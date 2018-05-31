Adil Seçim Platformu şaibesiz seçim için çalışacak

Ankara'da siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, emek ve meslek örgütleri seçim güvenliğini sağlamak için bir araya geldi.

24 Haziran seçimlerinde, oyların güvenliğini sağlamak için Sandık Güvenliği Koordinasyon toplantısında bir araya gelen siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, emek ve meslek örgütleri oluşturdukları Adil Seçim Platformu adına açıklama yaptı. Bülent Ecevit Parti Okulu'nda yapılan açıklamayı okuyan Dilşat Arpacıoğlu, amaçlarının seçimin adaletli bir şekilde yapılması olduğunu belirtti.

ADİL SEÇİM PLATFORMU 56 MİLYON OYU KORUYACAK

Milyonlarca seçmenin dileği, beklentisi doğrultusunda, ülkemizde adil ve güvenli bir seçim ortamının sağlanması, 24 Haziran seçimlerinde halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için güçlerini birleştirdiklerini söyleyen Arpacıoğlu, “Aynı dileği, beklentiyi paylaşan siyasi partilerin de güçlü katılımıyla Adil Seçim Platformu’nu oluşturduk”dedi.

Temel hedeflerinin, hangi partiye oy verirse versin her seçmenin oyunun kullandığı gibi çıkması olduğunu söyleyen Arpacıoğlu, “Seçimin adaletli bir şekilde, güvenlikle sonuçlanmasının 56 milyon seçmenin her birinin isteği olduğuna inandığımız için güçlerimizi birleştirdik”diye konuştu.

Adil bir seçimin herkes için hayati önem taşıdığını bilerek çalıştıklarını söyleyen Arpacıoğlu, bu birlikteliğin ülkenin siyasi tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekerek, seçmenlerin seçim güvenliğiyle ilgili endişelerini gidermek adına önlemlerini sıraladı.

‘TEK BİR SANDIK BOŞ KALMAYACAK’

Adil Seçim Platformu katılımcısı tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil inisiyatiflerinin sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmelerini hep birlikte yaptıklarını söyleyen Arpacıoğlu, “Tek bir sandık boş kalmayacak şekilde”çalıştıklarını ifade etti.

Seçim öncesi eğitim alan ve alacak yüz binlerce görevli ve gözlemcilerinin sandık başında olacağını söyleyen Arpacıoğlu, “Türkiye'de her sandıkta var olacağız, her seçmenin iradesi endişeye mahal vermeyecek şekilde sonuca yansıyacak. Yasanın tanıdığı bütün gözetim, denetim yetkileri ile donanmış, sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerimizle bütün sandıklarda görev alacağız”diye konuştu.

‘TAŞINAN HER SANDIK BAŞINDAKİ GÖREVLİ SAYISI 3 KATINA ÇIKACAK’

YSK'nın Doğu ve Güneydoğu’da 19 ili kapsayan sandık taşıma ve birleştirme adı altında 170 bine yakın seçmenin iradesinin sandığa yansıması ile ilgili endişe yaratan bir karar verdiğini dile getiren Arpacıoğlu, “Taşınsa da, birleştirilse de ülkenin her köşesindeki tüm sandıklara hep birlikte sahip çıkacağız. Bu sandıklarda oy kullanacak seçmenlerin sandıklara erişimi için gerekli tüm tedbirleri birlikte alacağız. Sorumlu kişi ve kurumların adil olmaları için ve seçim güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirmeleri için çalışacağız. Taşınan her sandık başındaki görevli sayımızı üç katına çıkaracağız”dedi.

‘AVUKAT MÜŞAHİT SANDIK GÖREVLİSİ OMUZ OMUZA ÇALIŞACAK’

Sandık başında görev alacak herkes için teknolojik ve lojistik imkanların da sağlanacağını ifade eden Arpacıoğlı, “Gün içinde yurdun dört bir yanında binlerce avukatımız, sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz ve okul sorumlularımız omuz omuza çalışacak. Ankara’da kuracağımız 'Ortak Basın ve İletişim Merkezi'mizde tüm sandık başlarından, doğrudan alacağımız bilgileri, seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye'ye duyuracağız. Seçim sonuçlarının medya eliyle manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz”diye konuştu.

‘VERECEĞİNİZ BİR OY TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK’

Adil Seçim Platformu olarak diğer tüm seçmenlere de bir çağrı yapan Arpacıoğlu, “Tüm seçmenleri seçme haklarını tam olarak kullanmaya, sandıklara sahip çıkmak üzere yola çıkan bizlere destek olmaya çağırıyoruz. Bir oydan bir şey olmaz demeyin, vereceğiniz bir oyun Türkiye’nin kaderini değiştirebileceğini unutmayın, mutlaka ama mutlaka gelin ve oyunuzu kullanın. Hemen, kendinize yakın hissettiğiniz bir siyasi partiye ya da seçim güvenliği ile ilgili çalışan bir inisiyatife gelin ve görev alın. Resmi görev almamış olsanız da oy kullandığınız sandık başında durmanın hakkınız olduğunu unutmayın, ne olursa olsun sandık başından, kesinlikle ayrılmayın. Seçim öncesinde, sırasında ve sonrasında açıklamalarımızı takip edin. Yaygınlaştırmamıza destek olun”dedi

Arpacıoğlu, bütün güçleriyle sandık başında olacaklarını söyleyerek, “Kime oy verirse versin, tüm vatandaşlarımız müsterih olsun ki onların oyu bizim oyumuzdur, onurumuzdur”şeklinde ifade etti.

YENİ BİR GÖREV ‘MÜŞABİT’

Açıklama sonrası sorulara cevap veren Onursal Adıgüzel, teknolojinin bütün gerekliliklerinden yaralanılacağını belirtirken web ve mobil tabanlı işlemlerle de oyların kontrol edileceğini söyledi. Adıgüzel, seçim günü medyanın görüş ayırt etmeden doğru bilgilendirme yapması gerektiğine dikkat çekerek, “Alternatif medyaya da her zaman güveniyoruz. Olası uygulanacak sansürü de bir şekilde yok edeceğiz.” dedi. İktidar tekelinden gelecek olan manüpilasyonlara karşı da muhabir-müşait karışımı “müşabit” görevlendireceklerini ve bu kişilerin her sandıktan gün içinde bilgi geçeceğini söyledi.

KATILIMCILAR

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Emek Partisi (EMEP), DİSK, KESK, Atatürkçü Düşünce Derneği, Demokrasi İçin Birlik, Sandık Gücü, Sensiz Olmaz, Seçim Süreci Meclisleri, Memleket Biziz, Birleşik Haziran Hareketi, Oyum Güvende, Hak ve Adalet, Hürriyet Hareketi (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 15:18

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