HÜDA PAR'dan sandık taşıma yorumu: Seçime şaibe bulaşmamalı

HÜDA PAR, YSK'nin sandık taşıma kararını değerlendirdi: Bazı illerin seçmen listeleri verilmedi. Kimin, hangi sandıkta oy kullanacağı belli değil.

​Diyarbakır'da bağımsız milletvekili adayı olan HÜDA PAR eski Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında DHA Diyarbakır bürosunu ziyaret etti.

Yapıcıoğlu, parlamento seçimlerine bağımsız adaylarla giren Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR), AKP ile arasında geçen ittifak görüşmelerini anlattı.

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AKP ile görüşmelerinde HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na dahil edilip edilmemesinin de gündeme geldiğini söyleyen Yapıcıoğlu, kendilerinden Numan Kurtulmuş ve Has Parti gibi ilhak etmelerinin beklendiğini bu yüzden ittifakın gerçekleşmediğini söyledi. Yapıcıoğlu, ittifak konusunda MHP'nin engel olduğu iddialarına da yanıt vererek, “Bu konuda bir şey diyemem. Kendi aralarında ne konuştuklarını bilemem. Bilmediğim bir konuda yorum yapmak istemem. Eğer biz ittifakı kabul etmiş olsaydık bugün, AK Parti'nin listesinde gösterilmiş olabilirdik. Ama bizim istediğimiz bu değildi. Bizim isteğimiz, kendi logomuzla seçime girmekti” diye konuştu.

‘TEK PARTİNİN ÇOĞUNLUĞU SAĞLAMASI ZOR’

Yapıcıoğlu, 24 Haziran seçimlerinde herhangi bir partinin tek başına Meclis’te çoğunluğu sağlamasının çok zor göründüğünü ifade etti.

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‘KAMUOYU YOKLAMALARI HDP’Yİ BARAJ ÜSTÜ GÖSTERİYOR’

Yapıcıoğlu, “HDP'nin barajı aşıp, aşamama konusunda bir şey diyemem. Ama, kamuoyu yoklamaları, barajın biraz üzerinde olduğunu söylüyor. Son birkaç gün içerisinde neler değişir, seçmen davranışını etkileyecek gelişmeler olur mu, olmaz mı, bir şey söylemek mümkün değildir. Bir de şu var, kamuoyu yoklamaları gerçeği ne kadar yansıtıyor, insanlar rahatlıkla kendi düşüncelerini söyleyebiliyorlar mı anket şirketlerine? Bu da ayrı bir muamma” dedi.

‘BAZI İLLERİN SEÇMEN LİSTELERİ VERİLMEDİ'

YSK'nin aldığı sandık taşıma kararıyla ilgili de konuşan Yapıcıoğlu, “Sandık bazlı seçmen listeleri partilere verildi. Bazı illerin seçmen listeleri verilmedi. Kimin, hangi sandıkta oy kullanacağı henüz belli değil. Herkesin şuna dikkat etmesi gerekiyor, seçimlere şaibeler bulaşmamalıdır. Vatandaşın iradesi neyse, mutlak suretle sandığa yansımalıdır. Sandığa yansıdığı gibi sandıkta çıkmalıdır” dedi. (Diyarbakır/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 11:15

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