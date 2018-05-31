Valilikler itiraz etti, taşınan seçmen sayısı 170 bine çıktı

19 ilde 145 bin seçmenin taşınmasına karar veren YSK, valiliklerin itirazı üzerine bu sayıyı 170 bine çıkardı.

Seçimlere 24 gün kala sandık güvenliği tartışmaları YSK’nin uygulamaları nedeniyle büyüyerek sürüyor. Birkaç gün önce 19 ilde 145 bin seçmenin taşınmasına karar veren YSK, valiliklerin itirazı üzerine bu sayıyı 170 bine çıkardı. Bir günde taşınacak seçmen sayısını 20 bin arttıran YSK, HDP’nin yaptığı itirazı ise değerlendirmedi. 1990’lı yıllarda yaşanan olayların gerekçe gösterildiği taşıma kararlarında, HDP’ye yüksek oyların çıktığı köyler taşınmış olacak.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, valilik ve seçim kurullarından güvenlik gerekçe gösterilerek yapılan sandık taşıma taleplerini il il ayrıntılarıyla ele aldıklarını, 19 ilde 144 bin seçmenin taşınmasına yol açacak karar verdiklerini duyurdu. YSK taşıma kararlarını alırken seçmen sayısı ve mesafe durumunu göz önüne alarak değerlendirme yaptı. Kararlarda azami olarak seçmenlerin yürüyebileceği 5 kilometre esas alındı. Bunun üzerindeki talepler geri çevrildi. Yine seçmen sayısı yüksek sandıkların taşınmasına da izin çıkmadı.

20 BİN SEÇMEN DAHA TAŞINACAK

YSK’nin aldığı bu karara hem HDP’den hem de sandık taşıma talebinde bulunan valiliklerden itiraz geldi. HDP taşıma kararlarının seçmenin sandığa gitme oranını düşüreceğini belirterek kaldırılmasını talep ederken, valilik başvuruları doğrultusunda arttırılmasını talep etti.

YSK bu itirazları değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre valiliklerin itirazlarının bir kısmı daha kabul edildi. Tam sayı verilmezken taşıma kararı verilen sandık sayısının arttığı, bu çerçevede taşınacak sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısının da 145 binden 165 binin üzerine çıktığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 17:51

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