Seçim Günlüğü (31 Mayıs 2018) - AYM'den CHP'ye ret

AYM, CHP'NİN İPTAL BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin 24 Haziran seçimleriyle ilgili başvurusunu 15'e 2 oyla reddetti.

AYM, CHP'nin iptal başvurusunu reddetti Anayasa Mahkemesi, CHP'nin seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti.

ADİL SEÇİM PLATFORMU ŞAİBESİZ SEÇİM İÇİN ÇALIŞACAK

24 Haziran seçimlerinde, oyların güvenliğini sağlamak için Sandık Güvenliği Koordinasyon toplantısında bir araya gelen siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, emek ve meslek örgütleri oluşturdukları Adil Seçim Platformu adına açıklama yaptı. Dilşat Arpacıoğlu tarafından yapılan açıklamada amaçlarının seçimin adaletli bir şekilde yapılması olduğunu belirtildi.

Adil Seçim Platformu şaibesiz seçim için çalışacak Ankara'da siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, emek ve meslek örgütleri seçim güvenliğini sağlamak için bir araya geldi.

BEKAROĞLU: MECLİS ÇOĞUNLUĞU MUHALEFETTE

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: Erdoğan'a da giden son rakamlara göre Meclis çoğunluğu 320 milletvekiliyle muhalefetin elinde.

Bekaroğlu: Son rakamlara göre Meclis çoğunluğu muhalefette CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ellerindeki son ankete göre muhalefetin 320 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu elde edeceğini söyledi.

AKŞENER'DEN MİLLET İTTİFAKI'NA TOPLANTI ÇAĞRISI

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 'Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı çağrısı yaptı.

Meral Akşener, katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi. Akşener, parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceğini söyledi. (Ankara/DHA)

PERİNÇEK: BİZİM 2. TURA KALACAĞIMIZ KESİN

Perpa İş Merkezi yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, 'Bizim ikinci tura kalacağımız kesin' iddiasında bulundu.

Doğu Perinçek: Bizim ikinci tura kalacağımız kesin Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, 'Bizim ikinci tura kalacağımız kesin' dedi.

HÜDA PAR: SEÇİMLERE ŞAİBE BULAŞMAMALI

HÜDA PAR, YSK'nin sandık taşıma kararını değerlendirdi: Bazı illerin seçmen listeleri verilmedi. Kimin, hangi sandıkta oy kullanacağı belli değil. Seçimlere şaibe bulaşmamalıdır.

HÜDA PAR'dan sandık taşıma yorumu: Seçime şaibe bulaşmamalı HÜDA PAR, YSK'nin sandık taşıma kararını değerlendirdi: Bazı illerin seçmen listeleri verilmedi. Kimin, hangi sandıkta oy kullanacağı belli değil.

YSK KESİN ADAY LİSTESİNİ AÇIKLADI

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. YSK'nin kesin aday listesine göre seçimlere 8 parti ve 68 bağımsız katılacak.

24 Haziran seçimleri için kesin aday listesi Resmi Gazetede yayımlandı 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

SUMİTOMO İŞÇİSİ: BENİM CANIMI JAPON KADAR DÜŞÜNMEYENE OY VERMEM

Sumitomo lastik fabrikası işçileriyle seçimi konuştuk. Bir işçi 'Benim canımı Japon kadar düşünmeyene de onunla iş birliği yapana da oy vermem' diyor.

Sumitomo işçisi: Benim canımı Japon kadar düşünmeyene oy vermem Sumitomo lastik fabrikası işçileriyle seçimi konuştuk. Bir işçi 'Benim canımı Japon kadar düşünmeyene de onunla iş birliği yapana da oy vermem' diyor.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE SEÇİM GÜNDEMİ: EĞİTİM BÜTÇESİ BİZE YANSIMIYOR, MEZUNLAR İŞSİZ

Seçimin Gaziantep Üniversitesindeki (GAÜN) öğrencilere nasıl yansıdığını anlamak için kampüsü dolaştık. 40 bin dolayında öğrencinin bulunduğu üniversitenin, farklı fakültelerinden konuştuğumuz öğrencilerin siyasi tercihleri farklı olsa da üniversite mezunlarının işsiz kalması, eğitime ayrılan bütçenin kendilerine yansımaması öğrencilerin dilinde. Ekonomik tıkanıklığa da dikkat çeken öğrenciler, ülkenin halini gördükçe strese girdiklerini belirtiyorlar.

GAÜN'de seçim gündemi: Eğitim bütçesi bize yansımıyor, mezunlar işsiz Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle 24 Haziran seçimlerini konuştuk. Öğenciler, üniversite mezunu işsiz ordusuna katılmaktan endişeli.

MUHARREM İNCE, HABERTÜRK'TEYDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'deki 'Türkiye'nin Nabzı' programında Didem Yılmaz'ın moderatörlüğünde gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce: Ben bu yetkilerimi kullanmayacak mıyım, kullanacağım CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'deki 'Türkiye'nin Nabzı' programında konuştu.

HDP EŞ BAŞKANLARI FOX TV'DE SORULARI YANITLADI

YSK’nin, HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden telefonla bağlanmasına izin vermediği FOX TV’deki “Liderler FOX’ta” programı HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılımıyla gerçekleşti.