Erdoğan: Bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi

Erdoğan, Muharrem İnce'nin 'Partiyi kurmadan önce Pensilvanya'dan icazet aldı' iddiasına cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran öncesi Malatya'da düzenlediği mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. AKP’nin kuruluşu için Pensilvanya'dan icazet aldığını iddia eden Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, “İspat edemezsen 'namertsin' dedim, hala ispat edemedi. Niye yalan söylüyorsun? Genel başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Sayın İnce, bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakla geldiği Malatya'da, miting yaptı.

Konuşmasında CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

'SENİN FİZİK ÖĞRETMENİ OLMAN, BU İŞLERİ HALLETMEYE YETMEZ’

Seçim bildirgelerini baştan sona teknoloji, sanayi, bilim ile donattıklarını CHP'nin bildirgesinde ise bunların geçiştirildiğini iddia eden Erdoğan, CHP adayı İnce'ye yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:

"Mesela savunma sanayinden bahsetmemişler. Senin fizik öğretmeni olman bu işleri halletmeye yetmez. Birileri kulaklarına üflüyor, çıkıp meydanlarda esip yağıyorlar ama arkası boş. 193 ülkeye otomotiv sektörü ihracat yapıyor ama bunların haberi yok. Son 12 yılın ihracat şampiyonu otomotiv sektörü ama haberi yok. Bugün 60 bin istihdamı ile yüzde 88 kapasite kullanım olanağı ve 124 tasarım merkez ile gurur verici otomotiv sektörüne sahip olduğumuzu bilmiyorlar. Çünkü tembeller, parti içi kavga, hizip çekişmesinden zaman bulamadıkları için boş boş konuşuyorlar. Bu vesile ile kendilerini yerli otomobil konusunda bilgilendirmiş olalım. Tesla otomobil var ya onun patronu ziyaretime geldi. Bu konuları onunla konuştuk. Şimdi diyor ki Erdoğan 20 yıl geriden geliyor. Muharrem Efendi bizim hayatımız bu işleri yönetmekle geçti, sen yönetilensin biz yöneten."

'ÖYLE ZANNEDİYORUM Kİ ANNESİ DE BU YALANDAN HASTA OLUR'

Erdoğan, konuşmasının son bölümünde Muharrem İnce'nin AKP’nin kuruluşunda Pensilvanya'dan icazet aldığı yönünde iddiada bulunduğunu ve kendisinin de ispatlamasını istediğini hatırlattı. İnce hakkında hemen dava açtığını dile getiren Erdoğan, şöyle dedi:

"Bu Muharrem İnce diyor ki ben AK Parti'yi Pensilvanya'dan icazet alarak kurmuşum. Dedim ki Sayın İnce, şimdi sen bu iddianı ispat edemezsen namertsin dedim, hala ispat edemedi. En sonunda dün bir yazarın kitabından bir cümle almış o yazar da cevap veriyor ve iddianın kendisine ait olmadığını soyut ifade olduğunu söylüyor. E be İnce, şimdi sen bu iddianı ispatlamadığına göre, davayı açtım, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Niye yalan söylüyorsun? Çok saygın bir annesi var, öyle zannediyorum ki annesi de bu yalandan hasta olur. Niye yalan söylüyorsun? Genel başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Hadi bakalım ispat et. Şimdi davayı açtım, ben neden icazet alacağım. Hayatım siyasetin içerisinde geçti dolayısıyla yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım beraberce konuştuk kararımızı verdik cezaevinden çıktıktan sonra partimizi kurduk. Partimizi kurduktan 16 ay sonra siz bizi iktidar yaptınız. Sayın İnce bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi. Ama onlar bu işten anlamaz. Onlar halk ifadesini partilerinin tabelasında kullanırlar. Halk nedir bilmezler. Yalan, iftira, dün söylediğini bugün inkar etmeyi, milletle kavgayı bilirler, başka bir işe de yaramazlar." (DHA)

Seçim Günlüğü (31 Mayıs 2018) - AYM'den CHP'ye ret

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 21:14

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