bulur'' dedi. Akşener ''ABD'li bir siyahi siyasetçi iki kat fazla çalıştığını açıklamıştı. Biz de iki kat fazla çalışıyoruz'' dedi.

'Muharrem İnce Meral Hanım'ın gazını kaçırdı'' diyenlerin yorumu sorulunca Akşener '' Bizim kitlelerimiz farklı. Sürekli kaybetmekten kendini kötü hissettiren seçmene İnce kendini iyi hissettirdi. Ama benim hitap ettiğim kitle merkez sağın muhafazakar kitlesi. Bir gaz kaçırma söz konusu değil. Sadece CHP seçmeninin mutlu olduğu bir süreç bu. CHP'nin altı oka evet basacak seçmeninin söylense de verdiği yer partisidir. CHP içinde yer alan Batıdaki merkez sağ seçmen bizde duruyor.'' cevabını verdi. Akşener, ''İç Anadolu'da da saha gözlemi ve anket sonuçlarında şaşırtıcı ilgi var. Adana'da, Hatay Samandağı'nda gördüğüm ilgiden çok mutluyum. Teşekkür ediyorum'' dedi.

''Size örgütünüzden birkaç kişiye FETÖ ile bağlantılı soruşturma açıldı, size bu suçlama nerden çıktı'' sorusuna Akşener, ''MHP'nin genel başkanlığına soyunduğumdan beri bu bana söyleniyor. Bu siyasetli kılıklı insanlar devamlı dedikodu yaptılar, ellerindeki belgeleri savcıya veremediler. Olağanüstü hal şartlarında bunu yapmaları mümkündü, ben elinde bilgi belge olanlar savcılığa başvursunlar dedim, iftiralarını ispatlayamayan şerefsizdir. FETÖ'den talimat aldığımı söylediler. Ben kimim ki dokunulmazlığım yok. Bizim içimizde FETÖ'den tutuklanan yok.'' dedi. Meral Akşener ''Bizim örgütümüz içinde FETÖ'cülükten tutuklanan yok yıllarca FETÖcüler ile mücadele etmiş ağır ceza hakimi arkadaşımız Hakbankası ile ilgili bir tweet attı, Halkbankası itibarı sarsıldığı gerekçesi ile davacı oldu, şimdi tutuklu.'' açıklamasını yaptı.

Akşener ''FETÖ mücadelesi yapıldığı iddia ediliyor. Habire aldatılan arkadaşlar teflon tava gibi üzerine bir şey yapışmayacağını zannediyorlar. Şimdi bu teflon tavayı atma vakti geldi, çizilmeye yapışmaya başladı. Tayyip Bey'in damadı FETÖ okulundan mezun aynı zamanda bakan. Bir taraftan FETÖ mücadelesi yapılıyor bir taraftan Meral Akşener FETÖ'cü deniyor, her şey ortada.'' dedi.

Akşener 15 Temmuz davası ve erlerin o günkü eylemlerine dair de ''Bu çocuklar daha beş günlük er, siz de askerlik yaptınız, komutanı hadi şuraya deyince ne diyebilir? Mehmet hapiste komutanlar ne yaptı, bu işlerin sorumluları nerede? 18 yaşında insan bilir mi bunu? Silah mı çekmiş hayır. Bu çocuklar devlete emanet edilmiş. Kendilerine emanet edilen çocukları ziyan ettiler. Kim bana FETÖ'cü diyorsa ya kiriptocudur ya da çevresinde derin FETÖ'cüler vardır.'' ifadelerini kullandı. Kerim Çoraklı'nın tutuklanması ve FETÖ bağlantısı iddialarına ilişkin ''Ankara il başkanlığının resmi sigortalı çalışanı. Tanıdığım sevdiğim bir genç. Bahçeli'nin söylediği sözleri tweet haline getirdiği ve attığı için gözaltında.'' dedi. Akşener, ''Kerim Yılmaz ise Halkbankası'nı sikayetinden dolayı gözaltında. FETÖ'cü arayan nereye mensupsa aynaya baksın orada liderlerini, başkanlarını görürler.'' şeklinde konuştu. '

Akşener ''Saha başka bir şey söylüyor. Tayyip Bey rakibini seçti. CHP'nin adayını rakip olarak seçti. Bir de cinsiyet olarak da kadın. Bana para diyemiyorlar, pul diyemiyorlar. İlk turda göreceksiniz seçmen sağ duyulu, irfan ıyüksektir. Ben ikinci tura kalıyorum. Sayın Erdoğan ile o zaman... 24 yıldır bu ülkede aktif politikada yaşayan tek kadınım, bu insana bir göz sağlıyor.'' dedi.

Çatı aday olarak Abdullah Gül'e ikna olmayışına dair de ''Abdullah Beyi çatı grubunda isteyen farklı kişiler varmış. Birbirine benzemeyen grup. Onları nsöylediği HDP'nin de bu işe razı olduğu şeklinde. Burayı kim bozdu? Akşener bozdu. Yan yana gelemeyecek çok sayıda kişi ben bir prensip açısından hayır dedim. Sırrı Süreyye Önder, ilk dillendiren... Kürtlerin bana oy vermeyeceğini. İkinci turda da Tayyip bey ile el sıkışacağımı söylüyorlar.'' dedi. Akşener ''Şırnak'taki o gencin Muş'ta pastanesi olan o gencin benim erafımdakilere bakıp 'Bu kadına sahip çıkın, Türkiye kokuyor' diyen o genci ters tepmek olur. Kürtlerin oyu ceplerinde diye bir şey yok. Geçmişin merkez partilerine benzeyen ama yüzyıla uygun bir siyasi parti lazım dediler yola çıktık. Herkes katkıda bulundu. Partimizin binası kiralık. 80 bin civarında aylık kira ödüyoruz. Koltuğunu biri aldı imece usulü.'' dedi. Akşener ''Paraya dair ne varsa çok pahalı oldu, maneviyete dair ne varsa ucuzladı. Komşuluk ucuzladı yok. Komşuluğun dayanışmanın ne olduğun unuttu bizi yönetenler biz bunu bozduk. Kampanya devletin kontrolünde benim ki çok büyük değil. Mali gücümüzün ne kadar yeteceği konusunda endişelerim vardı. Seçime sokulmazsın diyorlardı apar topar seçime geldik. 'Şimdi de ikinci tura kalabilecek mi dur bakalım' diyorlar. Dur bakalım gidiyoruz. Özel uçaklara bindiğim söyleniyor. Normal uçak ile gidiyorum.'' ifadelerini kullandı. Akşener ''4 polis kuruyor beni. Resmi olarak. Otel ücretlerimi ben kendim ödüyorum. 7 ay evvel parti kurlduğunda sallanan masalarda çıktım konuştum sonra platformlara döndü. AK Parti'de 5 tane TIR gördüm. Dolayısıyla minimumda tutarak bir sistem oluşturduk. AK Parti'nin başlangıcını biliyorum ben. Belediyeler üzerinden geldiğinde para vardı. Biz de devlet parası yok'' dedi.

"S-400’lerle ilgili bir duyumum var. Umarım doğru değildir. Büyük bir güvensizlik neticesinde sarayın korunması için alındığına dair bir duyumum var. Umarım doğru değildir."

''İşsizliği düşüreceğim. Özel sektör devlet beraber yapacak. Her yere üniversite açıldı. Bizim ekonomiye bakışımız önce hukukun üstünlüğü, adaletin sağlanması, ekonomi diğeri de eğitim. Demokrasinin doğru işlemediği OHAL içerisinde seçim yaptığımız için böyle bir alanda insanların nefes almasını sağlamak lazım, o zaman insanları üretken hale getirirsiniz. İstanbul'da yapılan havalimanı tamamen şahısların ve yolcu garantili. Köprülerden 8 liraya geçiyoruz, bunu devlet yaptı devlet borçlandı neyle vatandaşın parasıyla.''

'Önce OHAL'i kaldıracağım. Bir parlamenter sistem için Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ile görüştüm. Bu sistemi iyileştirerek hangi tarihlerde milletimize sunacağız bunun yol haritasını çizeceğiz''

''Türkiye'de 1997'de 5+3 kesintisiz eğitim Türkiye'yi bu günlere getirdi. İmam Hatipler o gün meclise gelebilseydi bu gün eğitimimiz bu şekilde olmazdı. Bugün İmam Hatiplere öğrenci göndermek için bütün okullara tükürdü. İş bilmezlik cehalettir ya da bilerek dün siz bizim bu alanımıza yanlış yaptınız biz de sizin bu alanınıza yanlış yaparız olabilir. Ya budur ya da cehalettir.''

''Her yıl müfredattaki değişikliklere son veriliyor. Milli ve manevi değerlerini öğrenen, bilen tercihlerini de veren. Mezun ettiğimiz çocukların uluslararası yaşdaşları ile rekabet ediyorlar mı, öyle bir eğitim verbiliyor muyuz? Aziz Sancar Mardin Lisesi'nden mezun oldu NOBEL aldı. Kim bilir nasıl cin gibi, zeki çocuklarımız var. Bunları bulmaya yönelik bir öğretim sistemi olmalı.'' (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 00:19

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